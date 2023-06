Meilleur téléviseur Roku pour 2023

La plupart des téléviseurs disposent désormais d’un système Smart TV pour regarder facilement meilleurs services de streaming comme Amazon Prime Vidéo, Hulu, Disney+ et Netflix. Ces systèmes offrent tous un accès aux plus grandes applications de streaming, mais il existe des différences entre eux. Certains offrent une recherche robuste, une interface propre et une pléthore d’applications plus petites parmi lesquelles choisir, tandis que d’autres peuvent être encombrés, lents et difficiles à naviguer.

Chez Crumpe, dans le cadre de notre programme rigoureux de tests de télévision côte à côte, nous avons passé en revue tous les principaux systèmes de télévision intelligente. Nous préférons le système de Roku pour sa simplicité, ses fonctionnalités de recherche efficaces et son vaste catalogue d’applications et de services pris en charge. Bien que ce ne soit pas le seul bon système d’exploitation – Google TV possède également des fonctionnalités impressionnantes – nous constatons généralement que Roku est le plus facile à utiliser.

Quel est le meilleur téléviseur Roku dans l’ensemble ?

Le meilleur téléviseur Roku testé et examiné par CNET est le téléviseur Roku TCL série 6. Année après année, il a été notre premier choix car il ne cesse de s’améliorer. Il offre une excellente qualité d’image pour l’argent, des extras pour les jeux, un support pouvant accueillir une barre de son et, bien sûr, le système d’exploitation Roku TV. Cependant, il existe de nombreux autres téléviseurs avec la plate-forme Roku intégrée.

Roku lui-même fabrique des téléviseurs maintenant, mais il continue également à vendre des ensembles fabriqués par des fabricants partenaires, comme TCL, Hisense, Onn, Pioneer et Sharp. Ces téléviseurs ont généralement tendance à se situer dans le bas du spectre des prix et de la qualité d’image. Et vous ne trouverez pas encore de téléviseur OLED haut de gamme de marque Roku, bien que Roku offre aux fabricants un plan sur la façon d’en fabriquer un. Pour l’instant, le téléviseur mini-LED série 6 de TCL est le téléviseur Roku le plus avancé disponible.

Bien sûr, vous pouvez transformer n’importe quel téléviseur en Roku en ajoutant un appareil de streaming Roku, qui coûte généralement moins de 50 $. Vous sacrifierez un port HDMI (et peut-être aussi un port USB). Mais en retour, vous pouvez envisager d’autres téléviseurs avec des options haut de gamme telles que gradation locale complètedes écrans OLED, un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, Résolution 4K UHD, plage dynamique élevéeune multitude de HDMI ports, et même fonctionnalités centrées sur le jeu — y compris un taux de rafraîchissement variable — pour aller avec un PlayStation 5 ou Xbox série X.

Mais si vous êtes convaincu que vous voulez un téléviseur Roku tout-en-un, voici ce que vous pouvez obtenir de mieux.

David Katzmaier/Crumpe Tailles 55, 65, 75 et 85 poucesTechnologie de télévision QLED avec mini-LEDSmart TV Oui (télé Roku)Résolution 4KPorts HDMI 4 Non seulement c’est le meilleur téléviseur Roku que vous puissiez acheter, mais c’est aussi le choix de CNET comme le meilleur téléviseur global jusqu’à présent cette année. Au cours des cinq dernières années, la série TCL 6 a été notre téléviseur préféré pour l’argent, et la dernière version – également connue sous le nom de série R655 – ne fait pas exception. Il a une excellente image grâce à la technologie mini-LED et à la gradation locale complète bien implémentée qui l’aide à faire le tour de presque tous les autres téléviseurs à ce prix. Il améliore la série R635 précédente avec des extras de jeu améliorés et un support central pour élever l’écran pour faire de la place pour une barre de son. Et enfin, le système d’exploitation Roku TV est notre préféré de loin. Notez qu’en plus du R635, que ce téléviseur remplace, d’autres versions de la série 6 sont sorties il y a quelques années et restent disponibles. La série R646 utilise le système d’exploitation Google TV mais a par ailleurs des spécifications similaires aux modèles R655. La série R648 a une résolution 8K et est nettement plus chère. Lisez notre revue TCL 6-Series (Roku TV). Vous recevez des alertes de prix pour TCL 6-Series Roku TV

