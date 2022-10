Meilleure bouteille d’eau autonettoyante pour 2022

Il y a deux avantages majeurs à passer à une bouteille d’eau réutilisable. Non seulement vous êtes plus susceptible de boire de l’eau tout au long de la journée, mais vous réduisez également votre impact sur l’environnement en évitant les bouteilles en plastique jetables. L’inconvénient est que vous devrez vous assurer de le garder propre, sinon il peut devenir un terrain fertile pour les bactéries. Le jeter au lave-vaisselle de temps en temps peut aider, mais la meilleure façon de vous assurer que votre eau est toujours fraîche et sûre est d’utiliser une bouteille d’eau autonettoyante. Les bouteilles d’eau autonettoyantes garantissent que votre eau est exempte de contaminants et garantissent que vous n’aurez plus jamais à nettoyer votre bouteille d’eau à la main.

Les bouteilles d’eau autonettoyantes utilisent la technologie UV pour éliminer complètement les microbes d’origine hydrique et les garder hors de votre boisson, quelle que soit la source d’eau. Ceci est différent bouteilles d’eau filtréequi utilisent une variété de mécanismes pour piéger les agents pathogènes et les sédiments.

La plus grande différence entre les bouteilles d’eau filtrantes et les bouteilles d’eau autonettoyantes est que la technologie UV utilisée dans les bouteilles autonettoyantes n’élimine pas la saleté et les sédiments. Ainsi, bien que les bouteilles puissent tuer les virus, les bactéries et d’autres micro-organismes qui peuvent vous rendre malade, elles ne filtreront pas les métaux lourds ou d’autres particules comme le ferait un véritable système de purification. Encore mieux pour vous assurer d’avoir de l’eau propre que les distributeurs d’eau traditionnels ou les bouteilles en plastique à usage unique.

Pour cette raison, j’ai décidé de ne pas tester ces bouteilles d’eau autonettoyantes à l’extérieur. Au lieu de cela, j’ai utilisé l’eau du robinet pour savoir quelles bouteilles autonettoyantes résistaient à leurs revendications. J’ai aussi fait la plupart de mon eau potable à la maison ou au bureau. Alors, quelle est la meilleure bouteille d’eau autonettoyante ? Voici mes pensées : Abandonnez votre bouteille d’eau en plastique et commencez à boire de presque n’importe quelle source d’eau avec un abandon téméraire en utilisant votre propre système de purification d’eau personnel !

CrazyCap

La Flacon CrazyCap dispose de deux modes de purification de l’eau : le mode normal et le “mode fou”. Selon CrazyCap, le mode normal tue jusqu’à 99,99 % des contaminants et convient à une « contamination faible à moyenne », comme celle des fontaines d’eau publiques et des robinets. Le mode fou, quant à lui, tue jusqu’à 99,9996 % des contaminants et convient à une « contamination moyenne à élevée », comme celle des lacs et des rivières. Le cycle de purification normal prend 60 secondes et le cycle de purification fou prend deux minutes et demie.

Le CrazyCap dispose également d’une fonction de nettoyage automatique, qui s’allume six fois par jour pendant 20 secondes. CrazyCap affirme que cette exposition périodique à la lumière UV-C empêche la croissance microbienne et les odeurs, et cela semble fonctionner : après trois jours d’utilisation, je n’ai remarqué aucune odeur ou film à l’intérieur de la bouteille. De plus, l’eau purifiée de la bouteille CrazyCap avait un goût nettement meilleur que l’eau du robinet du robinet.

La bouteille CrazyCap est plus élancée que les autres de cette liste, ce que j’ai aimé. Il tient dans les porte-gobelets de ma voiture, ainsi que dans les porte-gobelets en filet de mon sac de sport et de mon sac à dos. Il est un peu plus haut que le Larq et le Mahaton, vous pourriez donc avoir du mal à l’installer dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.

Personnellement, je pense que la meilleure chose à propos de CrazyCap est que vous pouvez acheter uniquement le bouchon, qui, selon le site Web, s’adapte à de nombreuses bouteilles d’eau différentes, peut-être quelque chose que vous avez déjà.

Sur une seule charge de bouteille d’eau filtrée, le CrazyCap durera jusqu’à deux mois, mais seulement si vous le laissez se nettoyer automatiquement. Le démarrage manuel du cycle de purification de la bouteille d’eau autonettoyante affecte ce temps de charge, bien que CrazyCap ne précise pas de combien.