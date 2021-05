Meilleure chose pour le tournoi ! Naomi Osaka se retire de Roland-Garros

Naomi Osaka a déclaré lundi qu’elle se retirait de la Internationaux de France suite aux amères retombées de sa décision de boycotter toute activité médiatique.

« La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris », a écrit le numéro deux mondial sur Twitter.

La star japonaise de 23 ans a été condamnée à une amende de 15 000 $ dimanche et menacée de disqualification après avoir refusé de tenir une conférence de presse obligatoire après sa victoire au premier tour.

LIRE AUSSI | Roland Garros « se moque » de Naomi Osaka sur les réseaux sociaux après avoir imposé une amende ?

Elle a affirmé à la veille de Roland-Garros que de telles enquêtes d’après-match s’apparentaient à « des coups de pied aux gens quand ils sont à terre » et qu’elles avaient un effet néfaste sur sa santé mentale.

« Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair », a déclaré la quadruple championne du Grand Chelem dans sa déclaration.

« La vérité, c’est que j’ai souffert de crises de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. »

Elle a ajouté : « À Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieuse alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse.

« Je l’ai annoncé à titre préventif parce que j’ai l’impression que les règles sont assez obsolètes en partie et je voulais le souligner. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici