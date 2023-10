Meilleur VPN pour Windows – CNET

6,67 $/mois chez ExpressVPN ExpressVPN Choix des éditeurs : meilleur VPN global pour la protection de la vie privée et la vitesse 49 % de réduction avec le forfait 12 mois (+3 mois gratuits)

Si vous magasinez pour le meilleur VPN et Windows est votre système d’exploitation de choix, nous avons de bonnes nouvelles pour vous : vous avez le choix entre un large éventail d’options. Grâce à la domination de Windows en tant que système d’exploitation de bureau, pratiquement tous les principaux fournisseurs VPN proposent une application compatible Windows. Cela signifie que vous constaterez qu’il s’agit d’un processus relativement simple pour sécuriser une connexion VPN solide pour votre appareil, en particulier si vous choisissez un fournisseur VPN qui fait partie de nos services les plus recommandés. Alors que MacOS les utilisateurs doivent prendre en compte un certain nombre d’exigences spécifiques à Apple, trouver le meilleur VPN pour Windows – et obtenir la plus large gamme d’options de protocole pour fonctionner avec votre appareil – implique principalement de trier la grande variété d’options VPN disponibles. C’est ce que nous avons fait pour vous ici.

Nous avons testé concrètement une grande variété de services VPN pour déterminer les services VPN les plus rapides et les plus sécurisés pour Windows 10 et Windows 11. Nos experts CNET ont spécifiquement abordé un certain nombre de facteurs essentiels lors de nos tests, notamment la solidité de la sécurité ; fiabilité; vitesses de navigation et de streaming ; facilité d’accès à distance; et rapport qualité/prix. Toutes les recommandations sur notre principal liste des meilleurs VPN les fournisseurs sont compatibles avec tous versions Windows actuellement maintenues, et CNET les a testés pour une utilisation dans le dernier système d’exploitation disponible. (Cela signifie qu’ils fonctionneront sans accroc sur Windows 11lequel est disponible pour le téléchargement sur votre ordinateur de bureau ou portable.) Tous offrent également un client VPN autonome qui fonctionnera de manière transparente sur votre bureau.

Vous trouverez ici nos meilleures recommandations pour le meilleur VPN pour Windows, classées en fonction de leurs performances dans toutes les catégories, afin que vous puissiez choisir le service VPN qui vous convient.

Et si vous travaillez avec un appareil légèrement plus ancien, assurez-vous de lire notre guide sur comment configurer un VPN sur Windows 10.

ExpressVPN Derniers tests Aucune fuite détectée, perte de vitesse de 2 % lors des tests du printemps 2022Réseau Plus de 3 000 serveurs répartis sur 160 sites dans 94 paysJuridiction Îles Vierges britanniques Pour qui c'est le mieux Une transparence inégalée

Sécurité de premier ordre sans fuite détectée

Excellent pour le streaming Qui devrait éviter Cher

Seulement cinq connexions simultanées

Propriété de Kape Technologies Malgré des bouleversements majeurs jusqu'à la fin de l'année 2021, ExpressVPN a remporté notre prix du choix de l'éditeur pour le meilleur VPN en 2022. L'un des deux plus grands fournisseurs mondiaux, le titan du VPN est en activité depuis 2009 et a une fois de plus élevé de manière agressive la barre du secteur en matière de transparence des services. cette année. En savoir plus

Surfrequin Derniers tests Zéro fuite de données et perte de vitesse Internet de 19 % lors des tests de l'automne 2022Réseau Plus de 3 200 dans 99 paysJuridiction Pays-Bas Pour qui c'est le mieux De nombreuses fonctionnalités de sécurité uniques

Connexions simultanées illimitées

Réseau de serveurs RAM uniquement Qui devrait éviter Performances de vitesse incohérentes

Juridiction 14 Eyes (Pays-Bas)

Aucun rapport de transparence Surfshark dispose d'une suite impressionnante de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, de connexions simultanées illimitées, d'une interface facile à utiliser et d'un réseau mondial étendu. Et il reste nettement moins cher que la plupart de ses concurrents. C'est ce qui a aidé Surfshark à remporter le choix des éditeurs de CNET pour le VPN au meilleur rapport qualité-prix en 2022. En savoir plus

NordVPN Derniers tests Aucune fuite détectée, perte de vitesse de 13 % lors des tests de l'été 2022Réseau Plus de 5 600 serveurs répartis sur 84 sites dans 59 paysJuridiction Panama Pour qui c'est le mieux Parmi les VPN les plus rapides

Des tonnes de fonctionnalités

Infrastructure de serveur RAM sans disque uniquement Qui devrait éviter Aucun rapport de transparence

