Meilleur VPN pour Chrome – Crumpe

Google Chrome est-il le navigateur le plus privé ? Non. Est-ce le plus sûr ? Douteux. Mais est-ce le plus souple ? Sans doute, oui. Et cela signifie que lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur VPN pour Chrome, cela rend le processus beaucoup plus facile. La domination de Chrome en tant que navigateur internet le plus populaire garantit que presque tous les services VPN sont compatibles avec Google Chrome. Donc, si vous recherchez un service VPN offrant une compatibilité maximale avec Chrome, ne cherchez pas plus loin. Toutes les meilleures recommandations de notre liste principale des meilleur VPN Les services ont également été testés sur le terrain pour une utilisation avec Chrome, et tous sont livrés avec des plug-ins de navigateur spécifiques à Chrome pour garder davantage de vos données à l’abri des regards indiscrets.

Notre équipe CNET a testé et a classé les trois meilleurs fournisseurs de VPN en fonction de la compatibilité du navigateur, de la vitesse de connexion et des problèmes de sécurité susceptibles de survenir. Non seulement tous les trois ont réussi chaque test avec brio, mais chaque fournisseur VPN propose également une extension Chrome qui peut être installée directement dans votre navigateurau cas où vous voudriez une version plus légère du client VPN afin de perdre moins de vitesse.

Vous trouverez ici nos principales recommandations pour le meilleur VPN pour Chrome, classés par ordre de force de sécurité, de performances globales sur les tests de vitesse et de rapport qualité-prix. Vous pouvez également consulter nos choix pour le meilleur VPN pas cherla meilleur VPN mobile et le VPN le plus rapide. Et voici pourquoi nous vous recommandons fortement d’éviter d’utiliser un VPN gratuit et optez plutôt pour un VPN payant éprouvé.

ExpressVPN Malgré des bouleversements majeurs jusqu’à la fin de 2021, ExpressVPN a remporté notre prix du choix de l’éditeur pour le meilleur VPN en 2022. L’un des deux plus grands fournisseurs au monde, le titan VPN est en activité depuis 2009 et a une fois de plus élevé la barre de l’industrie pour la transparence des services. cette année. Au cours de l’année écoulée, ExpressVPN a augmenté son nombre d’audits tiers indépendants, publié des détails sur son processus de déploiement TrustedServer, rejoint l’i2Coalition pour demander une meilleure éthique de l’industrie VPN et publié un protocole de cryptage open source Lightway. Après un revers en 2020, ExpressVPN est à nouveau actuellement à la première place en tant que VPN le plus rapide que nous ayons testé. Alors que la plupart des VPN vous feront perdre la moitié ou plus de vos vitesses Internet normales, ExpressVPN nous a fait perdre seulement 2 % des vitesses lors de nos tests de vitesse de 2022. Il débloque également Netflix et d’autres services de streaming de manière plus fiable que la plupart des autres VPN, et surpasse de manière transparente le blocage géographique pour l’accès aux serveurs de jeux internationaux et aux sites de torrents. Tous nos VPN les mieux notés ont une large compatibilité entre les plates-formes et les systèmes d’exploitation, mais la collection de guides de configuration, de FAQ détaillées et d’articles de dépannage d’ExpressVPN lui confère un net avantage pour les utilisateurs. Il en va de même pour son support client 24h/24 et 7j/7 et sa garantie de remboursement de 30 jours sans poser de questions. Bien que vous puissiez obtenir une meilleure affaire d’un mois à l’autre avec l’abonnement de deux ans d’ExpressVPN, nous ne recommandons à personne d’acheter des abonnements VPN de deux ans pour le moment en raison de la volatilité globale du marché. Le meilleur plan d’ExpressVPN propose cinq connexions simultanées pour 100 $ par an (ce qui inclut trois mois supplémentaires, pour un contrat à durée limitée totalisant 15 mois de service). Vous pouvez également opter pour un forfait de 13 $ par mois ou payer 60 $ pour six mois. Lisez notre revue ExpressVPN. Lisez notre revue ExpressVPN.

