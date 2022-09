Meilleur téléviseur Sony 2022 : LED vs OLED vs Mini LED et plus

Depuis les débuts de Sony Trinitron jusqu’à sa flotte actuelle de Bravia 4K, Sony a été synonyme de téléviseurs de haute qualité, et pour cause. Cette centrale technologique peut s’appuyer sur sa division de diffusion professionnelle et sur l’expertise de Sony Pictures lors de la mise au point de nouveaux téléviseurs ; il offre de façon unique ce qu’il aime décrire comme une chaîne de production « d’un objectif au salon ».

Hyperbole peut-être, mais il y a indéniablement quelque chose de cool à regarder Spider-Man No Way Home, tourné avec des caméras Sony, sur un téléviseur Sony 4K à la maison. On a vraiment l’impression de se rapprocher de ce que le réalisateur voulait.

Et si vous possédez une PlayStation, alors un écran Sony semble un partenaire naturel pour cela aussi !

Le géant japonais propose une large gamme d’ensembles, des modèles LED LCD à bas prix aux performances OLED haut de gamme. Il privilégie également une large sélection de technologies – LED, Mini LED, OLED, même QD-OLED donc il y en a pour tous les goûts.

Sous le capot, il y a beaucoup de points communs de pointe. Sony est un chef de file en matière de traitement d’image et, avec son processeur cognitif XR haut de gamme, utilisé sur tous ses écrans haut de gamme, a conçu une nouvelle approche révolutionnaire du traitement d’image qui applique une amélioration qui imite la mise au point naturelle de vos yeux.

Le traitement cognitif divise l’écran en plusieurs zones et détecte ensuite où se trouve le « point focal » dans l’image. Il peut effectuer une analyse croisée d’un ensemble d’éléments à la fois, en ajustant chacun en synchronisation. Les images sont nettes mais naturalistes.

C’est aussi un innovateur dans le son de la télévision. Les écrans OLED de Sony sont dotés d’un système Acoustic Surface Audio, qui utilise des actionneurs qui font vibrer le panneau de verre lui-même.

Les téléviseurs Sony sont également les premiers avec une nouvelle dérivation de la plate-forme intelligente Android TV, Google TV. La prise en charge du service de streaming est complète, y compris Netflix, Prime Video, Apple TV+, entre autres. Il est également compatible avec Google Assistant et Chromecast.

Dans ce guide, nous allons parcourir les modèles 2021/22 de Sony, où les prix varient de 499 $ / 499 £ à 9 999 $ / 9 499 £ et mettre en évidence les fonctionnalités et attributs clés afin que vous sachiez en quoi ils diffèrent tous. Lisez la suite pour découvrir votre prochain téléviseur Sony…

Sony

LED ACL Sony (X7/X8)

La série X80 de Sony représente le point de départ évident pour le 4K HDR dans la gamme 2022 de Sony. Il existe une variété de numéros de modèle dans sa série X8, avec seulement des différences mineures entre chaque modèle. La bonne nouvelle est que vous les trouverez souvent à des prix avantageux et dans une grande variété de tailles d’écran.

Le X80K est l’écran Sony de la série 8 le moins cher, mais il est beau dans un sens générique, et la spécification des fonctionnalités est plus haut de gamme que ce à quoi vous pourriez vous attendre, avec Dolby Vision HDR bénéficiant du processeur X1 de Sony et de la couleur Triluminos Pro à large bande. L’optimisation ambiante utilise un capteur de lumière pour ajuster automatiquement les paramètres d’image en fonction des conditions d’éclairage ambiant de la pièce.

Il est également compatible avec le son Dolby Atmos. Quelque chose que vous trouverez sur tous les modèles à partir d’ici.

Le X80K est disponible dans des tailles d’écran de 43 à 75 pouces. Comme vous pouvez vous y attendre, il n’offre aucun support de jeu de haute spécification, mais pour une utilisation occasionnelle de la console, c’est bien. Il y a quatre entrées HDMI, avec prise en charge ALLM et eARC.

Notez que vous pouvez passer au X72K légèrement moins cher si vous avez besoin de quelque chose d’aussi bon marché que possible et gardez à l’esprit que J est pour les modèles 2021 et K est pour 2022.

Meilleur pour: Salles de séjour, jeux non critiques et chambres d’enfants.

