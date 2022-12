Meilleur théâtre de 2022 – The New York Times

Mise en scène ambitieuse

Le spectacle du collectif belge FC Bergman “300 el x 50 el x 30 el” était incroyablement complexe : une caméra sur un rail circulaire a suivi ce qui s’est passé à l’intérieur de chaque habitation d’un petit village qui avait été minutieusement construit sur la scène de la Brooklyn Academy of Music’s Théâtre Harvey. Le summum a été la fin, lorsque toute la société a sauté de haut en bas à l’unisson pendant ce qui semblait être une éternité. Plus ça avançait, plus c’était exaltant. Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi c’est arrivé, mais c’est peut-être cette gratuité qui rend la mise en scène mémorable. ÉLISABETH VINCENTELLI

Coller l’atterrissage

Si vous la voyiez dans le rôle de Rachel Berry obsédée par Barbra Streisand dans “Glee”, vous ne douteriez pas vraiment que Lea Michele puisse chanter le rôle de Fanny Brice dans “Funny Girl”, le véhicule Streisand de 1964. Elle le chantait constamment, et bien. Vous vous êtes peut-être demandé ce qu’elle pouvait faire d’autre avec son fabuleux instrument ; le rôle n’est pas une cantate mais un slalom émotionnel qui s’était soldé par des échecs pour beaucoup avant elle. Lorsque Michele a repris le rôle dans le renouveau de Broadway en septembre, à la suite de Beanie Feldstein, elle a immédiatement précisé qu’elle en avait suffisamment appris depuis l’époque de Rachel sur les buts du chant (et les contrecoups de la vie) pour donner au rôle une dimension surprenante. . Elle ne s’est pas contentée de ceinturer, elle avait été ceinturée, et laissez-nous l’entendre. JESSÉ VERT

Quelques secondes punitives

L’une des scènes les plus pleines de suspense de l’année ne dure que quelques secondes, mais elles ressemblent à une éternité punitive. Dans la production de Broadway de “Coût de la vie” de Martyna Majok, Ani, une double amputée quadriplégique interprétée par Katy Sullivan, se détend dans un bain. Lorsque son ex-mari devenu soignant s’éloigne dans une autre pièce, Ani, laissée seule, perd ses repères dans la baignoire. Elle ne peut pas obtenir assez d’achat pour se soulever et reste submergée, se noyant lentement sous le regard impuissant du public. Rarement la vulnérabilité a été représentée de manière aussi économique et aussi déchirante. ÉLISABETH VINCENTELLI

Meilleure fête costumée

Les membres de la distribution de la reprise de Broadway de “1776”, environ deux douzaines d’hommes, arrivent en tenue de salle de répétition – baskets, t-shirts, leggings. Et puis, à un signal, ils enlèvent simultanément leurs chaussures, remontent leurs chaussettes et enfilent une couche extérieure, endossant soudain les culottes et les redingotes chics des membres du Congrès continental. Dirigée par Diane Paulus et Jeffrey L. Page, cette routine de pré-spectacle exécute une sorte de tour de magie. Ces acteurs ont tout dans leurs manches. Maintenant, vous les voyez. Ce moment d’ouverture est aussi une provocation. À quoi, demande-t-il, l’Amérique ressemblerait-elle maintenant si ces corps – féminins, non binaires, indigènes, de couleur – l’avaient engendrée ? ALEXIS SOLOSK

Une transformation complète

La performance de Corey Hawkins dans le rôle de Lincoln dans “Topdog/Underdog” de Suzan-Lori Parks est si transformatrice que l’acteur est presque méconnaissable. Hawkins est âgé et semble débraillé, à court de chance. Pour une grande partie de la pièce finement réglée, Lincoln est l’outsider, et Hawkins donne au personnage le genre de discours et de regards complices que l’on pourrait attendre d’un frère aîné qui n’a pas encore compris sa propre vie. Passant sans heurt d’une plaisanterie légère à une flétrissure déchirante, Hawkins pose habilement les bases émotionnelles qui mènent à la grande tournure du troisième acte de la pièce. Maya Phillips

Une ouverture fascinante : regardez-le fermer

Seul dans un appartement d’une pièce, un homme construit une scène à partir de caisses de lait et de carton. Il est le dessinateur, le dramaturge, le metteur en scène, la star. “Regardez-moi de près”, demande l’homme. “Regarde-moi de près maintenant.” Et dans les premiers instants du brillant et torride « Topdog/Underdog » de Suzan-Lori Parks, comment une personne pourrait-elle faire autre chose ? Yahya Abdul-Mateen II ouvre le spectacle en tant que Booth, un homme apprenant lui-même l’agitation du monte à trois cartes. Ses mains vacillent ; sa compréhension de l’escroquerie est incomplète. Mais c’est un expert dans l’art de se tromper et quand il se déchaîne, avec un tel désir et un tel flair, n’importe qui tomberait amoureux de son esquive. ALEXIS SOLOSK

Hameau sans limites

La performance de Lars Eidinger dans “Hamlet” au BAM était si inventivement dingue qu’elle ressemblait à un moment fort. Mon moment préféré semblait non scénarisé – l’acteur allemand est connu pour s’envoler sur des membres improvisés – mais ce n’était en fait pas le cas. Sans avertissement, Eidinger s’est laissé tomber en avant, sans aucune tentative d’interrompre le mouvement, et a planté le visage dans un monticule de terre humide. Puis il s’est simplement allongé là. Le mouvement entièrement engagé dans le slapstick élémentaire et pourtant il portait aussi toute la tristesse et l’impuissance du monde : que pouvait faire Hamlet d’autre ? ÉLISABETH VINCENTELLI