Meilleure banque d’alimentation pour iPhone pour 2022

La iPhone 13 et iPhone 13 Pro ont des chiffres impressionnants en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, mais cela ne signifie pas qu’ils dureront éternellement. Il existe un certain nombre d’options pour prolonger la durée de vie de votre batterie lors de vos déplacements. Bien que l’ajout de boîtiers de batterie puisse le faire, ils ajoutent également beaucoup de poids inutile. De plus, vous ne voulez pas ruiner le beau design de votre nouvel iPhone avec un étui encombrant. Cela fait d’un chargeur de batterie portable, d’une batterie externe ou d’une banque d’alimentation la meilleure option pour augmenter la durée de vie de la batterie de votre iPhone.

À cette fin, j’ai rassemblé les meilleures banques d’alimentation et chargeurs de batterie portables qui ajouteront un peu de punch supplémentaire à la durée de vie de la batterie de votre iPhone. Bien qu’ils coûtent plus cher, j’aime personnellement les batteries qui ont un câble Lightning intégré, donc je n’ai pas à me soucier de transporter un câble de charge pour une charge rapide lorsque je n’ai pas assez de puissance. Mais j’ai également inclus quelques choix budgétaires pour le meilleur chargeur portable pour les modèles d’iPhone, et parmi ceux-ci, certains sont livrés avec un câble de charge pour ceux qui veulent dépenser le moins possible pour charger leurs appareils Apple via un bloc d’alimentation.

Bien que nous ayons une liste similaire des meilleures banques d’alimentation pour Téléphones Androidtoute batterie portable ici sans câble Lightning intégré fonctionnera parfaitement pour charger un smartphone Android (ou tout autre gadget portable), à ​​condition de fournir un câble de smartphone compatible.

Quel est donc le meilleur chargeur portable pour les modèles d’iPhone ? Quelle est la meilleure banque d’alimentation portable pour une charge en déplacement ? Découvrons-le. Nous mettons périodiquement à jour cette liste des meilleures options de chargeur portable pour iPhone, et nous avons testé de manière anecdotique tous ces modèles ou leurs prédécesseurs directs.

David Carnoy/CNET Infinity Lab est la nouvelle filiale d’accessoires de Harman Kardon appartenant à Samsung et j’aime ses powerbanks InstantGo 5000 et InstantGo 10000, qui sont livrés avec un câble Lightning intégré pour un chargement facile des iPhones. Le plus gros 10000 mAh coûte 20 $ de plus et est plus lourd et plus volumineux, mais il peut recharger la plupart des iPhones deux fois.

Amazone Le chargeur portable Anker PowerCore III 10K a une charge rapide USB-C (18W) ainsi qu’un port USB-A et une charge sans fil jusqu’à 10W. Ce n’est pas un appareil compatible MagSafe, donc votre iPhone 12 ou iPhone 13 équipé de MagSafe n’y adhérera pas magnétiquement pour le chargement sans fil. Peut-être que la prochaine version sera magnétique.

David Carnoy/CNET Ce qui est cool avec la batterie magnétique 622 d’Anker, c’est qu’il s’agit d’une batterie sans fil dotée d’un volet magnétique intégré qui se transforme en support. Vous n’obtiendrez pas une charge sans fil rapide à partir de cette batterie de 5 000 mAh (elle se charge jusqu’à 7,5 watts), mais elle est mince et facile à transporter. Il se recharge via USB-C et si vous utilisez un USB-C vers Lighting pour recharger votre iPhone, il se rechargera à un rythme plus rapide de 12 watts. Ce n’est pas aussi rapide que ce qu’un adaptateur secteur USB-C de 20 watts peut fournir, mais c’est plus rapide que 7,5 watts.

Andrew Hoyle/Crumpe Ce n’est pas bon marché à environ 55 $, mais le PowerCore Magnetic 5K Wireless d’Anker est l’un des meilleurs accessoires MagSafe même s’il ne s’agit pas d’un accessoire officiel certifié Apple MagSafe. Il s’agit d’une batterie qui adhère magnétiquement à l’arrière de votre modèle d’iPhone 12 ou de votre coque MagSafe et charge votre téléphone sans fil. Hélas, il n’offre pas de charge sans fil rapide – ce chargeur sans fil ne charge qu’à 5 W, pas même à 7,5 W (cependant, vous pouvez charger plus rapidement via le port USB-C avec un câble USB-C-to-Lightning, qui est ‘pas inclus). Bien qu’il n’offre pas de charge rapide sans câble supplémentaire, il est pratique et compact. Il adhère également bien.