Josh Goldman/Crumpe La série Roku Plus est l’un des téléviseurs Roku les plus récents et, contrairement aux Rokus fabriqués par TCL sur cette liste, celui-ci est fabriqué par Roku lui-même, sans aucune autre marque à bord. Il ajoute quelques extras supplémentaires, y compris QLED et la gradation locale à matrice complète, ce qui permet d’offrir une meilleure image que la série TCL 4. Il n’est pas livré avec des extras de jeu, comme un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il offre un bon mélange d’abordabilité et de fonctionnalités pour les téléviseurs de marque Roku. Lisez notre revue de la série Roku Plus. Vous recevez des alertes de prix pour la série Roku Plus

David Katzmaier Tailles 43, 50, 55, 65, 75, 85 poucesTechnologie de télévision DIRIGÉSmart TV Oui (télé Roku)Résolution 4KPorts HDMI 3 Le téléviseur Roku de la série TCL 4 n’a pas la même qualité d’image que les deux autres téléviseurs de cette liste, mais il s’est bien comporté lors de notre test de télévision à petit budget. La série 4 n’est pas livrée avec une tonne de cloches et de sifflets, car elle manque de Dolby Vision et d’avantages axés sur les jeux. Cela dit, la série 4 est une excellente option d’entrée de gamme pour la plupart des gens et pourrait être un excellent achat pour ceux qui préfèrent le système Roku et recherchent une solution de télévision intelligente à guichet unique. Vous recevez des alertes de prix pour TCL 4-Series

Comment CNET teste-t-il les téléviseurs ?



Nos critiques télévisées suivent un processus d’évaluation rigoureux et impartial, affiné au cours de près de deux décennies de critiques télévisées. Notre principal laboratoire de test TV dispose d’équipements spécialisés pour mesurer la lumière et la couleur, y compris un Konica Minolta CS-2000 spectroradiomètre, un Murideo Six-G Générateur de signal 4K HDR et un AVPro Connect 8×8 Matrice de distribution 4K HDR. Nous utilisons Affichages portraits CalMan Ultimate logiciel pour évaluer et calibrer chaque téléviseur que nous examinons. Dans chaque revue CNET TV, trois téléviseurs similaires ou plus sont comparés côte à côte dans diverses conditions d’éclairage avec un contenu différent, y compris des films, des émissions de télévision et des jeux, dans une variété de catégories de test, de la couleur au traitement vidéo en passant par les jeux et le HDR. Nos critiques tiennent également compte de la conception, des fonctionnalités, des performances de la télévision intelligente, de l’entrée HDMI et de la compatibilité des jeux, etc.

FAQ sur les téléviseurs Roku



Quelle est la différence entre un téléviseur Roku et un appareil de diffusion en continu Roku ? Les téléviseurs Roku et les appareils de diffusion en continu vous offrent l’accès au même logiciel. La seule différence est que ce logiciel est intégré à un téléviseur Roku et que vous n’aurez pas besoin d’acheter un appareil séparé pour vous connecter à un téléviseur. Un appareil de diffusion en continu Roku convient mieux à ceux qui n’ont pas de téléviseur Roku et qui cherchent à utiliser le logiciel Roku. L’appareil de diffusion en continu se connecte à l’arrière de votre téléviseur via une entrée HDMI et est accessible via le bouton d’entrée correspondant sur la télécommande de votre téléviseur. La plupart des appareils Roku connectés à des téléviseurs plus récents peuvent être configurés pour passer automatiquement à la bonne entrée lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande Roku.

Puis-je utiliser un téléviseur Roku pour jouer ? Vous pouvez connecter n’importe quel téléviseur à une console de jeu avec un câble HDMI pour jouer à des jeux, mais seul le téléviseur Roku de la série TCL 6 offrira des fonctionnalités spécifiques au jeu comme 4K/120 Hz et un faible décalage d’entrée. Les joueurs occasionnels peuvent être heureux de jouer sur un téléviseur sans fonctionnalités spécifiques au jeu, mais ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur Playstation 5 ou Xbox Series X voudront s’en tenir à un téléviseur comme la série 6.

Quelle taille de téléviseur devrais-je obtenir ? À notre avis, plus c’est gros, mieux c’est, et il vaut mieux dépenser votre argent sur de grands écrans plutôt que sur une légère amélioration de la qualité d’image. La réponse dépend également de la taille de la pièce et de la distance entre les sièges : si vous avez une grande pièce et que vous êtes assis plus loin, vous voudrez un téléviseur plus grand.