Modèles au choix :

X72K

X80J

X81J

X80K

X81K

X85J

X85K

X89J

X89K

Sony

LED LCD Sony (X9)

1 399 $/1 199 £ à 2 799 $/2 799 £

55-85 pouces

4K

DEL ACL

Voir sur Sony.com

Ces modèles de la série 9 marquent le passage des performances d’entrée aux performances de milieu de gamme pour la gamme de téléviseurs 2022 de Sony et introduisent de nouvelles technologies importantes dans le processus.

L’amélioration des performances la plus évidente par rapport à la série 8 de la marque est l’introduction du puissant processeur cognitif XR de Sony, qui utilise l’IA pour mettre à niveau le traitement des images et activer le traitement du son AR.

Un panneau LCD Full Array sur les modèles X9 offre une gestion HDR précise. En plus de Dolby Vision, il existe un mode calibré Netflix (essentiellement un mode cinéma pour Netflix) et une certification IMAX Enhanced.

Disponible en quatre tailles d’écran, de 50 à 85 pouces, le X90K inaugure également le 4K 120 ips, aux côtés de l’ALLM et de l’eARC.

Meilleur pour: Salons, jeux haut de gamme et home cinéma.

Modèles au choix :

Sony

Sony Mini-DEL

Avec la gamme X95K, Sony passe au Mini-LED. Cette nouvelle technologie Backlight Master Drive offre un contraste et un niveau de noir bien supérieurs, avec des détails plus proches des ombres, une présentation améliorée des tons moyens et un HDR beaucoup plus dynamique.

Le X95K n’est disponible que dans des tailles d’écran super larges au Royaume-Uni (75 et 85 pouces), ce qui place fermement le verre dans le territoire des prix premium. Les acheteurs américains ont l’option d’un modèle de 65 pouces, XR-65X95K.

Le X95K utilise également le processeur Cognitive Processor XR de la marque, tandis que le son est géré par la configuration de haut-parleurs Acoustic Multi-Audio de Sony. Cela fait une grande pièce lumineuse avec un téléviseur grand écran.

L’ensemble est également l’un des modèles Perfect for PlayStation de la marque. Couplez-le à une PS5 et le téléviseur utilisera le mappage de tonalité HDR automatique pour optimiser les performances de l’image ; il existe également une prise en charge HFR (High Frame Rate) pour le gameplay 4K 120fps.

Meilleur pour: Home cinéma et gaming haut de gamme.

Modèles au choix :

Sony

OLED de Sony

La gamme OLED de Sony commence avec l’A75K et l’ancien A80J. Les deux sont livrés avec ce nouveau silicium Cognitive Processor XR et bénéficient du contraste XR OLED, pour un HDR hautement dynamique.

Étant OLED, ils apprécient également Acoustic Surface Audio, qui utilise des actionneurs montés à l’arrière de l’écran pour fournir un son stéréo directement depuis le panneau (cela peut sembler bizarre mais le système fonctionne extrêmement bien). Ils sont certifiés “Parfait pour Playstation” avec mappage de tonalité HDR automatique et mode d’image Auto Genre, et prennent en charge 4k 120fps pour un gameplay fluide et fluide.

La fourniture HDR est uniforme, avec Dolby Vision, HDR10 et HLG, plus le mode calibré Netflix Adaptive et la certification IMAX Enhanced. Les ensembles utilisent la technologie d’interpolation XR OLED Motion, pour une présentation sportive plus naturelle, de sorte que l’action semble super fluide.

L’A90J, plus cher, améliore les A75K et A80J avec un meilleur contraste, ici baptisé XR OLED Contrast Pro. Il a également plus à offrir sur le plan audio, avec deux subwoofers intégrés, alors que l’A80J n’en a qu’un. L’A90J est même livré avec un zappeur à distance rétroéclairé en aluminium brossé chic.

Si vous voulez voir grand (et qui ne le fait pas ?), l’A90J est disponible dans une taille d’écran gargantuesque de 83 pouces. Vous ne voudrez peut-être plus jamais aller au cinéma. Curieusement, le plus récent A90K se concentre sur ceux qui veulent une petite télé OLED avec seulement des tailles de 42 et 48 pouces disponibles.

Meilleur pour: Home cinéma et gaming haut de gamme.