David Carnoy/CNET Aukey présente sa banque d’alimentation USB-C PB-N83 Mini 10 000 mAh comme “le chargeur portable le plus petit et le plus léger de 10 000 mAh”. Je ne suis pas sûr qu’il soit considéré comme le plus petit au monde, mais son encombrement est inférieur à celui d’une carte de crédit et il permet une recharge à grande vitesse. Cela dit, il mesure 1,18 pouces (30 mm) d’épaisseur et a du poids. Pourtant, ce chargeur portable ultracompact tient assez facilement dans une poche et dispose à la fois d’une alimentation USB de 18 watts avec port de câble de type C et d’une charge rapide 3.0 USB-A. Le port de câble USB-C in-out peut être utilisé comme port d’intercommunication afin que vous puissiez charger la batterie externe et un appareil en même temps. Le chargeur portable PB-N83 coûte environ 20 $ et est parfois en vente pour aussi peu que 13 $. C’est un bon prix pour une banque d’alimentation PD de 10 000 mAh à chargement rapide. Un câble USB-A vers USB-C est inclus pour le chargement et les propriétaires de nouveaux modèles d’iPhone peuvent utiliser le câble USB-C vers Lightning inclus avec les nouveaux iPhones pour charger rapidement leurs téléphones via le port USB-C PD sur le banque de puissance. J’ai chargé l’iPhone 12 Pro à environ 60 % en 30 minutes.

David Carnoy/CNET Bien qu’il soit plus épais que certains des chargeurs portables Apple iPhone de ce tour d’horizon, l’Anker PowerCore Slim 10 000 mAh est incroyablement mince pour un chargeur de téléphone portable de 10 000 mAh. Il dispose d’une entrée USB-C pour charger la batterie de votre téléphone, mais pas de sortie USB-C. Aucun câble n’est inclus.

Amazone Cette banque d’alimentation de 15 000 mAh est plus robuste que certains des chargeurs de cette liste, mais elle stocke beaucoup de jus. Ce chargeur portable offre également un PD USB de 18 watts pour une charge rapide via le port USB-C et dispose d’un port USB-A avec une LED qui affiche le niveau de charge de la batterie. Son prix catalogue est de 44 $ mais si vous entrez le code RR20 à la caisse, le prix tombe à 28,60 $.

Flux linéaire Le LinearFlux Hypercharger Pro est un bon rapport qualité-prix si vous recherchez une batterie de taille décente avec un câble Lightning intégré. Il dispose également d’un câble micro-USB intégré avec un adaptateur USB-C que vous pouvez coller sur le dessus. Ce modèle avec câble de charge est sorti il ​​y a quelques années, il est donc réduit chez Walmart.

Anker Ce modèle Anker est essentiellement un chargeur mural surdimensionné qui se branche comme un adaptateur secteur. Nous avons utilisé et aimé le ancienne version de 5 000 mAh avec deux ports USB-A, qui se vend entre 26 $ et 40 $, selon le choix de couleur. Mais le nouveau modèle double la capacité à 10 000 mAh et ajoute un port USB-C. Cela vous permet de charger simultanément deux appareils tels que votre téléphone et un gadget connecté secondaire (ou deux téléphones). Il y a aussi un petit indicateur LED sur le côté qui vous permet de vérifier le niveau de charge en appuyant sur un bouton.

Aukey Cette banque d’alimentation Aukey dispose d’options de charge filaire et sans fil, ainsi que d’une béquille intégrée, ce qui en fait une batterie externe attrayante pour les joueurs et les binge-watchers. Si vous utilisez le port USB-C, vous pouvez obtenir 18 watts de charge. Passez au sans fil et posez votre téléphone sur la station de chargement et il se chargera sans fil à 10 watts, c’est là que la vitesse de chargement de l’iPhone est actuellement maximale pour le chargement sans fil. Vous payez une prime, mais ce chargeur de téléphone à charge rapide dispose d’une énorme batterie de 20 000 mAh, d’une béquille intégrée et d’un affichage numérique indiquant la charge restante. Il est livré avec un câble USB-A vers USB-C, mais vous devrez fournir un adaptateur pour le charger.

