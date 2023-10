Meilleur VPN mobile de 2023

Avoir un réseau privé virtuel sur votre appareil mobile, votre téléphone ou votre tablette vous offre une protection supplémentaire, que vous naviguiez occasionnellement sur les réseaux sociaux à la maison ou que vous profitiez des connexions Wi-Fi publiques. Un VPN mobile fonctionne en cryptant votre utilisation en ligne en acheminant votre activité vers un serveur situé à un emplacement complètement différent. Votre navigation passe en mode furtif, ce qui signifie que votre fournisseur de services Internet et votre opérateur de téléphonie mobile ne pourront pas voir les sites ou les services que vous utilisez sur votre appareil mobile. En prime, un VPN mobile peut également empêcher les publicités géolocalisées d’interrompre vos sessions de navigation.

Si le visionnage d’une émission de télévision ou d’un film est bloqué dans votre région, un VPN mobile peut également vous aider. Ces applications masquent votre véritable adresse IP et la remplacent par celle du serveur vers lequel vous êtes redirigé. Un simple clic peut déverrouiller un contenu géographiquement restreint qui n’était peut-être pas disponible en streaming auparavant.

Un VPN pour appareils mobiles est particulièrement utile pour toute personne qui voyage beaucoup ou pour toute personne dont le travail, l’emplacement ou les activités en ligne nécessitent une confidentialité accrue. Si vous êtes journaliste, médecin, avocat, dissident, activiste ou lanceur d’alerte, par exemple, vous bénéficieriez d’un VPN mobile pour protéger votre vie privée en ligne lorsque vous êtes en déplacement. Si vous vous trouvez dans un endroit où le gouvernement censure Internet ou se livre à une surveillance en ligne, vous pouvez utiliser un VPN mobile pour contourner les efforts de censure tout en gardant votre activité en ligne privée. Et un VPN mobile est un outil pratique si vous cherchez simplement un moyen de regarder vos émissions Netflix lorsque vous voyagez à l’étranger.

Les meilleurs fournisseurs VPN proposent tous d’excellentes applications mobiles pour les appareils iOS et Android. Et les applications VPN mobiles continuent de s’améliorer et de devenir plus utiles à mesure que les services en ligne dans leur ensemble continuent de devenir de plus en plus mobiles. Il est plus important que jamais d’utiliser un VPN sur votre appareil mobile, mais si vous êtes un utilisateur iOS, vous devez être conscient d’une vulnérabilité qui peut compromettre votre vie privée lorsque vous utilisez un VPN sur votre appareil iOS.

ExpressVPN Des économies 49 % de réduction avec le forfait 12 mois (+3 mois gratuits)Derniers tests Aucune fuite détectée, perte de vitesse de 2 % lors des tests du printemps 2022Réseau Plus de 3 000 serveurs répartis sur 160 sites dans 94 paysJuridiction Îles Vierges britanniques ExpressVPN est le meilleur VPN mobile, en plus de détenir actuellement la distinction d’être le choix des éditeurs de CNET pour le meilleur VPN global. C’est le VPN qu’il vous faut si vous voulez le meilleur en matière de confidentialité et de streaming et que cela ne vous dérange pas de payer un supplément pour cela. En savoir plus 49 % de réduction avec le forfait 12 mois (+3 mois gratuits)

Surfrequin Des économies 2,49 $/mois avec un forfait de 24 mois (+2 mois gratuits)Derniers tests Zéro fuite de données et perte de vitesse Internet de 19 % lors des tests de l’automne 2022Réseau Plus de 3 200 dans 99 paysJuridiction Pays-Bas Surfshark est un autre excellent VPN mobile et le choix actuel des éditeurs de CNET pour le VPN au meilleur rapport qualité-prix. Il contient une tonne de fonctionnalités, est idéal pour le streaming et constitue le choix parfait si vous avez un budget limité mais que vous souhaitez tout de même bénéficier d’une expérience VPN premium. J’aimerais juste que ses vitesses soient plus cohérentes. En savoir plus 2,49 $/mois avec un forfait de 24 mois (+2 mois gratuits)

NordVPN Des économies 59 % de réduction avec le forfait 24 mois (+ 3 mois supplémentaires)Derniers tests Aucune fuite détectée, perte de vitesse de 13 % lors des tests de l’été 2022Réseau Plus de 5 600 serveurs répartis sur 84 sites dans 59 paysJuridiction Panama NordVPN est un fournisseur VPN très populaire et bien établi basé dans la juridiction respectueuse de la vie privée du Panama. Si vous recherchez un VPN mobile rapide et fiable, NordVPN pourrait vous convenir. Les utilisateurs de VPN Android pourraient également bénéficier de quelques extras cachés dans l’application Android de NordVPN. En savoir plus

