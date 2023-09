Meilleur transfert révélé : Bellingham au Real Madrid et plus

Après quelques années d’inactivité, la vidéo élaborée de révélation du transfert a connu un énorme regain de popularité dans les fenêtres récentes, des clubs du monde entier faisant revivre le noble art de confirmer de nouvelles signatures avec des clips uniques sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse d’un simple message de bienvenue, d’une révélation fastueuse ou de quelque chose de plus ésotérique, toute une cavalcade de clubs divers, de Burnley au Real Madrid, ont déployé des vidéos d’annonce pour rythmer leur activité lors du mercato estival 2023.

Des peintures murales artistiques aux sketches comiques légers en passant par les superproductions à gros budget, la gamme a été bel et bien couverte alors que les nouvelles recrues ont commencé à être officiellement dévoilées à partir de juin jusqu’à la date limite.

Parmi les nombreuses vidéos de transfert publiées par les clubs sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, voici notre sélection des meilleures (présentées par ordre chronologique).

Le transfert de l’attaquant international américain Folarin Balogun à Monaco a été annoncé par une révélation de transfert inspirée des courses de stock car. AS Monaco

(15 juin) Jude Bellingham au Real Madrid

Adidas a salué le transfert marquant de Bellingham au Real Madrid en commandant une astucieuse fresque murale tournante qui documentait certaines des étapes majeures de la carrière fulgurante du talentueux international anglais, de Birmingham à Dortmund en passant par le Bernabeu.

(3 juillet) Jota à Al Ittihad

Après Karim Benzema et N’Golo Kanté, Jota est devenu la troisième recrue majeure d’Al-Ittihad cet été lorsqu’il a finalisé son grand transfert du Celtic au club saoudien.

Cependant, l’étrange vidéo de révélation du transfert de l’ailier agile s’est avérée déconcertante pour de nombreux fans qui se sont sentis plus qu’un peu effrayés par la version étrange et animée du manager d’Al Ittihad, Nuno Espirito Santo.

Le bon choix au bon endroit 🃏#JotaIsYellow

(6 juillet) Marius Bulter à Hoffenheim

Butler s’est présenté au nouveau club d’Hoffenheim avec un nouveau drapeau de corner pour remplacer celui qu’il avait brisé alors qu’il jouait pour Schalke la saison précédente. La vidéo d’annonce présentait un extrait de l’incident au cours duquel Butler a été poussé sans cérémonie dans le drapeau de la PreZero Arena, le brisant en deux.

(15 juillet) Declan Rice à Arsenal

Après avoir finalement capturé Rice dans le cadre d’un contrat record pour le club, Arsenal a fièrement montré son nouveau milieu de terrain défensif avec une astucieuse vidéo promotionnelle au ralenti et haute résolution.

(15 juillet) Lionel Messi à l’Inter Miami

L’Inter Miami tenait naturellement à confirmer qu’il avait réussi l’un des plus grands coups du football moderne avec la signature de Messi. En effet, la superstar vainqueur de la Coupe du monde a été annoncée avec une vidéo de bienvenue dans laquelle son nom était peint en lettres roses géantes au milieu de son nouveau stade.

(21 juillet) Nathan Redmond à Burnley

Burnley a presque à lui seul dirigé la renaissance de la révélation des transferts avec un cortège de clips brillants inspirés du cinéma, de la télévision, de la lutte professionnelle, des jeux télévisés et même des Teletubbies.

En effet, les Clarets ont connu un grand succès sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont confirmé leur accord pour l’ailier vétéran Redmond avec une excellente vidéo de transfert basée sur la scène a capella des Backstreet Boys de « Brooklyn Nine-Nine ».

(31 juillet) Fabinho à Al Ittihad

Après que des problèmes concernant ses chiens aient prétendument compromis le transfert de Fabinho à Al Ittihad pendant plusieurs semaines, le club saoudien a fait la lumière sur ces informations après que le Brésilien a finalement finalisé son transfert avec une vidéo de lui et de son tout nouveau chat de compagnie.

(12 août) Harry Kane au Bayern Munich

Vêtu d’un smoking suave et ressemblant à chaque centimètre carré du tirage au sort du box-office, Kane a traversé le théâtre, a pris sa place (n ° 9) et s’est officiellement présenté aux fans du Bayern avec l’un des demi-sourires les plus maladroits que nous ayons jamais eu. été témoin.

(14 août) Moises Caicedo à Chelsea

Bien que le transfert lui-même ait pris plus de rebondissements que ce qui était strictement nécessaire, Caceido a vu son « mouvement de rêve » se concrétiser avec une vidéo d’annonce saine qui a vu lui et sa mère recréent une vieille photo des deux hommes étaient assis ensemble à l’arrière d’une voiture en Équateur.

(15 août) Neymar à Al Hilal

Après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour signer pour le club saoudien d’Al Hilal, Neymar a été révélé via une vidéo à succès qui voyait des images lumineuses de la star brésilienne briller dans le ciel nocturne au-dessus de Riyad avant que l’homme lui-même n’apparaisse à l’écran pour confirmer son arrivée.

(19 août) Hakim Ziyech à Galatasaray

Dans une version extrêmement nouvelle de la vidéo de révélation du transfert, Hakim Ziyech a été révélé aux fans de Galatasaray en direct dans le stade lors d’un match réel. Après que Mauro Icardi ait marqué contre Trabzonspor en Super Lig turque, le volume à l’intérieur de l’arène a atteint son paroxysme alors que les spectateurs ont progressivement réalisé qui était réellement la personne sur grand écran qui portait le maillot de Gala.

(21 août) Josip Sutalo à l’Ajax

Après avoir débarqué l’international croate Sutalo du Dinamo Zagreb, l’Ajax nous a offert à tous un aperçu en première personne de ce qui se passe exactement lorsqu’un nouveau joueur arrive pour signer pour le club.

(22 août) Aaron Ramsey à Burnley

Les Clarets ont encore une fois remporté un succès majeur sur les réseaux sociaux fin août lorsqu’ils ont capitalisé sur Barbie-mania avec une vidéo sur le thème du film qui a donné à la nouvelle recrue Ramsey la chance de co-star aux côtés de Margot Robbie et Ryan Gosling.

(27 août) Mohammed Kudus à West Ham

Après avoir quitté l’Ajax pour West Ham la semaine dernière, l’international des Black Stars Kudus a reçu une sérénade grime spéciale de la part du rappeur ghanéen basé à Londres, Guvna B.

(27 août) Kieran Tierney à la Real Sociedad

Le décollage était bel et bien sur nous alors que Tierney effectuait un transfert de prêt d’Arsenal à la Real Sociedad, qui a confirmé l’accord avec une vidéo de révélation alimentée par une fusée.

(30 août) Folarin Balogun à Monaco

Monaco a opté pour un thème de course à haut indice d’octane pour accueillir le retour de Balogun en Ligue 1 dans une vidéo qui semblait montrer l’attaquant international américain en train de faire des beignets sur le parking à l’extérieur du complexe d’entraînement du club.

(31 août) Matteo Guendouzi à la Lazio

Commençant par une mélodie sifflée avant de passer à un faste orchestral complet, la Lazio a accueilli Guendouzi sur le seuil avec une interprétation entraînante de l’hymne national français.