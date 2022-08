Meilleure balance intelligente pour 2022

Dans cet article



Tout semble aller “intelligent” ces jours-ci, et cela inclut les balances. Bien sûr, tout le monde sait que vous montez sur une balance et que celle-ci vous indique votre poids, mais les balances intelligentes vont au-delà de cela. Ils peuvent vous donner un aperçu complet de votre Pourcentage de graisse corporelle, le poids de l’eau, la densité osseuse et la masse musculaire maigre, entre autres paramètres de santé. Et bien sûr, ce n’est pas un véritable appareil intelligent s’il ne vous dit pas ce que tous les autres appareils vous disent également – mais commencer votre journée sur la balance rend des choses comme les prévisions météo beaucoup plus utiles. Il peut être difficile de savoir quelle balance intelligente est la meilleure, mais c’est pourquoi nous avons effectué des recherches et des tests, vous n’avez donc pas à chercher très loin pour trouver une incroyable balance intelligente.

En plus d’afficher ces informations directement sur l’écran, les meilleures balances intelligentes se connectent à des applications (généralement gratuites) qui enregistrent vos données et peuvent vous aider à identifier les tendances au fil du temps. Ces applications peuvent également vous aider à atteindre vos objectifs de poids en surveillant vos progrès et en vous permettant de savoir où vous en êtes chaque jour. Ils peuvent également se connecter à Pomme SantéGoogle Fit ou un autre programme de surveillance de la condition physique pour servir de suivi complet de la santé et enregistrer des données telles que votre fréquence cardiaque et vos scores de sommeil.

Pour vous aider à affiner vos options, nous avons testé des modèles des plus grands noms, dont Garmin, Fitbit et Withings, pendant plusieurs semaines. Nous avons pris en compte des éléments tels que la précision, la convivialité et la qualité de leur association avec les applications (et la fonctionnalité de l’application elle-même). Après nos tests, nous avons décidé que ce sont les meilleures balances intelligentes que vous pouvez obtenir en ce moment.

Lindsay Boyers / Crumpe La QardioBase2 était l’échelle la plus cohérente du groupe. Chaque mesure était parfaite et les chiffres n’ont jamais fluctué de plus de 0,1 l’un par rapport à l’autre dans la même série de pesées. C’était aussi le seul qui utilisait le retour haptique – vibrant légèrement quand il avait fini de lire mes mesures. La balance elle-même n’affiche que le poids, ce que je n’aimais pas au début, mais que j’ai préféré préférer car cela rend l’affichage moins occupé et plus facile à lire. Pour une image plus détaillée, chaque mesure est automatiquement envoyée à l’application où vous pouvez voir votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle, votre masse musculaire, votre poids en eau et votre pourcentage de densité osseuse. L’application affiche également votre IMC et donne un aperçu de sa position sur l’échelle de l’IMC, de l’insuffisance pondérale à l’obésité. L’application affiche votre dernière mesure ainsi que les données historiques. Vous pouvez accéder à un jour spécifique ou afficher des graphiques de votre poids, de votre IMC et de votre pourcentage de graisse corporelle. Il ne permet pas autant d’utilisateurs que certaines des autres options – il peut en accueillir jusqu’à 5 – mais il peut détecter automatiquement qui utilise la balance et stocker ces données en conséquence. Une chose qui distingue le QardioBase2 est qu’il vous permet de choisir différents modes. Le mode normal affiche des chiffres, tandis que le mode Smart Feedback utilise des smileys au lieu de chiffres – une excellente option si voir votre poids ou votre pourcentage de graisse corporelle vous déclenche, ou si vous préférez simplement ne pas connaître ces chiffres. Il existe également un mode grossesse qui vous permet de suivre votre poids et de saisir des photos de vos progrès. De plus, cette balance est rechargeable ; c’est le seul de la liste qui n’utilise pas de piles AAA ordinaires. Il est livré avec un câble USB que vous pouvez brancher sur n’importe quel cube de chargement USB standard.

