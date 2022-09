Tout le monde semble avoir une chaîne YouTube, flux Twitch ou Compte TikTok ces jours-ci. Partout dans le monde, des gens apprennent aux autres à faire des réparations à domicile, à cuisiner ou à se maquiller correctement dans le confort de leur foyer. Cependant, les images doivent toujours être attrayantes et regardables. Bien que je ne puisse pas vous aider à devenir viral ou à développer votre personnalité en ligne, je peux m’assurer que vous ayez l’air et que vous ayez le meilleur son en ligne.

Un bon point de départ est de décider quel type d’enregistrement vidéo vous voulez faire. Vous n’avez pas besoin de dépenser des milliers voire des centaines de dollars pour un appareil photo reflex numérique haut de gamme si vous pouvez facilement obtenir la qualité vidéo souhaitée avec votre téléphone ou une webcam avec microphone. De plus, une bonne caméra de vlogging n’a pas à coûter une fortune ou à filmer en 4K. La plupart des caméras de vlogging abordables ont des fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image, le ralenti, l’autofocus, les écrans tactiles LCD, la sensibilité à la faible luminosité, l’entrée micro externe et plus encore.

Si la diffusion en direct est une priorité (ce qui peut être le cas ou non pour une personne intéressée par le vlogging YouTube), vous aurez peut-être besoin de matériel supplémentaire au-delà d’une caméra. J’inclurai des suggestions pour cela, ainsi que d’autres accessoires à considérer, en suivant les détails des caméras.

À quelques exceptions près, chaque caméra vlog répertoriée ici a été entièrement révisée ou testée de manière anecdotique par moi ou d’autres éditeurs CNET. Ces exceptions dans les sections d’accessoires sont basées sur des critiques positives d’utilisateurs d’Amazon et des distinctions supplémentaires de bouche à oreille. Je mettrai périodiquement à jour cette liste des meilleures caméras de vlogging. Bon enregistrement vidéo et streaming !

DJI Le dernier cardan de téléphone de DJI, l’OM 5, utilise un système de pliage intelligent et une pince de téléphone magnétique pour se ranger dans une taille de poche. Ajoutez à cela une autonomie de batterie solide, des performances impressionnantes et une perche à selfie extensible intégrée. L’OM 5 est un excellent choix pour les créatifs mobiles qui souhaitent filmer des vidéos de meilleure qualité sans emporter une grosse caméra avec eux. Lisez notre avis sur le cardan DJI OM 5.

Logitech Que vous cherchiez à faire un rapide tutoriel depuis votre ordinateur, que vous vouliez vous diffuser pendant que vous jouez ou quoi que ce soit entre les deux, l’option la plus simple pour votre vlog est un appareil photo compact qui n’a pas besoin de se déplacer de votre ordinateur. Oui, nous parlons de la noble webcam. Certes, vous ne pourrez pas trop vous déplacer, mais cette caméra vlog est à peu près une expérience plug-and-play parce que vous n’avez pas besoin d’un encodeur. Notre premier choix pour le vlogging est la Logitech StreamCam à 125 $, car elle est spécialement conçue pour la diffusion en continu jusqu’à 1080p à 60 ips. Et cette caméra de vlogging bon marché est conçue pour être montée horizontalement ou verticalement. Il convient de noter qu’en raison de la demande accrue de webcams, de nombreux fabricants d’appareils photo, dont Canon, Nikon, GoPro, Sony, Panasonic et d’autres, ont permis d’utiliser certains de leurs modèles d’appareils photo comme webcam sans équipement supplémentaire. Consultez notre liste des meilleures webcams pour plus d’options.

Josh Goldman/Crumpe De sa petite conception étanche à son incroyable stabilisation d’image en passant par son excellente qualité vidéo, la Hero 10 Black est l’une des caméras GoPro les plus polyvalentes que vous puissiez obtenir pour créer de l’or YouTube vlog. Vous pouvez utiliser la GoPro Hero Black comme caméra de studio, mais c’est vraiment une caméra d’action conçue pour l’enregistrement vidéo en déplacement. Les mods conçus pour rendre le Hero 10 Black encore plus convivial pour le vlogging ajoutent à l’argument en sa faveur. Le Media Mod principal est un boîtier qui ajoute un micro directionnel ainsi qu’une prise micro externe de 3,5 mm pour une entrée micro supplémentaire, une sortie HDMI et deux chaussures froides. Les mods d’affichage et d’éclairage peuvent ensuite être insérés dans les chaussures pour éclairer vos prises de vue et vous permettre de vous voir lorsque vous êtes devant la caméra. Et si vous souhaitez diffuser en direct, vous pouvez le faire via l’application mobile de GoPro. Je recommande de l’acheter auprès de GoPro et de profiter de son offre qui fait baisser le prix à 400 $ (150 $ de réduction) si vous vous inscrivez pour un an de son service de stockage en nuage inclus dans ce prix.

Lexy Savvides / Crumpe Sony a transformé son compact passionné RX100 en un bon appareil photo pour le vlogging avec une mise au point automatique plus rapide et un moyen rapide de défocaliser les arrière-plans. Il vous offre un grand capteur d’image et un objectif lumineux pour une meilleure qualité vidéo même lorsque vous travaillez avec un faible éclairage. Cet appareil photo Sony est doté d’un écran ACL rabattable pour que vous puissiez vous voir pendant la prise de vue. Il a une poignée et des micros mieux adaptés aux selfies. Et le Sony ZV 1 dispose également d’une sortie HDMI propre, de sorte que vous n’avez pas de paramètres de caméra et d’informations dans votre vidéo si vous la diffusez vers un enregistreur, un encodeur ou un écran externe. A voir chez Sony.

