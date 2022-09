Si vous avez déjà lavé votre propre voiture, vous savez à quel point certains types de saleté peuvent être tenaces. Le goudron de la route, la sève des arbres et la poussière de frein ne sont que trois des choses qui peuvent vous donner l’impression qu’il est impossible de nettoyer votre voiture à 100 %. C’est à ce moment-là que vous avez besoin d’un kit de barre d’argile, qui est spécialement conçu pour ces choses gênantes. Les barres d’argile sont conçues pour éliminer les saletés gênantes de votre savon, de votre eau et de éponge ne pouvait pas. Ils enlèvent même les choses que vous ne pouvez pas voir, pour aider à créer une image fluide et éclat cristallin.

Si c’est la première fois que vous cherchez un kit d’argile, nous avons ce qu’il vous faut. Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs choix pour la meilleure barre d’argile, et nous avons même inclus quelques accessoires (comme une serviette en argile). Lisez la suite pour les vérifier, et si vous débutez dans le détail des barres d’argile, consultez les informations et les conseils ci-dessous pour vous assurer que vous donnez à votre voiture le traitement complet des barres d’argile.

MATCC Si vous recherchez une barre d’argile éprouvée, la barre d’argile pour voiture de MATCC est celle qu’il vous faut. Il existe d’autres options d’argile de nettoyage de peinture, mais pour ceux qui veulent que le produit de barre d’argile classique élimine les contaminants de la surface de la peinture, nous avons trouvé que cette argile de détail avec lubrifiant est la meilleure avec laquelle travailler. Il est durable, facile à utiliser et le prix comprend plus d’un. Nous aimons la valeur et les résultats en grande partie sur la peinture d’une voiture.

d’Adam Il y a de vraies barres d’argile et il y a des mitaines d’argile. Nous avons sélectionné Adam’s Premium Clay Bar Mitt pour les débutants car il est très facile à utiliser. Vous n’avez pas à vous soucier de le laisser tomber, et si vous le faites, vous pouvez simplement le rincer sans pénalité. Il durera également environ 30 à 40 utilisations en éliminant les contaminants collés pour une surface lisse, beaucoup plus longtemps qu’une barre d’argile traditionnelle. Si vous débutez dans l’argile, le gant d’argile d’Adam avec un lubrifiant approprié est un excellent point de départ pour une belle peinture.

Meguiar’s Si vous n’êtes pas nouveau dans l’argile et que vous voulez de l’argile sérieuse pour faire un gros travail, ne cherchez pas plus loin que la pâte à modeler Mirror Glaze de Meguiar. Ce truc est, comme le dit l’étain, agressif. Il éliminera les retombées de fer tenaces de la peinture comme un champion. Cuit au four sur le goudron et la sève des arbres n’est pas un problème. La surpulvérisation de peinture se dissipe. C’est du très bon matos, mais en effet agressif. La société propose également une formule moins agressive, mais si vous travaillez avec des voitures sales, c’est notre meilleur choix d’argile synthétique.

AutoCare “Pas cher” ne signifie pas de mauvaise qualité, les amis. Le gant d’argile d’AutoCare fait un excellent travail pour le prix – près de 15 $ de moins que le gant d’Adam. Cependant, nous avons trouvé que notre autre choix de mitaines était plus performant simplement du point de vue de la construction. Notez qu’Adam’s est une argile de qualité moyenne pour les contaminants plus tenaces, tandis que celle d’AutoCare est de qualité plus fine. Il n’est pas aussi agressif, ce qui en fait un excellent choix pour le détaillant automobile occasionnel qui cherche simplement à garder la peinture de sa voiture impeccable.

Mères Un choix parfait pour l’argileuse occasionnelle ou l’utilisateur expérimenté, Mothers’ Speed ​​Clay 2.0 est un excellent produit. Nous aimons particulièrement son design, qui est plus facile à utiliser qu’une barre standard d’argile de détail automobile. Comme tous nos meilleurs choix, il élimine assez bien les débris et les contaminants comme la poussière de frein avec du lubrifiant en aérosol et laisse une surface de peinture ultra lisse et brillante.

Les gars de la chimie Peu importe si vous choisissez une barre d’argile ou un gant d’argile, vous avez besoin d’une lubrification pour que le produit fonctionne sur la peinture lors de l’esthétique automobile. Chemical Guys’ Clay Luber est notre lubrifiant à base d’argile préféré. Ce lubrifiant crée une surface très lisse pour utiliser une barre d’argile ou un gant, et aide à laisser une surface peinte incroyablement douce après coup. Il est préférable d’acheter ce matériel en vrac car, croyez-nous, vous avez besoin de beaucoup de lubrification pendant le processus de détail de la barre d’argile.

