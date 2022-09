Meilleur volant et pédales de course pour iRacing et votre budget

Si vous voulez entrer dans Course de simulation sur PC, il peut être intimidant de savoir par où commencer. Il y a une tonne de choses comme cartes graphiques, moniteurs de jeu et d’autres accessoires qui peuvent aider à améliorer votre expérience de course de simulation. Mais l’équipement le plus essentiel que vous puissiez obtenir est un ensemble volant et pédales de course. Ce sont les seuls composants que vous toucherez réellement et les seuls accessoires qui imitent les sensations tactiles d’un sport largement basé sur la sensation.

Fanatec



Inutile de dire qu’il est extrêmement important d’obtenir la meilleure configuration de volant et de pédales de course pour la simulation de course, mais trouver quelque chose qui correspond à votre budget est également essentiel. Vous pouvez facilement dépenser plus pour une configuration de course sim que pour une vraie voiture de course – ce qui semble ridicule jusqu’à ce que vous commenciez à faire le calcul sur ce qui est réellement compétitif au niveau des coûts de jeu dans le monde réel. Il n’y a également aucun moyen de commencer à expliquer le type de variété disponible dans les composants de simulateur de course – pensez à une pléthore de réglages de roue, d’assortiments de configuration de pédale et plus encore. Les simulateurs de course nécessitent quelque chose de très différent d’une configuration de console de jeu typique.

Lire la suite: Comment construire le meilleur PC pour iRacing

Je fais de la course sur simulateur depuis près de 20 ans maintenant, et pendant cette période, j’ai testé de nombreuses roues, pédales et plates-formes de mouvement de nombreuses entreprises. Lancez-vous et nous vous trouverons le meilleur ensemble volant et pédales de course pour votre budget. Cette liste est mise à jour périodiquement.

Course de niveau supérieur



Un endroit pour jouer

Avant de commencer à acheter un volant de course pour PC, il est important de déterminer exactement où vous allez conduire. Si vous avez déjà installé votre PC sur un bureau, y fixer votre volant de course est probablement le moyen le plus simple – et certainement le moins cher – de procéder. Cependant, ce n’est pas pour tout le monde, surtout si vous détestez avoir des câbles supplémentaires suspendus autour de votre espace de travail.

De plus, de nombreuses roues plus puissantes ne peuvent pas être fixées à un bureau, simplement parce qu’elles sont beaucoup trop puissantes. Donc, si vous avez le budget et l’espace au sol, un cockpit de course sim dédié avec un support de roue fait toute la différence. Vous passerez moins de temps à jouer avec les câbles et plus de temps à vous asseoir et à conduire. De plus, vous pouvez commencer à personnaliser votre cockpit avec des sièges et des boutons sur mesure et toutes sortes de choses amusantes.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les 3 meilleures configurations de roues et de pédales pour iRacing

12:22



C’est certainement un domaine où les recommandations sont difficiles, car les cockpits de simulation préconstruits varient énormément en termes de prix, de taille, de construction et d’intention. Pour mes besoins, je voulais quelque chose de solide pour pouvoir tester des roues à haute puissance. J’avais besoin d’une petite empreinte, cependant, pour ne pas abandonner trop de mon bureau. Et je n’avais pas non plus des milliers à dépenser.

j’ai opté pour le . Il ne mesure que 21 pouces de large, il s’insère donc bien à côté de mon bureau, tout en étant suffisamment robuste pour gérer les roues à entraînement direct les plus puissantes du marché. Il est également facilement personnalisable, avec une construction à cadre ouvert avec de nombreux trous et surfaces exposés pour ajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez également passer à une plate-forme de mouvement sur la route, si vous avez envie d’ajouter un peu d’élan à votre plate-forme.

À 899 $, ce n’est pas bon marché, mais Next Level Racing propose d’autres options plus abordables, comme le F-GT à 499 $, adapté aux roues de niveau intermédiaire, et même le F-GT Lite à 299 $, que vous pouvez plier et ranger dans le placard. .

Ce sont trois excellents choix, mais si vous cherchez à économiser de l’argent et que cela ne vous dérange pas de faire du bricolage, a des dizaines de plans qui reposent sur des profilés en aluminium extrudé peu coûteux, ce qui signifie que vous pouvez créer une configuration vraiment personnalisée.

Logitech Force motrice G920, G29

Logitech



Pour le coureur d’entrée de gamme, je vais recommander le Logitech G920 ou G29. L’un ou l’autre fera l’affaire, car il s’agit essentiellement de la même roue – la première est pour la Xbox, la seconde pour la PlayStation, et les deux sont compatibles PC.

Si vous ne faites que iRacing et autres sur le PC, vous pouvez choisir l’un ou l’autre, mais je dirai que la roue Logitech a plus de boutons et de boutons, ce qui en fait le choix légèrement meilleur. C’est une différence mineure, cependant.

Quoi qu’il en soit, vous obtenez un volant de course bien construit avec une construction principalement en métal et un habillage en cuir cousu. Les degrés de rotation de la roue à 900 gèreront tout ce qui n’est pas un simulateur de course de grande taille et le retour de force est parfaitement adéquat.