Modèles au choix :

Sony

Sony QD-OLED

Bien que Sony n’utilise pas la marque QD-OLED comme le S95B de Samsung, c’est exactement ce que vous obtenez avec l’A95K. Cet OLED phare de la série Master est disponible dans des tailles d’écran de 55 et 65 pouces et représente l’aboutissement des technologies TV actuelles de Sony.

Le panneau de nouvelle génération offre une luminosité supérieure à ses frères et sœurs OLED habituels, et a augmenté le volume et le contraste des couleurs, grâce à XR Triluminos Max, censé offrir la palette de couleurs la plus large de Sony, et XR OLED Contrast Pro.

Naturellement, il fait appel au processeur cognitif XR et utilise Acoustic Surface Audio+, aucune barre de son n’est donc nécessaire.

Il existe deux options en ce qui concerne le support : vous pouvez le configurer avec le piédestal faisant la moue vers l’avant, ou avec le support orienté vers l’arrière, pour un style « look ma no hands » plus propre. L’A95K est également livré avec une caméra Bravia (ère), qui se trouve au sommet de la vitre pour des appels vidéo faciles.

Bravia Cam est un appareil photo Sony nouvellement développé capable de reconnaître où vous êtes assis et d’optimiser l’image et le son en conséquence. Il prend également en charge les commandes gestuelles.

La prise en charge des jeux couvre 4K 120 ips, VRR (taux de rafraîchissement variable) et ALLM (mode de faible latence automatique). Comme le reste des modèles 2022 de Sony, la prise en charge du HFR est limitée à seulement deux entrées HDMI, ce qui est un peu frustrant.

Meilleur pour: Home cinéma et gaming haut de gamme.

Modèles au choix :

Sony

Gamme complète de LED Sony 8K

Si vous souhaitez passer à un écran 8K, Sony propose deux choix : le Master Series Z9J, qui utilise un système de rétroéclairage LED Full Array, et le Z9K qui dispose d’un rétroéclairage MiniLED (ci-dessous).

Disponible dans des tailles d’écran de 75 et 85 pouces, le Z9J met à niveau le processeur cognitif de Sony pour fonctionner avec des sources 8K (dont il n’y en a malheureusement pas beaucoup) et, plus important encore, des HD et 4K dérisoires haut de gamme.

Toutes les autres subtilités trouvées dans la gamme Sony sont présentes ici. Les cases à cocher sont bel et bien cochées.

La prise en charge des jeux couvre 4K 120fps, VRR et ALLM. Comme le reste des modèles 2022 de Sony, la prise en charge du HFR est limitée à seulement deux entrées HDMI.

Meilleur pour: Home cinéma haut de gamme, gaming nouvelle génération et toute pièce qui peut l’accompagner.

Modèles au choix :

Sony

Sony Mini LED 8K

Cette beauté de la série Master à grand écran est la meilleure offre de Sony en matière de 8K. Utilisant des milliers de LED densément emballées pour son XR Backlight Master Drive, il offre un contrôle supérieur du niveau de noir et un HDR à fort impact.

Les spécifications techniques sont de premier ordre, comme on peut s’y attendre pour cette somme d’argent. Il existe une itération 8K du nouveau processeur cognitif XR, XR Contrast, XR Triluminos Pro large couleur, ainsi que des traitements X grand angle et X antireflet. C’est énormément de X-appeal !

Le Z9K utilise également un système audio inventif qui tire parti du cadre physique de l’ensemble, plaçant quatre tweeters en haut et sur les côtés pour générer un son directionnel.

Tous les autres raffinements de Sony sont intégrés, y compris Google TV et Bravia Cam.

Meilleur pour: Appartements loft, cinéma maison et jeux de nouvelle génération.

Modèles au choix :

Où acheter des téléviseurs Sony

L’achat d’un téléviseur Sony dans la boutique en ligne officielle est une décision évidente et vous pouvez également visiter les centres Sony physiques si vous souhaitez aller voir des téléviseurs dans la vie réelle avant d’acheter.

Cependant, il existe de nombreux autres endroits où acheter votre nouveau téléviseur Sony et vous pourriez trouver des prix moins chers. Aux États-Unis, essayez de regarder sur AmazoneBestBuy, Newegg, Target, Walmart, Costco et B&H.

Vous pouvez acheter des téléviseurs Sony au Royaume-Uni auprès de Amazone, John lewisOrdinateurs portables directs, AO, Argos, Currys, Très, Boîte et plus.

