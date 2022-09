Meilleur vernis automobile pour 2022

La plupart des gens connaissent un lavage et une cire de voiture de base, mais les vrais amateurs de voitures savent que les détails vont beaucoup plus loin : l’achat de vernis pour voiture aidera à garder votre travail de peinture impeccable. Pour appliquer le cirage de voiture, vous devez savoir que la cire et le cirage de voiture ne sont pas le même produit (et aucun n’est un amortir), malgré la tendance à utiliser parfois le terme de manière interchangeable. Les meilleurs vernis pour voiture ont leurs propres avantages pour le travail de peinture de votre voiture. Alors, plongez dans nos meilleurs choix de polissage de voiture et lisez la suite pour obtenir des conseils sur la façon de polir avec succès votre voiture.

3D Nous avons déjà parlé des produits 3D, et ils font exactement ce que dit la bouteille. Si vous recherchez le meilleur vernis sur le marché pour la peinture de votre voiture et pour gagner du temps, Speed ​​All In One Car Polish & Wax est votre guichet unique. Le produit s’applique facilement avec une couche transparente et laisse des résultats prodigieux. Nous aimons gagner du temps et vous aussi. Alors, prenez une bouteille — vous nous remercierez plus tard.

Les gars de la chimie À peine amélioré en termes de convivialité globale par le produit 3D, le vernis et scellant tout-en-un de Chemical Guys est toujours un sacré produit. Encore une fois, cela fait gagner beaucoup de temps en combinant les étapes d’entretien de la voiture, et nous avons été impressionnés par les résultats obtenus sur la peinture automobile. C’est aussi un peu moins cher que le vernis 3D, c’est donc un bonus supplémentaire.

Meguiar’s Alors que quelques autres vernis de voiture offrent de meilleurs résultats sur la surface de peinture d’une voiture et combinent des étapes de détail pour économiser de l’huile de coude, vous ne pouvez pas ignorer Meguiar’s Ultimate Polish. C’est un élément de base dans tant d’arsenaux d’esthétique automobile pour une raison : cela fonctionne, et cela fonctionne très bien. Ultimate Polish est simple à utiliser pour les débutants et ne vous inquiétez pas des mauvais résultats, bien que vous deviez appliquer une couche de cire de voiture une fois terminé. Pourtant, les résultats de la peinture vous surprendront.

Cire de tortue Alors que Meguiar’s bat le polissage et la cire en céramique Turtle Wax Hybrid Solutions sur le prix, vous ne devriez pas le compter. Le produit de Turtle Wax est une solution deux en un comme certains de nos autres choix, et c’est un bonus en soi. Nous avons trouvé que le vernis donne de très beaux résultats de couche transparente sur la surface de la voiture, et cela fait un excellent travail pour l’argent si vous ne voulez pas faire des folies sur un choix plus cher.

d’Adam Vous remarquerez peut-être que rien dans cette bouteille ne dit que c’est pour les voitures noires. Ce n’est pas grave parce que si vous possédez une voiture noire, vous voulez probablement quelque chose qui n’a pas de sens et qui fonctionne un peu plus fort. Adam’s One Step Polish est exactement cela : lors de nos tests, il a semblé couper un peu plus, et si vous avez des imperfections de surface de peinture comme des marques de tourbillon ou de légères rayures sur la peinture noire, c’est ce que vous voulez. Ce n’est pas un produit de polissage et de cire, alors appliquez une belle couche de cire pour voiture. Après cela, votre travail de peinture noire aura une profondeur incroyable.

Meguiar’s Tout comme notre premier choix pour les voitures noires, ce n’est pas spécifiquement formulé pour les voitures noires – et ce n’est pas grave. Le vernis de finition Meguiar’s Mirror Glaze Ultra est un peu plus résistant, ce qui est bon pour une voiture noire avec des marques de tourbillon et d’autres défauts et imperfections de peinture. Après l’application, appliquez une couche de cire de carnauba (ou de cire en spray) sur votre véhicule et profitez des résultats fantastiques.