Il y a quelques lacunes. D’une part, le diamètre de la roue est inférieur à 10,5 pouces, ce qui signifie que ce volant de course ressemble un peu à un jouet par rapport à la réalité – ou, en fait, à certaines des roues les plus récentes que je mentionnerai. Le plus gros problème, cependant, est avec les pédales. La pédale de frein utilise un potentiomètre, un moyen de détection numérique du degré de rotation.

Les potentiomètres fonctionnent bien pour la pédale d’accélérateur et d’embrayage, mais les freins hydrauliques d’une vraie voiture ne fonctionnent pas en fonction de la distance à laquelle vous appuyez sur la pédale, mais de la force. Étant donné que les potentiomètres ne mesurent que le mouvement, moduler avec précision les freins peut être un défi. Logitech a tenté de reproduire la sensation d’une cellule de charge en limitant la course de la pédale de frein, mais si quelque chose qui ne fait que réduire la précision.

Vraiment, cependant, à ce prix, c’est la seule mouche dans la pommade. Les Logitech G920 et G29 sont d’excellentes roues pour une expérience de course exceptionnelle. De nombreux iRacers de niveau professionnel les utilisent, ce qui est à peu près le meilleur vote de confiance que vous puissiez obtenir. J’ai couru avec un G27 pendant des années et si 400 $ sont hors de votre budget, je vous recommande fortement de vous adresser à eBay pour un G27 d’occasion ou même un G25 d’occasion. Ils sont en grande partie la même roue, et une communauté de modding saine garantira qu’ils fonctionneront pendant des années.

Logitech Si vous faites un peu de Forza Motorsport sur le côté et que vous avez besoin d’un volant Xbox, le G920 compatible Xbox Series X et Xbox One est fait pour vous. Vous recevez des alertes de prix pour Logitech G920

Logitech Si vous préférez le côté Gran Turismo de l’équation et que vous recherchez un volant PS4 ou PS5, le G29 prêt pour PlayStation est votre choix. Vous recevez des alertes de prix pour Logitech G29

Thrustmaster Vous avez un peu plus à dépenser ? Découvrez le Thrustmaster T300, en particulier dans la version Thrustmaster Ferrari Integral. Le volant de course Thrustmaster offre une roue de plus grand diamètre enveloppée d’Alcantara qui ressemble plus à la vraie chose ou à une roue en cuir. Cette roue est également échangeable, si vous voulez quelque chose de différent sur la route.

Fanatec Si votre budget n’a pas encore atteint le point de rupture, bienvenue au niveau Podium. Alors que Clubsport est le produit intermédiaire de Fanatec, Podium est au sommet et le DD1 à 1 200 $ est mon choix à ce niveau de prix. Avec un énorme couple de 14,7 livres-pied à votre disposition, il peut littéralement vous arracher le volant des mains. Alors, soyez prudent – les étiquettes d’avertissement sur cette chose ne sont pas pour le spectacle. Ce couple est un bon sujet de discussion, peut-être même nécessaire pour ceux qui recherchent le réalisme ultime lors de la simulation de voitures anciennes sans direction assistée. Pour ma part, je baisse le couple à environ 65% lorsque je roule avec mon DD1. Pourquoi? Plus de force de votre volant de course ne vous rendra pas plus rapide. Si quoi que ce soit, cela peut vous ralentir lorsque vous combattez la roue. Pour moi, le véritable attrait du DD1 est la fidélité des sensations. Alors que toutes les roues dont j’ai parlé jusqu’à présent reposent sur des engrenages ou des courroies pour transmettre la force à la roue, le DD signifie ici un entraînement direct. C’est-à-dire que le volant est plus ou moins directement fixé à l’arbre d’un moteur électrique. La sensation est parfaitement douce, comme dans une vraie voiture. C’est un kit haut de gamme et quelque chose que je me sens bien d’utiliser, mais la grande partie des pièces Fanatec est que vous achetez dans un écosystème sain et en constante expansion. Les volants que vous utilisez sur une base de roue Clubsport peuvent être utilisés ici, tout comme les pédales et des choses comme le levier de vitesses externe, les freins à main et bien plus encore. Ainsi, à mesure que vos compétences et vos besoins évoluent, votre configuration évolue également.

FAQ sur les volants de course

Combien coûte un bon volant de course ? Vous pouvez obtenir un volant de course solide pour environ 250 $, ou moins si vous êtes prêt à l’acheter d’occasion. Mais si vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose comme les coureurs pro sim, vous envisagez plus de 1 000 $.

Les roues de course en valent-elles la peine ? Si vous êtes sérieux au sujet du réalisme, un volant de course en vaut vraiment la peine. Lorsque vous jouez à des jeux de conduite avec un volant, vous pouvez commencer à développer des compétences qui vous aideront dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas faire cela avec un contrôleur normal. Mais, si vous êtes un fan de jeux de course occasionnels, que vous jouez simplement pour vous détendre et que vous ne vous souciez pas du réalisme, une roue peut être exagérée.