Une structure d’entreprise ambiguë

Seules six connexions simultanées autorisées NordVPN est l'une des marques les plus reconnues dans le domaine VPN. Il offre un nombre généreux de connexions simultanées, avec six connexions simultanées via son réseau, là où presque tous les autres fournisseurs en proposent cinq ou moins. NordVPN propose également une option IP dédiée pour ceux qui recherchent un niveau de connexion VPN différent et la possibilité de se connecter à Tor. Plus de la moitié des plus de 5 000 serveurs de Nord sont optimisés pour le partage peer-to-peer, bien que Nord ait bloqué le torrenting dans 14 pays. En savoir plus

FAQ sur les VPN Windows

Quel est le meilleur VPN pour Windows ? ExpressVPN est actuellement le premier choix de CNET pour le meilleur VPN Windows. Le vétéran de l’industrie dispose d’un réseau impressionnant de serveurs dans le monde entier et offre un solide équilibre entre vitesse, sécurité et puissance de déblocage.

Pouvez-vous obtenir un VPN gratuit pour Windows ? Nous ne recommandons pas les VPN gratuits pour plusieurs raisons. Premièrement, les VPN gratuits doivent gagner de l’argent d’une manière ou d’une autre, ce qui implique la plupart du temps de vendre vos données à des tiers. Certains se sont même révélés infectés par des logiciels malveillants. En plus d’être risqués à utiliser, les VPN gratuits ne disposent généralement pas des fonctionnalités et des performances que vous attendez de votre service VPN. Vous devrez généralement faire face à des vitesses lentes, des limites de données, une sécurité faible, des emplacements de serveurs limités et des capacités de déblocage irrégulières avec les VPN gratuits. La meilleure façon d’essayer un VPN gratuitement est de profiter des essais gratuits et des garanties de remboursement proposées par les fournisseurs VPN premium. Si vous avez un budget limité, vous pouvez également consulter la liste de CNET des meilleurs services VPN bon marché.

Quel est le VPN le plus sécurisé pour Windows ? ExpressVPN, Surfshark et NordVPN offrent tous une excellente sécurité aux utilisateurs Windows. Chacun offre le même cryptage AES 256 bits, exploite une infrastructure de serveur uniquement RAM et a été audité de manière indépendante. Outre des fonctionnalités de sécurité cruciales telles qu’un kill switch et une protection contre les fuites DNS, chacun des trois VPN offre des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent vous aider à améliorer votre sécurité et votre confidentialité en ligne. La fonctionnalité CleanWeb de Surfshark vous aidera à bloquer automatiquement les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. NordVPN propose des fonctionnalités de surveillance Tor sur VPN, double VPN et dark web. En plus de garantir que les données ne sont jamais stockées sur ses serveurs, ExpressVPN affirme que sa technologie TrustedServer contribue à améliorer la sécurité et à minimiser les vulnérabilités et les erreurs de configuration en chargeant le logiciel le plus à jour à chaque démarrage d’un serveur.

Peut-on avoir des ennuis en utilisant un VPN ? Vous n’aurez généralement pas à craindre d’avoir des problèmes juridiques en utilisant un VPN dans la plupart des régions du monde. Cependant, vous pourriez avoir des ennuis juridiques en utilisant un VPN si vous vous trouvez dans un pays comme la Chine, l’Iran ou tout autre pays où les VPN sont interdits ou interdits. Si vous voyagez, vérifiez les lois locales concernant l’utilisation du VPN dans le pays dans lequel vous voyagez. Même si le pays dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous voyagez impose des restrictions sur les VPN, vous pouvez masquer votre utilisation du VPN en vous connectant à un serveur obscurci. Cela déguise votre trafic VPN en trafic HTTPS normal.

Que voit mon FAI lorsque je suis connecté à mon VPN ? Lorsque vous vous connectez à un VPN, votre FAI pourra voir que vous êtes connecté à un VPN, mais il ne pourra pas voir les sites Web que vous visitez ni votre historique de navigation. Votre FAI verra l’horodatage de votre connexion au VPN, l’adresse IP du serveur VPN auquel vous êtes connecté et la quantité de données que vous transmettez. Mais comme le trafic réel est crypté, votre FAI ne pourra voir ce trafic que comme une chaîne aléatoire de charabia. Si vous ne voulez pas que votre FAI sache que vous utilisez un VPN, vous devrez vous connecter à un serveur obscurci, si votre fournisseur VPN vous le propose.

Pour en savoir plus, consultez nos choix pour le meilleur VPN pas cher et le VPN le plus rapide. Et voici pourquoi nous recommandons éviter un VPN gratuit et en utilisant un VPN payant autant que possible.