Meilleur téléviseur LG 2022 : NanoCell contre QNED contre OLED et plus

Lors du choix d’un nouveau téléviseur, le prix et la taille de l’écran sont susceptibles de façonner la liste restreinte que vous proposez. Mais dans ce processus de filtrage apparemment simple, il y a toute une série de choses à considérer, telles que la technologie d’affichage du panneau (comment comparer les LED, Mini LED, OLED et Nanocell ?), ainsi que la plate-forme intelligente, la conception et plus encore.

La résolution 4K Ultra HD et la compatibilité HDR (High Dynamic Range) sont désormais largement standard – à moins que vous n’achetiez un téléviseur spécial à prix réduit. Alors que le 4K est une avancée logique par rapport au Full HD, le HDR se décline en différentes saveurs. En plus du HDR10 standard, il existe HLG, Dolby Vision, HDR10+ et quelques autres variantes, comme HDR Pro et Dolby Vision IQ de LG.

Chaque aspect peut représenter un terrier de lapin, mais en fin de compte, c’est juste une question de décider ce qui vous convient le mieux. Comme son principal rival Samsung, LG propose une grande variété de types de téléviseurs, couvrant les segments budget, milieu de gamme et haut de gamme du marché.

Non seulement la gamme de téléviseurs de LG est à la pointe de la classe, mais elle possède également l’une des plates-formes de télévision intelligente les plus respectées du marché, sous la forme de webOS. La dernière itération, baptisée webOS22 (la marque est passée de la numérotation séquentielle aux suffixes annuels), offre une grande variété d’applications de service de streaming intégrées, notamment Netflix, Prime Video, Apple TV+ et Now (des abonnements peuvent être nécessaires).

Il existe également une compatibilité vocale avec Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que la propre plate-forme ThinQ AI de la marque.

Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les différents modèles 2022 disponibles chez LG, où les prix varient de 219 £ à 100 000 £, en mettant l’accent sur leurs principales caractéristiques et attributs.

Nous passons en revue autant de téléviseurs LG que possible parmi la vaste gamme et vous pouvez trouver les meilleurs dans notre meilleur tableau de télévision ou le meilleur tableau de télévision à petit budget.

LG

LED ACL LG

Il s’agit d’une gamme d’écrans plats la plus vendue pour LG. Les modèles LQ utilisent un rétroéclairage LED standard, mais serviront bien de nombreux acheteurs grâce à la plate-forme intelligente webOS de la marque, qui est fournie avec Netflix, Prime Video et Disney+, entre autres. Les acheteurs britanniques reçoivent également un tuner Freeview Play, ce qui signifie que toutes les chaînes de télévision de rattrapage grand public sont à bord. Les tailles d’écran sont petites, allant de 32 à 43 pouces.

Tous les écrans LQ de LG sont des modèles Full HD, ce n’est donc pas l’endroit idéal pour la 4K. Ils offrent cependant une compatibilité avec un signal HDR, ce qui pourrait donc être une bonne option pour les joueurs occasionnels sur console.

Les modèles LG LM offrent des performances d’image légèrement supérieures, grâce à un amplificateur Dynamic Color et au traitement Dolby Audio. Si vous voulez un petit écran pour les tâches de la deuxième pièce, les prix de ces modèles vous séduiront certainement.

Meilleur pour: Chambres à coucher, chambres d’enfants, jeux occasionnels.

Modèles au choix :

32LQ630B6LA

32LQ63006LA

43LM6300PLA

LG

LG UHD 4K

La gamme UQ de LG est une passerelle vers les meilleures choses de la vie, comme le 4K UHD et le HDR multiformat. Ces ensembles combinent une performance d’image solide avec une gamme de fonctionnalités intelligentes hautement souhaitables. Pour beaucoup, ils feront exactement ce qui est nécessaire à un prix qui ne surprendra pas les poissons.

Les tailles d’écran vont de 43 pouces pour la série UQ 7 à 86 pouces pour les séries UQ 8 et 9. Conseil d’achat : la plupart des marques ont tendance à avoir des téléviseurs qui correspondent à la nomenclature des séries 7 et 8, et cela indique généralement que vous êtes dans un stade comparable.

Le haut de gamme UQ91 est mince à la mode, grâce à l’éclairage de bord LED, et dispose d’un support en croissant adapté aux meubles. Il n’y a cependant que trois HDMI à bord, ce qui pourrait limiter vos options de source.

La gestion du son et de la vision est le processeur Alpha 5 Gen 5 de la marque, avec ThinQ AI. Ce silicium est particulièrement apte à la mise à l’échelle, ce qui est une bonne nouvelle si vous avez une grande collection de Blu-ray HD qui traînent.

Le contrôle vocal intelligent est disponible via Google Assistant et Amazon Alexa. Les écrans sont également compatibles avec Apple AirPlay.

La gamme UQ exécute la dernière itération de webOS, qui en plus d’avoir une large gamme d’applications de streaming à portée de main, permet également aux membres de la famille de configurer différents profils d’utilisateur. Le rattrapage de Freeview Play garantit que les acheteurs britanniques ne prendront pas de retard sur les savons et les quiz.