Comparaison de la meilleure barre d’argile pour 2022 Marque Nom Prix Meilleure barre d’argile dans l’ensemble MATCC Barre d’argile de voiture 17 $ Meilleure barre d’argile pour les débutants d’Adam Gant de barre d’argile de qualité supérieure 23 $ Meilleure barre d’argile professionnelle Meguiar’s Glaçure miroir détaillant l’argile 30 $ Meilleur gant de barre d’argile pas cher AutoCare Gant de bar en argile de qualité fine 15 $ Meilleure barre d’argile pas chère Mères Vitesse Argile 2.0 18 $ Meilleur lubrifiant pour barre d’argile Les gars de la chimie Lubrifiant à l’argile 26 $

Qu’est-ce qu’une barre d’argile et comment l’utiliser ?

Qu’est-ce qu’une barre d’argile? Une barre d’argile est spécialement formulée pour retirer la saleté et les débris de la peinture d’une voiture, souvent trop tenaces pour un simple savon de lavage de voiture. Vous verrez une barre d’argile se salir au fil du temps car elle retire la saleté du dessus de la couche transparente de peinture, et même en dessous.

Une barre d’argile est spécialement formulée pour retirer la saleté et les débris de la peinture d’une voiture, souvent trop tenaces pour un simple savon de lavage de voiture. Vous verrez une barre d’argile se salir au fil du temps car elle retire la saleté du dessus de la couche transparente de peinture, et même en dessous. Comment utiliser une barre ou un gant d’argile? C’est un outil assez simple à utiliser, mais cela prend du temps – comme toutes les étapes de détail automatique. Lubrifiez une partie du véhicule, avec quelque chose comme Clay Luber de Chemical Guys, puis essuyez l’argile dans la zone qui monte et descend (ou des mouvements circulaires, si vous le souhaitez). Concentrez-vous sur les zones où l’accumulation de contaminants de surface est importante, au besoin. Ensuite, avec une serviette en microfibre propre, essuyez les résidus de lubrifiant laissés sur la peinture de la voiture.

C’est un outil assez simple à utiliser, mais cela prend du temps – comme toutes les étapes de détail automatique. Lubrifiez une partie du véhicule, avec quelque chose comme Clay Luber de Chemical Guys, puis essuyez l’argile dans la zone qui monte et descend (ou des mouvements circulaires, si vous le souhaitez). Concentrez-vous sur les zones où l’accumulation de contaminants de surface est importante, au besoin. Ensuite, avec une serviette en microfibre propre, essuyez les résidus de lubrifiant laissés sur la peinture de la voiture. Puis-je réutiliser une barre d’argile? Oui! Tous nos meilleurs choix de kits de barres d’argile sont bons pour de multiples utilisations. Vérifiez l’emballage pour voir combien de fois une barre d’argile ou un gant de nettoyage de peinture spécifique peut être utilisé avec un lubrifiant à l’argile avant qu’il ne soit temps de le lancer.

Oui! Tous nos meilleurs choix de kits de barres d’argile sont bons pour de multiples utilisations. Vérifiez l’emballage pour voir combien de fois une barre d’argile ou un gant de nettoyage de peinture spécifique peut être utilisé avec un lubrifiant à l’argile avant qu’il ne soit temps de le lancer. Que se passe-t-il si je laisse tomber une barre d’argile ? Vous devez le jeter. C’est la réponse courte. Ne prenez certainement pas de risque en utilisant une barre d’argile que vous avez laissée tomber sur le sol parce que vous ne savez pas ce qui est maintenant coincé dans l’argile. La dernière chose que vous voulez faire est de frotter les débris et de rayer votre peinture. Si vous avez un gant d’argile, vous pouvez simplement laver le gant et retourner au travail.

Vous devez le jeter. C’est la réponse courte. Ne prenez certainement pas de risque en utilisant une barre d’argile que vous avez laissée tomber sur le sol parce que vous ne savez pas ce qui est maintenant coincé dans l’argile. La dernière chose que vous voulez faire est de frotter les débris et de rayer votre peinture. Si vous avez un gant d’argile, vous pouvez simplement laver le gant et retourner au travail. Qu’est-ce que j’utilise après une barre d’argile? En gros, les étapes se déroulent comme suit : Laver, argile, polir, glacis et enfin, cirer.

Dans les barres d’argile CNET Cars fait confiance

Si vous voulez vraiment faire bouger une voiture brillante, une barre d’argile avec un lubrifiant en aérosol approprié est un excellent moyen d’y arriver. Vous ne serez pas déçu des résultats de la peinture et le choix de l’un des produits ci-dessus vous donnera des résultats approuvés par CNET Cars. Bonne clayage !