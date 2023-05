Meilleur VPN iPhone de 2023

Surfshark propose une suite impressionnante de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, des connexions simultanées illimitées, une interface facile à utiliser et un vaste réseau mondial. Et il est toujours nettement moins cher que la plupart de ses concurrents. C’est ce qui a aidé Surfshark à remporter le choix des éditeurs de CNET pour le meilleur VPN.

En plus des fonctionnalités VPN standard telles qu’un kill switch et une protection contre les fuites DNS, certaines des fonctionnalités les plus notables de Surfshark incluent le mode camouflage (qui masque le fait que vous utilisez un VPN), le split-tunneling, le mode NoBorders (qui vous permet d’utiliser Surfshark dans les régions où les VPN sont limités) et les connexions VPN multisauts. Vous aurez également accès à la technologie CleanWeb de Surfshark, qui bloque les publicités et les logiciels malveillants et vous aide à éviter les attaques de phishing.

Une innovation que nous sommes ravis de voir Surfshark déployer au cours de l’année prochaine est son réseau Nexus, qui connecte l’ensemble du réseau de serveurs du VPN et vous permet de choisir plusieurs serveurs pour acheminer votre connexion. La fonctionnalité est quelque peu similaire à Tor, mais Surfshark dit que c’est plus rapide. Avec ses fonctions Dynamic MultiHop, IP Randomizer et IP Rotator, le réseau Nexus peut vous offrir quelques couches de protection supplémentaires pendant que vous utilisez le VPN, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les utilisateurs ayant des besoins critiques en matière de confidentialité.

Surfshark dit qu’il n’enregistre aucune activité d’utilisateur. Et bien qu’il soit pratiquement impossible de prouver avec 100% de certitude les affirmations de non-journalisation, la société allemande de cybersécurité Cure53 a déclaré que la sécurité de Surfshark était « solide » dans son Audit de sécurité 2021 du VPN. Surfshark indique qu’un nouvel audit est à venir d’ici la fin de cette année.

Depuis février 2022, Surfshark et NordVPN ont la même société mère (Tesonet), mais Surfshark a déclaré qu’il était légalement tenu de ne partager aucune information entre les entités qui irait à l’encontre de ses politique de confidentialité ou conditions d’utilisation. Nous n’avons trouvé aucun langage dans l’un ou l’autre des documents qui indiquerait que Surfshark a l’obligation de partager les données des utilisateurs avec sa société mère ou des sociétés sœurs, dont NordVPN.

Surfshark est régulièrement considéré comme l’un des VPN les plus rapides disponibles. C’est pourquoi nous avons été surpris que l’un des seuls problèmes que nous ayons rencontrés avec Surfshark soit survenu lors de notre test de vitesse. Bien qu’il se classe toujours parmi les VPN les plus rapides que nous ayons testés – avec une perte de vitesse Internet de seulement 19 % – nous avons été déçus par les résultats de vitesse incohérents que nous avons obtenus à certains endroits. Les vitesses vers l’Europe et Singapour étaient irrégulières (baissant jusqu’à 9 Mbps vers Singapour), tandis que les vitesses vers New York étaient plus lentes que les vitesses vers le Royaume-Uni et même l’Australie. Surfhark est en train d’étendre considérablement son réseau de serveurs, offrant désormais plus de 3 200 serveurs dans 99 pays. L’expansion continue de son réseau de serveurs pourrait potentiellement aider à apporter plus de cohérence aux vitesses du VPN.

Lors de nos tests, Surfshark n’a eu aucun problème à débloquer le contenu Netflix et Amazon Prime Video, mais nous avons rencontré pas mal de problèmes pour accéder à Disney Plus. Après avoir testé divers serveurs aux États-Unis et dans d’autres pays où Disney Plus est disponible, nous avons enfin pu accéder au contenu lorsque nous nous sommes connectés à un serveur à Boston. Vous devrez peut-être tester vous-même quelques serveurs avant d’accéder au contenu Disney Plus avec Surfshark.

Surfshark propose des prix de lancement moins chers qui augmentent après le premier cycle de facturation. Malgré cela, Surfshark parvient à maintenir ses prix inférieurs à ceux de la plupart des autres VPN, ce qui lui permet de gagner le choix des éditeurs de CNET pour le meilleur rapport qualité-prix. Le plan annuel commence à 48 $ pour la première année, puis passe à 60 $ pour toute année de service supplémentaire. Si vous optez pour le plan de deux ans, vous paierez 60 $ à l’avance pour les deux premières années combinées, puis 60 $ par an pour les années supplémentaires. Le forfait mensuel de Surfshark reste constant à 13 $ par mois. Si vous n’êtes pas satisfait du service pour une raison quelconque, Surfshark offre une garantie de remboursement de 30 jours.