Meilleure barre de son intelligente pour 2022

De nos jours, tout est “intelligent”, et si vous voulez un moyen de combiner votre assistant vocal, la diffusion de musique et votre téléviseur, alors une solution complète barre de son est ce dont vous avez besoin. Vous n’avez pas non plus à payer un bras et une jambe pour une grande qualité. La plupart des meilleures marques commencent à un peu plus de 100 $.

Avant de vous montrer les choix, il convient de faire la distinction entre une barre de son intelligente et une Smart TV. Alors qu’un téléviseur intelligent signifie généralement qu’il a des applications de streaming intégrées, une barre de son intelligente a à la place un assistant vocal — généralement Google Assistant ou Amazon Alexa. Les exceptions ici sont les Barre de diffusion Roku et Streambar Pro (anciennement Barre de son intelligente), qui ont des applications de streaming et un assistant toujours actif en option.

La barre de diffusion Roku compacte se branche sur le port HDMI ARC de votre téléviseur et fonctionne à la fois comme un streamer 4K et une barre de son. Nous avons trouvé le Streambar facile à configurer, et cela sonne bien pour la taille, en particulier avec le dialogue. Pour rendre la barre de son vraiment intelligente, la Voice Remote Pro à 30 $ ajoute un assistant vocal toujours actif, pratique pour trouver de nouvelles émissions et même la télécommande elle-même. Lisez notre revue Roku Streambar.

Ty Pendlebury/Crumpe Le Polk React avec DTS Virtual Surround Sound est une mise à jour unique de la barre de son vers l'une de mes barres de son intelligentes préférées, la Polk Command Bar. Bien qu'il manque le subwoofer, vous pouvez toujours en acheter un supplémentaire, et les arrières aussi. La technologie de son surround 3D offre une excellente qualité sonore et l'Alexa embarqué est réactif. Si vous pouvez vous le permettre, cela vaut la peine de dépenser les 80 $ supplémentaires sur le Yamaha YAS-209 pour son caisson de basses et son port HDMI supplémentaire. Lisez notre revue Polk React.

Sarah Tew / Crumpe Le Yamaha YAS-209 offre une excellente qualité sonore dans une barre de son compacte avec commande vocale Amazon Alexa intégrée. Les micros fonctionnent bien dans des environnements bruyants et vous pouvez les utiliser pour diffuser de la musique. Le son surround DTS Virtual:X offre un effet riche rappelant le son des haut-parleurs surround, et la barre de son intelligente est livrée avec un caisson de basses sans fil articulé. Malheureusement, la barre de son Yamaha YAS-209 n'utilise pas le système MusicCast de l'entreprise, elle ne se synchronisera donc pas avec les autres haut-parleurs Yamaha. Le YAS-209 est actuellement en rupture de stock, mais la version Costco identique appelée ATS-2090 peut être disponible à la place. Lisez notre revue Yamaha YAS-209.

Ty Pendlebury/Crumpe Avec l'ajout de Dolby Atmos, le Sonos Beam Gen 2 est désormais la barre de son intelligente à prix moyen à obtenir. Il offre un choix d'assistant vocal Alexa ou Google, et l'écosystème Sonos est l'une des meilleures plates-formes de diffusion de musique. Vous manquez peut-être de basses profondes sans sub, mais ce haut-parleur compact donne un son énorme à vos films grâce à ses capacités surround virtuelles.

Ty Pendlebury/Crumpe Le Sonos Arc est la version adulte du Beam et propose un certain nombre de mises à niveau pour l'argent supplémentaire. Le premier est l'utilisation de haut-parleurs Dolby Atmos dédiés et améliorés, ce qui lui donne un avantage dans les films, et le second est plus de pilotes et une plus grande armoire pour de meilleures performances des basses. Sinon, c'est une autre excellente offre Sonos avec le choix d'assistants vocaux et le meilleur système de streaming musical. Lisez notre revue Sonos Arc.

Comment je teste les barres de son

Chez CNET, je teste des équipements audio allant des barres de son compactes aux systèmes de haut-parleurs surround, mais quel que soit l’appareil, ma méthodologie est en grande partie la même. Je compare toujours les produits avec un ou plusieurs appareils de référence qui offrent les meilleures performances à un prix similaire.

En ce qui concerne les barres de son, je veux voir dans quelle mesure un système fonctionne avec de la musique ainsi qu’avec des films, car la plupart des gens voudront faire les deux. Je regarde à partir d’une poignée de scènes de test de Blu-ray 4K ou diffusées à partir d’un service de streaming 4K (Vudu, par exemple) et j’évalue des aspects tels que les performances des basses et la clarté des dialogues. J’utilise également un certain nombre de morceaux de musique de test et j’évalue toutes les fonctionnalités de streaming telles que Bluetooth et Wi-Fi. Les systèmes qui peuvent bien fonctionner avec les deux types de divertissement qui obtiennent inévitablement les meilleurs scores.

Voir mon comment acheter une barre de son pour plus de fonctionnalités et d’autres éléments à prendre en compte lors de la recherche d’un nouveau système.

FAQ sur la barre de son intelligente

À quoi sert une barre de son intelligente ? Alors qu’une barre de son intelligente est généralement utilisée pour décrire une barre de son avec un assistant vocal intégré, cela peut également signifier une barre de son dotée de capacités de streaming vidéo, comme la Roku Streambar. Une barre de son intelligente est souvent utilisée à la fois comme appareil de diffusion en continu et pour contrôler d’autres appareils domestiques intelligents via la voix. Les deux assistants généralement inclus avec les barres de son sont Google Assistant et Amazon Alexa. Il convient de noter que l’ajout d’un appareil Google Nest mini ou Amazon Echo séparé à une barre de son existante connectée à Internet peut souvent donner les mêmes capacités qu’une barre de son intelligente. L’avantage supplémentaire est qu’il n’immobilise pas votre barre de son lorsque vous lui posez une question.

Pouvez-vous utiliser une barre de son intelligente sur n’importe quel téléviseur ? Comme la plupart des téléviseurs de nos jours sont des téléviseurs intelligents, peu importe si la barre de son est intelligente ou non, la combinaison devrait toujours fonctionner parfaitement. Une barre de son intelligente ajoutera des capacités vocales à n’importe quel système. Le Roku Streambar fonctionnera également avec un téléviseur intelligent existant, et vous pouvez choisir le téléviseur ou la barre de son comme appareil de diffusion principal.

Pouvez-vous choisir l’assistant vocal utilisé par une barre de son intelligente ? Il existe deux types de barres de son intelligentes : une qui offre un seul assistant vocal (généralement Amazon Alexa) et une qui offre le choix entre Google Assistant ou Alexa. Le Polk React et le Yamaha YAS-209 sont deux exemples de barres de son Alexa uniquement, tandis que les produits Bose Smart Soundbars et Sonos proposent les deux assistants.

