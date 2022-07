Meilleure barre de son économique pour 2022

Si vous pensez que les haut-parleurs de votre téléviseur ne sonnent pas bien du tout et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, une barre de son bon marché est la solution idéale. Que ce soit pour regarder des films et des émissions de télévision ou diffuser de la musique sur Bluetoothvous pouvez améliorer le son de votre téléviseur pour moins de 200 $.

Les modèles de barres de son économiques mis en évidence ici sont ceux qui ont bien fonctionné lors des tests pratiques de Crumpe, et il y en a aussi un qui coûte moins de 100 $. Le tout abordable barres de son sur cette liste ont Bluetooth, HDMI et une connexion optique, ce qui facilite la connexion à un téléviseur. Il est temps d’abandonner mauvais son de la télé et augmentez le volume pour une meilleure expérience de boulimie.

Sarah Tew / Crumpe Pour 190 $ PDSF, le V21 comprend un caisson de basses sans fil, une connectivité HDMI et un décodage Dolby et DTS. Comme beaucoup de ses compagnons d’écurie, il s’agit d’une machine à film absolue et d’un haut-parleur impressionnant pour diffuser de la musique via Bluetooth également. Lisez notre avis sur le Vizio V21.

Sarah Tew / Crumpe Le Roku Streambar compact offre beaucoup pour vos 130 $ (ou même moins cher en solde). Il s’agit d’un streamer 4K HDR à part entière avec des centaines de services pris en charge, ainsi que la possibilité de se connecter via Bluetooth. Il s’agit également d’une mise à niveau instantanée sur le haut-parleur de votre téléviseur, avec une excellente clarté vocale. Lisez notre revue Roku Streambar.

Ty Pendlebury/Crumpe Si vous recherchez une barre de son compacte qui offre Bluetooth, HDMI et un dialogue vraiment clair, le Yamaha SR-C20A est fait pour vous. Il inclut également DTS Virtual:X pour un excellent surround simulé à partir d’un seul boîtier. Lisez notre revue Yamaha SR-C20A.

Sarah Tew / Crumpe Les barres de son sont capables de faire beaucoup de bruit à partir d’une petite boîte, mais rien ne peut se comparer aux basses qu’un subwoofer dédié peut apporter. Le Creative Stage offre beaucoup pour seulement 90 $, y compris la connectivité par câble HDMI, mais c’est le caisson de basses filaire qui fait vraiment chanter le système. Cette barre de son offre également une connectivité Bluetooth et un port USB pour lire des MP3 à partir d’un disque externe. Il approche de la fin de sa disponibilité, ayant été remplacé par le Stage V2, mais le Le site de création répertorie l’original comme toujours en stock. Lisez notre critique de Creative Stage.

FAQ

Une barre de son bon marché peut-elle bien sonner ? Les haut-parleurs de télévision fonctionnent traditionnellement très mal, donc dépenser même un peu peut améliorer vos émissions de manière incommensurable. Pour environ 100 $, vous pouvez acheter quelque chose qui se double d’un diffuseur de musique Bluetooth et d’un système audio TV. La qualité des barres de son bon marché a considérablement augmenté au cours des dernières années, et l’ajout de subwoofers à ce niveau a également contribué à améliorer les performances. Les basses sont quelque chose qu’aucun haut-parleur de télévision intégré ne peut offrir.

Vaut-il la peine de dépenser plus de 200 $ ? Toutes les barres de son ci-dessus sonneront bien et le feront pour un montant minime, mais il y a des avantages à augmenter votre budget. À 280 $, par exemple, le Sonos Ray vous offrira non seulement une meilleure expérience audio et un meilleur son, mais aussi un meilleur assortiment de fonctionnalités, y compris la musique multiroom. Bien que le ciel soit la limite de ce que vous pouvez dépenser pour améliorer votre son, le véritable point idéal se situe entre 300 $ et 400 $. Consultez notre liste des meilleures barres de son ici, qui comprend des modèles offrant des effets audio Dolby Atmos de pointe.