IPVanish Des économies 66 % de réduction avec un forfait de 12 moisDerniers tests Fuites DNS détectées, perte de vitesse de 58 % lors des tests du printemps 2022Réseau Plus de 2 000 serveurs répartis sur 75 sites dans 52 paysJuridiction États-Unis Si vous débutez avec les VPN, que vous souhaitez simplement une application facile à utiliser et que vous ne vous souciez pas de toutes les fonctionnalités supplémentaires, IPVanish est un choix solide. Vous obtiendrez un VPN performant, légèrement plus économique qu’ExpressVPN et NordVPN, et le support client est facilement accessible directement via l’application chaque fois que vous avez besoin d’aide. En savoir plus

VPN Proton Proton VPN est la solution VPN open source hautement sécurisée de la société de confidentialité basée en Suisse Proton. Proton VPN se distingue comme le seul VPN gratuit recommandé par CNET et est le VPN mobile qu’il vous faut si vous recherchez un service de qualité supérieure sans avoir à payer un centime pour cela. En savoir plus

Comment nous avons testé les VPN mobiles



Pour déterminer le meilleur VPN mobile, j’ai testé les applications mobiles de chacun des VPN présentés ci-dessous sur iOS et Android en termes de vitesse, de fuites DNS, de streaming, de fonctionnalités et de convivialité. Chacun des VPN ici mérite sa désignation comme l’un des meilleurs VPN mobiles disponibles, mais l’un peut vous convenir mieux qu’un autre, en fonction de votre budget ou de vos circonstances individuelles.

Un mot d’avertissement concernant les VPN sur iOS



Il y a eu beaucoup de discussions de la part des sociétés VPN et des chercheurs indépendants au cours des dernières années au sujet des appareils iOS qui divulguent des données non cryptées en dehors du tunnel VPN. Proton VPN a présenté une solution de contournement potentielle qui pourrait être universellement appliquée à d’autres applications VPN iOS. L’astuce consiste à vous connecter à un serveur VPN, puis à activer et désactiver le mode Avion. Cela devrait tuer tous les processus existants connectés à Internet sur l’appareil et leur permettre de se reconnecter via le tunnel VPN.

Pour être clair, ce problème est du côté d’Apple et affecte tous les VPN sur les appareils iOS, il n’a donc pas influencé mon évaluation des meilleurs VPN mobiles, mais il est néanmoins crucial que les utilisateurs iOS le sachent. La vulnérabilité serait présente depuis au moins iOS 13. Apple n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur le problème, notamment si la société envisageait de publier un correctif avant la sortie prévue de son dernier système d’exploitation mobile, iOS 17, plus tard cet automne.

Un VPN mobile est une application VPN optimisée pour votre appareil mobile, que vous utilisiez un appareil Android ou iOS. Les meilleurs VPN mobiles disposent tous d’applications VPN faciles à utiliser qui peuvent vous aider à protéger votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes en déplacement. Un VPN mobile est également un excellent outil si vous voyagez et souhaitez échapper aux efforts de censure ou débloquer du contenu géographiquement restreint en provenance du monde entier.

Quel est le meilleur VPN mobile gratuit Le niveau gratuit de Proton VPN est actuellement le seul VPN mobile gratuit recommandé par CNET. La plupart des autres VPN gratuits sont soit inutiles, soit risqués à utiliser, car nombre d’entre eux gagnent de l’argent en vendant les données des utilisateurs et peuvent même contenir des logiciels malveillants. De plus, les VPN gratuits imposent généralement des restrictions sur la vitesse et l’utilisation et sont généralement fortement limités en termes de serveurs et de fonctionnalités disponibles.

Que voit mon FAI/opérateur de téléphonie mobile lorsque je suis connecté à mon VPN mobile ? Que vous soyez connecté au Wi-Fi ou que vous utilisiez votre VPN mobile sur un réseau cellulaire, le fournisseur fournissant la connexion Internet verra uniquement que vous êtes connecté à un VPN. Votre FAI ou opérateur de téléphonie mobile ne verra pas votre activité Internet ni les sites Web que vous visitez, mais verra l’adresse IP du serveur VPN auquel vous êtes connecté, la quantité de données que vous transmettez et l’horodatage de votre connexion. au VPN. Vous pouvez vous connecter à un serveur « furtif » ou obscurci, si votre VPN le propose, et cacher à votre fournisseur que vous êtes connecté à un VPN, si vous avez besoin de plus de confidentialité.

Plus de conseils VPN