Lindsay Boyers / Crumpe La Withings Body Plus est la seule balance qui vous offre la possibilité de personnaliser votre affichage. Vous pouvez choisir parmi les suspects habituels – poids, pourcentage de graisse corporelle, eau corporelle et IMC – ou d’autres options prêtes à l’emploi comme la météo et les pas quotidiens (informations extraites d’Apple Health ou de Google Fit, si vous connectez-le). Les lectures étaient extrêmement cohérentes, correspondant les unes aux autres et à mon échelle de contrôle à moins de 0,2 à chaque fois. Il a fallu un peu plus de temps à la balance pour enregistrer les mesures que les autres sur cette liste, mais les lectures étaient conviviales, affichant des titres clairs comme le pourcentage de graisse et les kilos de muscle, plutôt que d’afficher des icônes que vous devez déchiffrer. L’échelle comporte également un tableau sous chaque mesure qui indique si la lecture est considérée comme élevée, basse ou normale pour votre taille. Le Withings Body Plus autorise jusqu’à huit utilisateurs et vous avez deux options lors de leur ajout : vous pouvez partager le même compte dans l’application Health Mates (si vous suivez cette voie, tous les utilisateurs pourront voir les données des autres) ou vous pouvez demander à chaque utilisateur de créer son propre compte. Dans tous les cas, la balance détectera automatiquement chaque utilisateur tant qu’il y aura une différence de 5 à 10 livres entre eux. Sinon, vous devrez basculer manuellement. Cette balance fonctionne avec quatre piles AAA.

Lindsay Boyers / Crumpe La balance intelligente Bluetooth Greater Goods est une option élégante et surtout précise à un prix équitable. À l’écran, il affiche votre poids, puis bascule entre votre IMC, votre pourcentage de masse musculaire, votre pourcentage de graisse corporelle et votre poids en eau. Chaque fois que vous vous pesez, il se synchronise automatiquement avec l’application compagnon gratuite, Weight Gurus. Vous pouvez consulter vos chiffres moyens pour le mois ou vous plonger dans les détails de chaque jour. Ceci est utile pour suivre vos objectifs (que vous saisissez lors de la configuration de l’application) et afficher les données historiques, mais cela ne fournit pas d’informations, telles que la comparaison de vos chiffres avec la moyenne. En ce qui concerne la précision, les données étaient pour la plupart cohérentes. La balance a semblé avoir du mal lors de la première utilisation de la journée, enregistrant constamment environ 3 à 5 livres de trop. Mais une fois qu’il s’est «réveillé», tous les chiffres suivants étaient cohérents. Cependant, il lisait 0,5 à 0,9 livre de plus que les autres échelles. Il a la possibilité d’ajouter jusqu’à huit utilisateurs, c’est donc une excellente option pour les familles ou les grands ménages. Cependant, vous devez basculer entre les utilisateurs manuellement. La balance ne reconnaîtra pas automatiquement la différence. Cette balance fonctionne avec quatre piles AAA.

Lindsay Boyers / Crumpe Le Smart Scale P1 est le choix évident pour plusieurs utilisateurs. Il permet 16 profils d’utilisateurs et détectera automatiquement qui utilise la balance, tant qu’il y a au moins une différence de 6,6 livres entre les utilisateurs. Si ce n’est pas le cas, vous devrez connecter manuellement la balance à chaque profil avant de vous peser, ce qui est une étape supplémentaire mais ne prend que 30 secondes dans l’application. En ce qui concerne les mesures, l’échelle est assez cohérente, avec pas plus d’une différence de 0,5 livre entre chaque utilisation. Il n’affiche que le poids à l’écran, mais dans l’application, cette balance intelligente a fourni de loin le rapport le plus détaillé du groupe. En plus du poids standard, de l’IMC et des pourcentages de graisse corporelle, vous pouvez voir une ventilation détaillée de 14 autres mesures telles que la graisse viscérale, le BMR et l’âge corporel. Pour vous donner plus d’informations, chaque mesure est codée par couleur avec du jaune (faible), du vert (normal) et du rouge (élevé) pour vous montrer où vous en êtes. Si vous préférez retirer des éléments de l’application, vous pouvez la connecter à Apple Health ou à n’importe quel Fitbit. La balance fonctionne avec trois piles AAA.

Lindsay Boyers / Crumpe Le Garmin Smart Scale Index S2 est le plus cher du groupe, mais les lectures cohérentes et l’affichage convivial valent les dollars supplémentaires. Lorsque vous montez sur la balance, elle enregistre immédiatement votre poids, puis vous montre une coche verte et vos initiales (ou nom d’utilisateur) peu de temps après pour indiquer que l’enregistrement du reste de vos mesures est terminé. L’échelle indique également le changement (en livres) depuis la dernière mesure. Une fois que vous descendez de la balance, il passe en revue toutes vos mesures à l’écran, tout en les envoyant simultanément à l’application où vous pouvez afficher les dernières mesures ou les données historiques pour suivre les changements au fil du temps. L’application sert également de compagnon de bien-être, vous permettant de saisir l’exercice et la consommation d’eau, ce que les autres applications ne font pas. La balance peut prendre en charge un total de 16 utilisateurs – le propriétaire de l’appareil et 15 comptes supplémentaires – mais chaque utilisateur distinct doit être invité directement par le propriétaire de l’appareil. Une fois les utilisateurs ajoutés, la balance les détecte automatiquement, mais vous avez également la possibilité de choisir manuellement un utilisateur directement depuis l’unité. La seule chose que je n’ai pas aimée à propos de cette balance, c’est qu’il faut appuyer dessus pour l’activer avant de pouvoir monter et se peser, ce qui ralentit les choses. Ce n’est pas forcément hors norme pour les balances, mais c’est la seule de ce groupe qui nécessitait cette étape supplémentaire, ce qui était surprenant puisque c’était aussi la plus chère. Cette balance fonctionne avec quatre piles AAA.