Lori Grunin/Crumpe Cet appareil photo numérique sans miroir Panasonic Lumix GH5 a peut-être la forme d’un appareil photo reflex traditionnel, mais le GH5 a été conçu pour la vidéo. Vous trouverez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un appareil photo pour le vlogging, et plus encore, quel que soit votre niveau d’expérience, et tout est enveloppé dans un boîtier résistant aux éclaboussures, à la poussière et au gel. Panasonic a publié sa mise à jour, le GH6, plus tôt cette année. Il est également destiné aux tireurs vidéo, offrant une plus grande gamme de résolutions et de paramètres de qualité par rapport au GH5. Cependant, il est livré avec un prix élevé de 2 200 $. Le GH5 devrait continuer à répondre aux besoins de beaucoup et avec un prix inférieur de 1 298 $, vous aurez de la place dans votre budget pour obtenir un objectif ou deux également. Lisez nos travaux pratiques Panasonic Lumix DMC-GH5.

Ian Knighton/Crumpe Mevo Start vous permet de créer l’apparence d’une prise de vue multicaméra avec une seule petite caméra. Il vous permet de diffuser instantanément des vidéos 1080p en direct sur toutes les principales plates-formes avec l’application Mevo jusqu’à 6 heures sans source d’alimentation externe. Il peut également enregistrer simultanément une vidéo 1080p de haute qualité sur une carte microSD dans l’appareil photo. La diffusion en direct peut être effectuée en connectant à la fois un appareil mobile et la caméra au même réseau Wi-Fi, ou vous pouvez vous connecter directement par Wi-Fi à la caméra et utiliser le signal haut débit mobile LTE de votre téléphone pour diffuser. Ou, vous pouvez utiliser un adaptateur power-over-Ethernet pour alimenter la caméra et diffuser avec une connexion filaire. Le Mevo Start a également NDI HX intégré à la caméra qui fonctionnera sur votre réseau avec une connexion filaire ou sans fil. L’application mobile est la véritable vedette du spectacle ici, cependant, car il vous permet d’utiliser son capteur haute résolution pour créer plusieurs plans serrés et larges, et de basculer entre eux en appuyant sur l’écran. Ou, vous pouvez demander au logiciel de suivre automatiquement les personnes et de basculer entre les prises de vue.

Les accessoires indispensables

Obtenir une excellente vidéo pour YouTube nécessite un peu plus que la meilleure caméra de vlogging et une connexion Wi-Fi. Vous voudrez aussi un bon éclairage et un bon son. Et si vous prévoyez de diffuser, vous aurez peut-être besoin d’une carte de capture ou d’un encodeur pour obtenir la vidéo de votre caméra et la diffuser sur YouTube ou d’autres sites de partage de vidéos.

Cube lumineux Le Lume Cube Panel Mini compact vous donne un coup de pouce lumineux lorsque vous n’avez pas assez de lumière mais tient toujours dans une poche. Il émet beaucoup de lumière réglable par incréments de 5 % et la couleur est également réglable, de 3200K à 5600K par incréments de 100K, le tout avec une petite molette sur le côté. Il se recharge via son port USB-C et peut fonctionner jusqu’à 14 heures (mais pas à 100 %) et il peut également être branché et fonctionner de cette façon. Il est livré avec un diffuseur pour aider à adoucir sa lumière et sa conception compacte et légère et un support de sabot froid pour que vous puissiez simplement le glisser sur votre appareil photo et commencer à filmer. Il dispose également de supports de trépied standard en bas et sur les côtés. Le kit VCqui signifie vidéoconférence, est livré avec un petit support à ventouse que vous pouvez facilement coller à votre téléphone, tablette ou écran pour éclairer votre visage ou votre sujet sans avoir à repositionner la lumière chaque fois que vous déplacez votre caméra. A voir chez Lume Cube.

Monté Un microphone externe est indispensable pour un vlogging de haute qualité. En ce qui concerne les micros mobiles ou sur caméra, je me penche vers Les micros de Rodecomme le SmartLav Plus et le VidéoMicro (montré ici, monté sur un DSLR).

James Martin/Crumpe

Atomos Des moniteurs comme le Ninja V vous offrent non seulement une meilleure vue de ce que vous filmez, notamment en voyant votre cadrage lorsque vous travaillez en solo, mais vous permettent également d’enregistrer en continu sur leur stockage intégré. Le Ninja V, par exemple, dispose d’un SSD interne de 1 To, ce qui vous permet d’enregistrer jusqu’à 150 minutes de vidéo 4K. En plus de la surveillance et de l’enregistrement, il prend également en charge la lecture afin que vous puissiez vous assurer instantanément que vous avez obtenu la photo que vous vouliez. Et ce n’est pas seulement pour les appareils photo : vous pouvez également utiliser le Ninja V pour la capture et la lecture de jeux vidéo à une résolution 4K en HDR.

Épiphane Si vous souhaitez diffuser en direct à partir de la plupart des caméras, vous aurez besoin d’un encodeur matériel comme le Magewell. Il vous permet de connecter des sources audio et vidéo HDMI et USB et de les diffuser sur YouTube, Twitch ou Facebook via Wi-Fi ou Ethernet. Il dispose également d’une sortie HDMI, ce qui vous permet de surveiller votre flux. Voir à Magewell.

Elgato Un encodeur logiciel vous permettra de diffuser vos jeux PC et la vidéo de votre webcam sur YouTube et Twitch. Cependant, les joueurs sur console auront besoin d’une carte de capture comme la HD60 S. Connectez-la à votre Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox, puis à un PC ou Mac et à un écran, et elle capturera votre jeu et vous préparera pour le streaming. Le logiciel inclus vous aidera également à mélanger la vidéo de la webcam. A voir chez Elgato.

