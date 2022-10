Meilleure banque d’alimentation 2022 : meilleures critiques de chargeurs portables

8. Moshi IonGo 5K Duo – Meilleure conception

C’est cher, mais vous paierez pour le IonGo 5K Duo de Moshi si le style est aussi important pour vous que la fonctionnalité.

Conception presque identique à la

IonGo 5K avant cela, mais ici avec des câbles USB-C et Lightning intégrés (d’où le nom Duo), le Moshi est une banque d’alimentation indéniablement cool qui est rangée dans un étui en cuir souple végétalien avec un fermoir magnétique et une façade en aluminium anodisé.

Le câble supplémentaire signifie qu’il est désormais adapté aux utilisateurs d’Android ainsi qu’aux utilisateurs d’iPhone, bien que, comme auparavant, il soit certifié Made For iPhone.

Il s’agit d’un appareil vraiment haut de gamme avec une garantie colossale de 10 ans qui tient compte de son prix demandé plus élevé. C’est aussi peut-être la banque d’alimentation de 5 000 mAh la plus dingue que nous ayons vue, ce qui suggère qu’il y a de sérieux composants de haute technologie à l’intérieur.

À cette capacité, attendez-vous à une charge complète pour n’importe quel téléphone Android, et potentiellement deux pour l’iPhone. Moshi affirme que la banque conservera également ce pouvoir jusqu’à 27 mois lorsqu’il n’est pas utilisé.

La charge peut atteindre 15 W sur USB-C et 12 W sur Lightning. Utilisez Lightning et USB-C ensemble et vous verrez des vitesses de charge légèrement plus lentes, avec une sortie totale maximale de 3,4 A (17 W).

Vous pouvez également utiliser le câble USB-C pour recharger la banque, encore une fois jusqu’à 15W. Mieux encore, le Moshi prend en charge la charge passthrough, vous permettant de charger à la fois celui-ci et un appareil connecté, mais étant donné qu’il n’y a pas d’entrée séparée ici qui ne fonctionnera qu’avec l’iPhone.

Le Duo est actuellement en rupture de stock sur Amazon, mais vous pouvez toujours vous procurer le iPhone maquette.