Surfshark Alors que Surfshark’s réseau est plus petit que certains, le service VPN se rattrape sur les fonctionnalités et la vitesse. Commençons par le plus gros avantage qu’il offre : une prise en charge illimitée des appareils. Si vous souhaitez gérer toute votre maison ou votre bureau sur le VPN de Surfshark, vous n’avez pas à vous soucier du nombre d’appareils que vous avez ou connectés. Il propose également un anti-malware, un blocage des publicités et un blocage des trackers dans le cadre de son logiciel. Et c’est rapide. Avec plus de 3 200 serveurs dans 65 pays, nous avons perdu moins de 17 % de la vitesse Internet moyenne lors de nos derniers tests de vitesse. C’est plus rapide que la perte de vitesse de 27 % que nous avons constatée lors des tests précédents, et le place devant ExpressVPN pour être le leader actuel dans nos comparaisons de vitesse. Surfshark a reçu des notes généralement élevées lorsque son extension Chrome a été audité pour la confidentialité par la société de sécurité allemande Cure 53 (Lien PDF du rapport complet) – bien que cet audit ait été commandé par Surfshark. Le fournisseur VPN dispose d’une solide gamme de supports d’applications, fonctionnant sur Mac, Windows, iOS, Android, Fire TV et les routeurs. Des appareils supplémentaires tels que consoles de jeux peut être configuré pour Surfshark via les paramètres DNS. Nous aimons particulièrement la fonctionnalité qui vous permet de mettre en liste blanche certaines applications et certains sites Web pour contourner automatiquement le VPN. Pour certaines utilisations professionnelles, cela peut être extrêmement important. Surfshark propose également trois modes spéciaux conçus pour ceux qui veulent contourner les restrictions et cacher plus soigneusement leurs pas en ligne. Le mode camouflage masque votre activité VPN afin que votre FAI ne sache pas que vous utilisez un VPN. Multihop saute votre connexion à travers plusieurs pays pour cacher votre piste. Enfin, le mode NoBorders “permet [you] pour utiliser Surfshark avec succès dans des régions restrictives. “Soyez prudent. Faire l’une de ces trois choses pourrait être illégal dans votre pays et entraîner des sanctions sévères. Lors de nos tests, nous n’avons pas vu une seule adresse IP ou fuite DNS, et eu aucun problème pour accéder à Netflix. Contrairement à de nombreux autres fournisseurs de VPN, Surfshark n’offre pas de plan d’un an. Sa meilleure offre en ce moment est 2,30 $ par mois pour son plan de deux ans (vous payez environ 60 $ à l’avance). Un forfait de six mois coûte 6,49 $ par mois (environ 39 $ à l’avance) et les forfaits mensuels coûtent 13 $ par mois. Profitez certainement de son essai généreux de 30 jours pour décider si vous aimez ce service et l’extension Chrome VPN (et si vous choisissez le plan de deux ans, définissez peut-être un rappel dans 23 mois pour voir si vous pouvez convaincre l’entreprise de continuer taux de remise). Lisez notre avis sur le VPN Surfshark.

NordVPN NordVPN est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine des VPN. Il offre un nombre généreux de connexions simultanées, avec six connexions simultanées via son réseau, là où presque tous les autres fournisseurs en proposent cinq ou moins. NordVPN offre également une option IP dédiée, une fonction kill-switch et la possibilité de VPN dans Tor. Nous n’avons détecté aucune fuite de confidentialité lors de nos tests. Lors de nos tests de vitesse les plus récents, les performances de NordVPN étaient comparables à celles de bon nombre de ses concurrents, réduisant nos vitesses de 53 % en moyenne (ce qui est plus lent que la perte de 32 % mesurée lors des tests de vitesse précédents). Nous avons constaté que les vitesses de NordVPN étaient fiables et rapides. Il n’y a jamais eu de baisses ou d’interruptions de service soudaines, et là où nous nous attendions à ce que le VPN sous-performe, il s’est quand même montré à la hauteur de la tâche. De l’entreprise le plan d’abonnement VPN de deux ans coûte 3,29 $ par mois (79 $ facturés en une fois). Ce prix est inférieur à celui de la plupart des concurrents, mais grimpe pour le plan d’un an (4,99 $ par mois ou 60 $ au total) et le plan mensuel (11,99 $ par mois). Mais il a une politique de remboursement complète de 30 jours. Alors que NordVPN vit sur cette liste depuis longtemps, nous l’avons déplacé au banc des pénalités en octobre 2019 pour réévaluer notre recommandation après qu’un rapport a révélé qu’un de ses serveurs loués avait été consulté sans autorisation en 2018. Les actions de Nord suite à la découverte inclus – éventuellement – plusieurs audits de sécurité, un programme de primes aux bogues et des investissements plus lourds dans la sécurité des serveurs VPN. Bien que nous aurions préféré que Nord ait lui-même révélé le problème beaucoup plus tôt, le fait que la violation était de nature limitée et n’impliquait aucune information d’identification de l’utilisateur a permis de vérifier davantage que NordVPN ne conserve aucun journal de l’activité de l’utilisateur. En conséquence, Nord reste sur cette liste en tant que service VPN recommandé. Lisez notre revue NordVPN.

FAQ sur le VPN Chrome

Un réseau privé virtuel commercial est une technologie qui vous permet de créer une connexion privée sur un réseau moins privé en créant un tunnel crypté entre votre ordinateur et Internet. Vous pouvez installer un VPN comme vous le feriez pour n’importe quelle autre application ou programme sur votre smartphone ou votre ordinateur. Un VPN peut vous permettre de contourner la censure dans votre pays ou d’accéder à du contenu multimédia géorestreint d’un autre pays – et empêche votre fournisseur de services Internet de s’immiscer dans votre vie privée en espionnant votre navigation sur le Web. Les VPN le font en vous permettant d’apparaître comme si vous vous connectiez depuis un lieu ou un pays différent. Un VPN est idéal pour quiconque utilise un Wi-Fi public non protégé, comme ce qui est proposé dans les aéroports, les bars ou les cafés. Votre VPN protège vos informations sensibles – de vos projets de travail aux informations de connexion à votre compte bancaire – d’être vues par des acteurs malveillants qui parcourent les réseaux Wi-Fi publics. Pour une aide VPN plus axée sur les débutants, nous avons démystifié une partie du jargon dans notre guide de tous les termes VPN que vous devez connaître.