Sarah Tew / Crumpe MyCharge HubPlus Turbo est la dernière banque d’alimentation de la société avec une prise murale pliable intégrée et des câbles Lightning et USB-C. Le chargeur mural s’appelle le Turbo car il dispose d’une alimentation électrique et d’une charge rapide 3.0 (câble USB-C) pour offrir des vitesses de charge rapides, ce qui signifie une vitesse de charge jusqu’à 75 % plus rapide qu’un chargeur standard de 5 volts. Ce chargeur mural à charge rapide dispose d’une batterie de 6 700 mAh.

David Carnoy/CNET Le chargeur portable Nimble’s Champ utilise du plastique recyclé dans sa construction. Vous devez payer un peu plus pour passer au vert, mais il s’agit d’un joli chargeur compact de 10 000 mAh doté d’une charge rapide PD 4.0 (18 watts) via son seul port USB-C. Aussi, le coupon CNET25 vous obtiendrez 25% de réduction à la caisse. Nimble vend également des batteries à charge rapide de plus grande capacité.

Le chargeur portable Atom XS est disponible en deux versions : un modèle plus petit de 800 mAh et un modèle plus grand de 1 300 mAh. Ces appareils intelligents sont conçus pour tenir sur un porte-clés et ont à peu près la taille d’une clé de voiture électronique. Mais attention, ils ne rechargeront pas complètement votre téléphone. L’idée est de les avoir à portée de main pour les recharger au cas où votre téléphone tomberait en panne et que vous auriez besoin d’un peu de jus pour passer quelques heures. Les deux modèles Atom XS ont un connecteur Lightning intégré et n’alourdiront pas votre téléphone pendant le chargement. À environ 40 $ pour la plus grande variante de sortie à charge rapide de 1 300 mAh (celle que j’opterais), l’Atom XS est un appareil assez cher et vous pourriez être déçu qu’il ne charge que certains des plus grands iPhones à environ 25 %. Mais encore une fois, il s’agit de la commodité d’avoir un petit chargeur de batterie à des fins de charge d’urgence. Un modèle avec chargement USB-C est légèrement moins cher à 35 $.

David Carnoy/CNET La banque d’alimentation magnétique de Mophie est similaire à celle d’Anker mais a un design plus raffiné. Comme l’Anker, ce chargeur portable n’est pas un accessoire officiel Apple MagSafe, mais il adhère magnétiquement à l’arrière de votre iPhone 12 ou de votre étui MagSafe – oui, il colle bien – et est svelte pour une batterie de 5 000 mAh. Il peut également être utilisé avec d’autres téléphones qui prennent en charge le chargement sans fil et est livré avec un aimant adhésif. Pour le chargement sans fil, Mophie dit que vous envisagez jusqu’à 7,5 W pour les iPhones, mais cela me semblait un peu plus lent (plus comme 5 W). Si vous avez besoin d’une charge plus rapide, vous pouvez connecter un câble USB-C vers Lightning pour augmenter la vitesse jusqu’à 12 W. Cela a assez de jus pour charger complètement un iPhone 12 ou 12 Pro une fois, mais il sera un peu en deçà d’une charge complète avec un iPhone 12 Max Pro. Notez que ce n’est pas compatible avec l’iPhone 13 Pro.

Ce qu’il faut chercher

Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous magasinez pour une batterie externe ou une banque d’alimentation :

Une puissance de sortie plus élevée (mAh, abréviation de milliampères-heures) signifie plus de charges, mais aussi un poids de chargeur portable plus lourd.

Pour les derniers iPhones (tous après l’iPhone 7), vous devez acheter une batterie d’une capacité d’au moins 3 000 mAh, ce qui devrait vous donner au moins une charge complète pour un appareil. À l’exception de l’Atom XS, tous les modèles présentés ci-dessus ont atteint ce niveau.

Plusieurs câbles de charge intégrés ou ports de sortie USB vous permettront de charger plus d’un appareil à la fois, comme un iPad ou un autre iPhone.

Ces meilleurs chargeurs portables pour iPhone utilisent tous des batteries rechargeables au lithium-ion et doivent donc toujours être rangés dans les bagages à main lors d’un vol. Les compagnies aériennes et les organismes de réglementation interdisent de plus en plus les batteries li-ion dans les bagages enregistrés.

Si vous voulez une puissance de sortie maximale, optez pour des chargeurs avec des modèles USB-C PD (alimentation électrique), qui devraient charger presque tous les appareils plus petits qu’un ordinateur portable, comme une tablette ou une Nintendo Switch.