Si vous recherchez des informations de base, mais que vous n’avez pas besoin d’une ventilation détaillée de vos mesures, le Fitbit Aria Air est le choix qu’il vous faut. La balance affiche votre poids sur l’écran et vous pouvez voir votre IMC dans l’application, mais vous n’obtiendrez aucune mesure pour la graisse corporelle, la masse musculaire maigre, etc. (Si vous voulez ces fonctionnalités, vous devrez passer à le Fitbit Aria 2.) Quant à la cohérence, les mesures de la balance correspondaient à chaque fois, mais les lectures étaient régulièrement supérieures d’une livre à celles des autres balances et de ma balance de contrôle. Cependant, il a enregistré les informations rapidement, considérablement plus rapidement que les autres, et l’application a répondu presque immédiatement. Le Fibit Aria Air peut suivre jusqu’à huit utilisateurs – chaque utilisateur aura besoin de sa propre application Fitbit pour enregistrer les données – et vous pouvez choisir si vous souhaitez partager vos informations entre vous ou les garder privées. Si un utilisateur sans l’application monte sur la balance, il affichera toujours le poids mais n’enregistrera les informations nulle part. Cette balance fonctionne avec trois piles AAA.

Comment nous avons testé

Pour tester ces balances intelligentes, je me suis pesé, sans vêtements, à la même heure tous les matins et avant de manger ou de boire quoi que ce soit pendant trois semaines. J’ai placé chaque balance au même endroit sur le sol de ma salle de bain en carrelage dur et j’ai marché et descendu cinq fois, en comparant les résultats les uns aux autres et aux mesures des autres balances. J’ai également comparé les résultats de poids à ma “balance de contrôle”, une balance fiable que je possède déjà et qui est toujours cohérente avec la balance du cabinet de mon médecin.

Parce que les échelles devaient être déplacées et que cela peut prendre une minute pour s’ajuster, j’ai considéré cela avec la première mesure.

Je n’ai pas accès à la pesée hydrostatique ou à un BOD POD, donc les pourcentages de graisse corporelle et les autres données ont été comparés les uns aux autres, plutôt qu’à un “contrôle” défini. Je l’ai utilisé pour mesurer la cohérence de chaque lecture et de chaque échelle, dans son ensemble.

J’ai également pris en compte des éléments tels que la facilité d’installation, le temps de lecture et la convivialité (c’est-à-dire la facilité de lecture de l’affichage et de l’application).

FAQ

Comment fonctionne une balance intelligente ? Les balances intelligentes reposent sur une technologie appelée analyse d’impédance bioélectrique. La balance envoie de petites impulsions électriques à travers votre corps – vers le haut de votre jambe, sur vos hanches et vers le bas de votre autre jambe – en mesurant la résistance, puis en utilisant une formule mathématique pour vous donner des informations sur votre pourcentage de graisse corporelle, votre poids en eau, votre densité osseuse et maigre la masse musculaire, entre autres. Cela peut sembler étrange, mais c’est la même technologie que celle utilisée dans de nombreux trackers de fitness et montres intelligentes.

Les balances intelligentes sont-elles précises ? Bien que les informations d’une balance intelligente puissent vous donner un aperçu de votre composition corporelle, en particulier si vous êtes principalement préoccupé par le suivi des changements au fil du temps, ce n’est pas la technologie la plus précise. Selon les tests effectués par Les rapports des consommateursla plupart des balances intelligentes donnent des résultats sensiblement différents de ceux d’un BOD POD, le étalon-or pour mesurer les niveaux de graisse corporelle.

Une balance intelligente en vaut-elle la peine ? Une balance intelligente peut être un élément utile de votre régime de bien-être si vous êtes d’accord avec un aperçu général des changements de votre corps au fil du temps. Mais prenez les chiffres réels avec un grain de sel. Si vous avez besoin de suivre des paramètres de santé pour des raisons spécifiques, parlez à un médecin ou à un fournisseur de soins de santé pour obtenir des chiffres précis pour vous aider à prendre des décisions en matière de santé. Cela étant dit, tous les modèles de cette liste des meilleures balances intelligentes donnent des lectures de poids corporel précises et cohérentes. Nous mettrons à jour cette liste périodiquement.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.