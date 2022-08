Meilleure brosse de roue pour 2022

La droite nettoyeur de roues nécessite également la roue parfaite brosser pour faciliter le nettoyage de vos jantes de la saleté, de la crasse et de la poussière de frein. Il existe une grande variété d’options qui peuvent vous aider à pénétrer dans les espaces restreints de vos passages de roue et à vous assurer que chaque écrou de roue est nettoyé.

Vous ne savez pas par où commencer lorsque vous voulez une roue de voiture propre ? Pas de soucis. Chez CNET Cars, nous avons de l’expérience avec de nombreuses brosses de roue et nous avons nos favoris à partager avec vous. Découvrez nos meilleurs choix pour la meilleure brosse de roue de voiture ci-dessous, et n’oubliez pas de lire quelques conseils de nettoyage de roue par la suite.

Ver laineux Le kit de brosse de roue WoollyWormit est génial. Il se plie, d’une part, ce qui rend super facile de se mettre derrière les roues, entre les rayons étroits ou dans les crevasses plus petites de la roue d’une voiture. Deuxièmement, il dispose d’un tampon de nettoyage amovible en microfibre, vous pouvez donc l’enlever et le jeter au lavage de temps en temps. Oh, et il a un nettoyeur d’écrou de roue intégré. Sérieusement, c’est à peu près la brosse de nettoyage de roue parfaite.

BrushDepot La brosse rotative en laine synthétique BrushDepot occupe la deuxième place. Alors que notre premier choix se plie pour faciliter le travail entre les rayons de roue, dans le barillet de roue et les espaces restreints, l’unité BrushDepot facilite toujours le nettoyage des roues de la crasse et de la saleté de la route grâce à son matériau synthétique qui contient beaucoup de savon et l’eau. De plus, c’est beaucoup moins cher, ce qui est un bonus si vous avez un budget limité.

Takuvu Les brosses circulaires à poils étaient souvent l’outil de choix il y a des années, mais avec tant de nouveaux types de matériaux, elles ne sont pas aussi populaires. Nous préférons certainement quelque chose comme un matériau de nettoyage en microfibre, mais si vous voulez emprunter cette voie, la brosse Takuvu Master Wheel Brush est un bon choix. Le seul reproche que nous ayons est que le capuchon supérieur était un peu lâche, ce qui protège la roue des rayures involontaires. Sinon, c’est une brosse de nettoyage de roues solide et moins chère.

Viking Bon marché ne signifie pas mauvaise qualité, et avec la brosse pour roues et jantes de Viking à moins de 10 $, ce petit outil fait un travail formidable pour éliminer la crasse, la poussière de frein et la saleté. Non, cette brosse de nettoyage ne se plie pas et vous ne pouvez pas retirer le matériau en microfibre pour le laver plus tard, mais pour le prix, elle fait un excellent travail.

3W Si vous voulez une offre deux pour un, le kit de brosses pour roues et pneus de 3W vous offre quelque chose qui peut nettoyer vos roues peintes de la saleté tenace et prendre soin de vos pneus. Ce sont des brosses à poils, mais elles font quand même un bon travail pour nettoyer les roues et enlever la saleté et la boue des pneus. De plus, le prix est bon pour ces deux outils.

Comparaison des meilleures brosses roues pour 2022 Meilleure brosse à roue Marque Nom Prix Globalement Ver laineux Brosse à roue 30 $ Finaliste général BrushDepot Brosse circulaire en laine synthétique 13 $ Avec poils Takuvu Brosse de roue principale 14 $ Bon marché Viking Brosse pour roues et jantes 8 $ Combiné 3W Kit de brosses pour roues et pneus 20 $

Conseils pour nettoyer les roues

Utilisez un bucket séparé : Ne plongez pas votre brosse à roue dans le même seau que vous avez utilisé pour laver toute la voiture. Vous pourriez retirer de la saleté ou d’autres débris de ce seau et potentiellement rayer vos roues.

Remplacez souvent une brosse : Si vous ne disposez pas d'une brosse à roue avec un tampon amovible pour laver au besoin, remplacez certainement une brosse souvent. Après tant d'utilisations, la brosse ne fera plus assez bien son travail.

Choisissez la bonne brosse pour vos roues : Il existe une multitude de modèles de roues et elles peuvent être plus faciles ou plus difficiles à nettoyer. Une roue avec beaucoup de rayons sera un travail plus complexe, tandis que des roues plus grosses n'auront peut-être pas besoin de trop d'huile de coude. Tenez-en compte lorsque vous choisissez une brosse circulaire.

Associez une bonne brosse à un bon nettoyant : Jetez un œil à nos choix pour le meilleur nettoyant jantes et créez un duo imparable de nettoyage de jantes !

Profitez de roues d’une propreté étincelante

Avec la bonne brosse de nettoyage de roues, vous aurez des roues merveilleusement propres pour basculer sur votre véhicule de choix. N’oubliez pas que les roues sont comme les chaussures de votre voiture : elles peuvent compléter le look ! Alors gardez-les propres avec nos meilleurs choix de brosses pour roues.