3M Donc, vous voulez polir la peinture de votre voiture comme un pro. Nous vous entendons. Ce produit n’est pas destiné aux débutants, car nous avons constaté qu’il faut un peu plus de temps pour polir et laisser la finition souhaitée. Mais quand c’est le cas — wow, les résultats sont fantastiques. N’importe lequel de nos autres meilleurs choix de polissage servira bien la plupart des gens, mais 3M a tout à fait le produit si vous voulez le faire monter d’un cran.

Comparatif des meilleurs polish auto pour 2022 Marque Nom Prix Meilleur vernis de voiture dans l’ensemble 3D Speed ​​All In One Polish et cire 25 $ Meilleur finaliste du meilleur vernis automobile Les gars de la chimie Tout en un polish et scellant 18 $ Le meilleur produit de polissage de voiture abordable Meguiar’s Polonais ultime 14 $ Meilleur finaliste de vernis automobile abordable Cire de tortue Hybrid Solutions Ceramic Polish and Wax 17 $ Meilleur vernis de voiture pour les voitures noires d’Adam Polonais en une étape 20 $ Meilleur vernis de voiture pour les voitures noires finaliste Meguiar’s Vernis de finition miroir Glaze Ultra 27 $ Meilleur vernis automobile pour les professionnels 3M Perfect-It Machine à polir 57 $

Conseils de polissage de voiture

Le polish est fait pour les polisseurs : L’application de vernis à la main avec un tampon applicateur ou une serviette en microfibre peut aider un peu, mais vous devez utiliser une polisseuse orbitale aléatoire ou à double action pour voir de vrais résultats.

L’application de vernis à la main avec un tampon applicateur ou une serviette en microfibre peut aider un peu, mais vous devez utiliser une polisseuse orbitale aléatoire ou à double action pour voir de vrais résultats. Choisissez le bon tampon de polissage : Il existe de nombreux types de tampons de polissage pour les machines à polir les voitures et les composés de polissage. Certains produisent une coupe plus lourde sur la peinture d’un véhicule, tandis que d’autres sont plus légers. Assurez-vous de choisir le meilleur tampon de polissage pour le travail à accomplir.

Il existe de nombreux types de tampons de polissage pour les machines à polir les voitures et les composés de polissage. Certains produisent une coupe plus lourde sur la peinture d’un véhicule, tandis que d’autres sont plus légers. Assurez-vous de choisir le meilleur tampon de polissage pour le travail à accomplir. Vas-y doucement: Tous les vernis ne sont pas créés égaux, et certains peuvent prendre plus de temps à polir pour obtenir cette finition brillante. Travaillez sur de petites surfaces : n’essayez jamais de vous attaquer à toute la voiture d’un coup.

Tous les vernis ne sont pas créés égaux, et certains peuvent prendre plus de temps à polir pour obtenir cette finition brillante. Travaillez sur de petites surfaces : n’essayez jamais de vous attaquer à toute la voiture d’un coup. Testez le produit : Toujours toujours, toujours testez le polissage dans une zone que vous ne verrez pas au début. Vous voulez vous assurer que vous avez le bon produit pour votre voiture.

Toujours toujours, toujours testez le polissage dans une zone que vous ne verrez pas au début. Vous voulez vous assurer que vous avez le bon produit pour votre voiture. Les vernis en une étape nécessitent ensuite de la cire : Le but du polissage est de combler les imperfections et de créer une belle surface à recouvrir de cire. Le polissage fera ressortir la brillance et la profondeur d’une voiture, mais vous avez toujours besoin de cire pour protéger la finition. Ou vous pouvez être comme nous et appliquer de la cire quel que soit le produit utilisé.

Reste calme et peaufine

Avec tout cela, vous êtes prêt à réussir à polir la peinture de votre voiture. N’oubliez pas, allez-y doucement : l’esthétique automobile n’est pas une question de vitesse, et vous serez récompensé par des résultats époustouflants lorsque vous aurez terminé. CNET Cars approuve les voitures propres, alors gardez la vôtre en pleine forme avec ces meilleurs choix de polissage de voiture.

