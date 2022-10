Meilleure cafetière à infusion froide – Crumpe

Café infusé à froid est étonnamment facile à préparer à la maison, malgré la majoration des prix de la boisson contenant de la caféine dans les magasins et les cafés. Cela peut être aussi simple que d’ajouter de l’eau à température ambiante ou plus froide à café moulu et laisser infuser. Avec un nombre croissant de gadgets d’infusion à froid pratiques sur le marché, vous pouvez faire un lot pour rivaliser avec l’infusion à froid de votre magasin préféré dans la rue.

Rafraîchissante et bourrée de caféine, l’infusion à froid est une excellente alternative à une cafetière traditionnelle, surtout les matins d’été humides. Certaines cafetières à infusion froide peuvent préparer un lot en une fraction du temps que vous pourriez penser qu’il faut. La Cafetière Gourmia Cold Brewpar exemple, termine le processus en quelques minutes plutôt qu’en heures.

Si la vitesse n’est pas une priorité, il existe de nombreuses alternatives d’infusion à froid. Le brasseur froid d’Oxo est abordable et facile à utiliser et fait un excellent concentré de café infusé à froid. Les infuseurs à froid traditionnels, comme le Takeya et Bialetti pichets, sont également à un prix raisonnable – bien qu’ils nécessitent au moins 12 heures de temps de brassage, les passionnés vous diront que cela vaut la peine d’attendre.

Peu importe comment vous préférez votre café frais — des haricots ou moulu, ultra concentré, prêt hier ou avec un minimum de tracas – cette liste vous aidera à trouver la meilleure machine pour répondre à vos besoins en tant qu’amateur de café, sans entrer dans eau chaude. Nous mettons régulièrement à jour cette liste avec de nouveaux produits.

Tyler Lizenby/Crumpe Un jeu d’enfant à utiliser, la cafetière Oxo Good Grips Cold Brew offre un chemin facile pour infuser et filtrer les sols à température ambiante lors de la préparation du café à froid. Le café goutte à goutte froid produit par Oxo Good Grips est toujours fort, sucré et avec une acidité délicieusement faible. Pour ajouter une couche supplémentaire de filtration, Oxo Good Grips regroupe des filtres en papier qui peuvent aider le filtre réutilisable en acier inoxydable à mailles fines du brasseur. Si vous souhaitez faire du thé chaud, les Good Grips peuvent également servir d’infuseur à thé pour remplir votre tasse ou votre bocal. Au-delà de l’utilité, cette cafetière goutte à goutte se distribue dans une élégante carafe en verre et le récipient d’infusion aurait fière allure sur votre table lorsque vous servez des invités. Lisez notre critique de la cafetière Oxo Cold Brew. Vous recevez des alertes de prix pour Oxo Cold Brew Cafetière

Tyler Lizenby/Crumpe Une méthode d’infusion éprouvée pour préparer une délicieuse infusion froide consiste à utiliser une cafetière à piston, le café infusant pendant la nuit. Un inconvénient du processus de brassage de ces engins simples est qu’ils ont tendance à avoir de mauvais filtres. Le résultat est souvent une boisson granuleuse – du marc de café solide en suspension dans une solution aqueuse, surtout si vous n’avez pas une mouture grossière pour vos grains de café. L’Espro Press P5 s’attaque au problème du marc de café granuleux en utilisant deux paniers-filtres à mailles en acier inoxydable. Le niveau de filtration supplémentaire aide le P5 à créer une infusion froide (ou un café chaud) merveilleusement lisse et savoureux. Cependant, la boisson préparée par Espro n’est pas aussi concentrée que les autres produits. Ce qui est bien, c’est que vous pouvez infuser du thé avec l’Espro tout aussi facilement. Lisez notre revue Espro Press P5.

Tyler Lizenby/Crumpe Vous cherchez un moyen abordable de faire de l’infusion à froid en grandes quantités ? La cafetière à eau froide Filtron crée une carafe complète de 36 onces de concentré de café puissant que vous pouvez stocker dans votre réfrigérateur. Riche et savoureux, le café que vous versez du Filtron est d’excellente qualité. Soyez juste averti : ce brasseur Filtron a une configuration relativement compliquée et la grande taille du système d’infusion à froid exige beaucoup d’espace de comptoir. Lisez notre critique de la cafetière à eau froide Filtron. Vous recevez des alertes de prix pour Filtron Cold Water Coffee Brewer

Tyler Lizenby/Crumpe En dehors d’un pot Mason à l’ancienne, il est difficile de battre le bas prix de cette cafetière froide Takeya. Le pichet en plastique sans BPA et lavable au lave-vaisselle est livré avec un joint hermétique et a un profil mince conçu pour glisser dans les étagères de la porte du réfrigérateur. Avec son filtre réutilisable à mailles fines, il est facile à nettoyer et permet une infusion à froid solidement satisfaisante. Si vous voulez un café fort et concentré, ce produit n’est pas votre meilleur choix, car cette machine à infuser à froid produit une boisson plus faible que des produits similaires. Lisez notre revue de la cafetière Takeya Cold Brew. Vous recevez des alertes de prix pour Cafetière Takeya Cold Brew

Tyler Lizenby/Crumpe Si vous voulez la commodité de la plus grande cafetière froide d’Oxo dans une taille plus compacte, ce gadget de cuisine est fait pour vous. Les chausse-pieds Oxo Compact Cold Brew Coffee Maker de la taille d’une pinte se glissent dans les endroits exigus de la maison. Malgré sa petite taille, la cafetière prépare des boissons tout aussi concentrées que celles de son grand frère.

Tyler Lizenby/Crumpe Besoin de votre grand verre d’infusion froide rapidement ? Alors la cafetière Gourmia Cold Brew est faite pour vous. L’appareil électrique alimenté par pompe à vide peut infuser votre boisson en 4 minutes chrono. C’est un temps ridiculement court pour créer une infusion froide, mais comme vous vous en doutez, le goût de ces infusions de 4 minutes est faible. Heureusement, maximiser le temps d’infusion à 15 minutes produit une boisson beaucoup plus forte. Et ce n’est pas long à attendre comparé aux 12 heures de macération que prend habituellement le brassage à froid. Lisez notre critique de la cafetière Gourmia Cold Brew. Vous recevez des alertes de prix pour Gourmia GCM6850 Cafetière Cold Brew

Brian Bennett/Crumpe Conçu pour vivre dans votre réfrigérateur, le pichet abordable Bialetti Cold Brew peut être versé directement dans des verres. Le panier-filtre interne en acier inoxydable de cette machine à café a une large ouverture qui accepte le café moulu sans faire de dégâts, tandis que le couvercle hermétique garde le goût frais lorsque vous avez envie de café glacé. L’infusion concentrée qu’il produit est forte, riche et remplie d’un agréable goût de café. Le principal inconvénient de cette machine à infuser à froid est que vous devez vider manuellement son filtre dans la carafe. Lisez notre avis sur la cafetière Bialetti Cold Brew.



