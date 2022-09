Meilleure bière du club du mois pour 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si l’été appartient à vin blanc et cocktails à la tequila, l’automne est la saison des amateurs de bière. C’est le moment idéal pour déguster de délicieuses bières microbrassées comme des stouts crémeux et des bières épicées. Et si vous cherchez à vous diversifier dans la sélection de votre magasin d’alcools ou supermarché local, vous voudrez peut-être vous inscrire à un club de la bière du mois. Il existe des tonnes de clubs de bière mensuels différents, et ils vous livreront des collections organisées de bières artisanales uniques directement à votre porte. Les meilleurs clubs de bière en 2022 offrent un accès à un univers de fabrication de bière en constante expansion, et nous avons testé quelques-unes des options les plus populaires afin que vous puissiez vous lancer dans votre seconde vie de cicérone avec brio.

Lire la suite: Meilleurs services de livraison d’alcool

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre sélection des meilleurs abonnements à la bière pour tous les amateurs de bière ou de bière blonde en 2022.

Club de bière artisanale Le Craft Beer Club est sans doute la boîte d’abonnement à la bière la plus populaire pour les amateurs de bière artisanale et pour une bonne raison. Ce club envoie des envois mensuels de bières artisanales nouvelles et intéressantes de partout au pays. Bon nombre des nouvelles bières et brasseries artisanales ont une distribution limitée, ce qui signifie qu’un abonnement à CBC pourrait être votre seule chance de goûter à ces offres spécialisées. Il accorde également une grande importance à la bière fraîche, bon nombre de ses brasseries fabriquant un nouveau lot juste avant la sortie des boîtes. Le Craft Beer Club est également l’un des plus abordables à seulement 47 $ par mois avec la livraison gratuite sur le continent américain. Chaque boîte contient 12 bières : trois de chaque bière dans quatre styles différents de deux brasseries différentes.

Goutte de bière Certaines des boîtes d’abonnement à la bière de cette liste ne vous laissent pas beaucoup de choix de bière, mais pas avec Beer Drop. Cette startup de boîtes de livraison de bière propose différents plans, mais avec chacun d’eux, vous pouvez sélectionner votre type de bière préféré et des styles de bière spécifiques qui entrent dans vos envois mensuels de boîtes d’abonnement à la bière artisanale. Cela inclut les IPA, les bières fruitées, la bière belge et de nombreuses autres variétés. Les baisses mensuelles des offres de microbrasserie commencent à 33 $ par mois, plus 8 $ pour l’expédition et la manutention, pour six bières et votre abonnement peut être annulé à tout moment. A noter également : les infusions Beer Drop sont toutes en conserve, vous n’aurez donc jamais à vous soucier d’une bouteille cassée.

Brewvana Si vous recherchez un brassage hors des sentiers battus, Brewvana est le club de bière auquel vous voudrez devenir membre. Brewvana propose des bières intéressantes d’une seule région de brassage de bière comme Des Moines, Iowa. Le Brews Less Traveled Beer Club de la société met en lumière une nouvelle ville de la bière “inconnue” chaque mois. Chaque envoi comprend huit différent bières; deux bières de quatre brasseries dans n’importe quelle ville sont à la pression ce mois-là. Dans mon envoi mettant en évidence Lexington, Kentucky, j’ai reçu une poignée de bières allant des plus familières aux très inhabituelles. Pensez aux cobbler sours aux baies et aux bières en fût de bourbon du Kentucky. Les membres de Brewvana peuvent profiter de diffusions en direct interactives et d’un podcast à boire pour améliorer la dégustation de chaque mois. Le coût est de 80 $ par mois, mais il n’y a aucun engagement continu et vous pouvez faire une pause ou annuler à tout moment. Si vous vous inscrivez pour six mois prépayés, vous pouvez économiser 100 $ par rapport à un abonnement mensuel.

Shutterstock Si le houblon vous rend heureux, c’est le club mensuel pour vous (ou un autre amateur de bière houblonnée que vous aimeriez traiter). Le HopHeads Beer Club envoie trois bières différentes centrées sur le houblon – quatre de chaque – chaque mois afin que vous puissiez faire le plein de ce style de bière. Bien que cela soit, sans surprise, lourd sur les IPA de différents styles, cela fait également de la place pour la bière blonde houblonnée et les bières rouges. Ce ne sont pas seulement des bières houblonnées super amères; le club met également en lumière “les nombreuses saveurs et arômes de houblon disponibles pour les brasseurs d’aujourd’hui au milieu de l’offre en constante expansion de nouvelles variétés de houblon”, et comprend des importations ainsi que des sélections américaines. Si c’est votre style de bière préféré, le Hop Heads Beer Club est fait pour vous. Le prix commence à 38 $, plus 15 $ d’expédition, par mois.

Club de la bière rare Le Rare Beer Club est le plus sélectif de tous, avec seulement deux bouteilles de bière de 750 ml par mois. Il envoie deux styles distincts de bière artisanale par mois et aucun deux mois ne verra les mêmes sélections de bouteilles à votre porte (sauf si vous demandez ou commandez à nouveau). Ne soyez pas découragé par les choix limités ; c’est pour la qualité que vous êtes ici, et ces bières sont soigneusement choisies. Vous avez trois options d’achat : deux bouteilles de 750 ml par mois (40 $ plus frais d’expédition), quatre bouteilles de 750 ml par mois (59 $ plus frais d’expédition) ou six bouteilles de 750 ml par mois (79 $ plus frais d’expédition). Souvent, ces bières utilisent des techniques de production et des ingrédients rares, ce qui en fait des bières artisanales exceptionnelles, comme le vieillissement par assemblage ou dans des fûts de bourbon et de cèdre. De plus, vous obtiendrez des bières super rares du monde entier, y compris de brasseries montantes au Brésil, au Japon et en Scandinavie.

Que devez-vous attendre d’un abonnement à la bière ?

Chaque club de bière fonctionne différemment, certains se spécialisant chaque mois dans une vitrine hyperlocale de la bière d’une seule région, tandis que d’autres sélectionnent leurs bières préférées de divers endroits pour vous donner un aperçu des meilleurs brasseurs débutants en 2022. Plusieurs clubs organisent un envoi mensuel de bières intéressantes ou saisonnières de petites brasseries. D’autres se concentrent sur un style particulier de bière à mettre en valeur dans la collection du mois. La plupart des clubs de bière envoient de nombreuses informations sur la bière et la brasserie et beaucoup envoient également un peu de butin gratuit des brasseries avec chaque envoi, y compris des autocollants, des sous-verres, des épingles et parfois même des tasses ou des verres. C’est un énorme bonus pour tout collectionneur d’équipement de bière.

Les abonnements à la nourriture et aux boissons sont importants en ce moment

Les abonnements à la nourriture et aux boissons sont plus chauds que jamais avec des gens qui réclament des échantillons en petit lot ou difficiles à trouver vin, café, Fruit de mer, sauces piquantes, collations, coupes de boucher et autres consommables artisanaux. La bière a un public aussi fervent que n’importe quel autre, ce qui explique les dizaines d’abonnements à la bière parmi lesquels vous devez choisir. Que vous soyez vous-même un buveur régulier ou que vous souhaitiez acheter un cadeau pour un amateur de bière artisanale, ne cherchez pas plus loin qu’un club de bière indépendant ou un service d’abonnement.

Plus de nos services de livraison préférés