Les options HDR incluent ici le propre HDR Pro de LG, qui est une technologie de cartographie dynamique des tons pour les sources HDR statiques. L’ensemble dispose également du mode Filmmaker, pour les cinéphiles qui préfèrent désactiver le traitement superflu. Les deux continuent dans la gamme.

Les joueurs sont également pris en charge. Il y a le tableau de bord et l’optimiseur de jeu de LG, ainsi que la prise en charge HGiG HDR. Il n’y a cependant pas de prise en charge de la fréquence d’images élevée pour 4K 120fps. Ces téléviseurs utilisent un panneau standard de 60 Hz.

Meilleur pour: Visionnage quotidien, soirées cinéma, jeux 4K.

Modèles au choix :

UQ7500

UQ7690

UQ8000

UQ8100

UQ9000

UQ9100

LG

LG NanoCell

Située quelque part entre sa flotte de LED régulière et des modèles QNED plus avancés, la gamme NanoCell de LG se décline dans une large gamme de tailles d’écran, d’un bijou de 43 pouces (les modèles aux États-Unis commencent à 50 pouces) à un monstre de 86 pouces.

Les modèles NanoCell sont dotés d’un filtre à nanoparticules pour une plus grande vivacité des couleurs et d’un système de rétroéclairage plus avancé. Le résultat final est une excellente fidélité des couleurs et une très bonne visualisation hors angle. Les ensembles souffrent toujours de noirs légèrement délavés, comme leurs camarades LED moins chers.

La gestion de la lourde charge d’image est un processeur Alpha 5 Gen 5, avec la technologie ThinQ AI, alors attendez-vous à une mise à l’échelle décente.

Les ensembles sont limités à trois entrées HDMI et 60 Hz. Cela dit, ils ont l’interface de jeu dédiée de LG. Toutes les subtilités intelligentes habituelles de LG sont à bord, grâce à la plate-forme webOS omniprésente de LG. Les services de rattrapage et de streaming garantissent de nombreuses options de divertissement.

En termes de style, les écrans NanoCell sont un cran au-dessus des modèles LED moins chers de la marque, avec une lunette ultra-mince et un support central sculpté.

Meilleur pour: Visionnage de salon, home cinéma, jeux 4K.

Modèles au choix :

NANO075QA (États-Unis)

NANO766QA

NANO816QA

LG

LG QNED – Mini-DEL

QNED représente une avancée significative dans la technologie d’affichage de la LED aromatisée à la vanille et de la NanoCell. Ce que nous examinons ici est MiniLED, un système de rétroéclairage qui utilise une pléthore de mini lumières LED pour éclairer le panneau LCD, couplé à un filtre Quantum Dot NanoCell.

Cette combinaison de technologies garantit des niveaux de luminosité supérieurs et une plus grande précision en matière de contrôle de la lumière, de sorte que la gestion HDR est plus précise, les niveaux de noir sont plus profonds et les images ont une énorme pop dynamique.

LG utilise QNED pour les écrans 4k et 8k. Vous trouverez plus de 30 000 ampoules LED sur les plus grands ensembles QNED de la marque, avec 2 500 zones de gradation, donc en termes de performances, QNED a un net avantage sur les LED à éclairage périphérique et les rivaux de gradation locale à matrice complète.

La gamme QNED comprend les 4K QNED80, QNED85, QNED90 et 8K QNED99.

Derrière la vitre, vous trouverez un processeur Alpha 7 Gen 5 sur les modèles UHD et un chipset Alpha 9 Gen 5 plus puissant sur le modèle 8k.

La prise en charge HDR ajoute Dolby Vision IQ, qui est capable de compenser les changements des conditions d’éclairage ambiant dans votre salle de visionnement.

Les modèles disposent également de quatre entrées HDMI avec prise en charge du gameplay High Frame Rate 4k 120Hz. Ceci, associé à la prise en charge du VRR et à l’absence de crainte de brûlure d’écran, en fait une gamme d’écrans très attrayante pour les joueurs.

Meilleur pour: Home cinéma, gaming haut de gamme.

Modèles au choix :

QNED816QA

QNED866QA

QNED80 (États-Unis)

QNED85 (États-Unis)

QNED916PA (2021)

QNED996PA (2021)

LG

LG OLED

Avec des pixels auto-éclairés et pas besoin de rétroéclairage, les écrans OLED sont largement considérés comme la meilleure option pour regarder des films à la maison. Ils sont capables de parfaits noirs profonds, de couleurs vibrantes et d’une dynamique brillante. Les images sont vraiment cinématographiques.

LG propose une variété d’écrans OLED pour 2022, de l’entrée de gamme A2, en passant par les B2, C2 et G2. Les tailles d’écrans vont de 42 à 83 pouces. Si vous rêvez d’un OLED 8K, alors il y a le modèle Z2 dans les tailles d’écran de 77 et 88 pouces.

L’élément phare de la gamme LG OLED 2022 est le C2, qui bénéficie cette année du dernier panneau haute luminosité OLED.EX et de la technologie d’amplification de la luminosité Evo de LG Display (cela n’est pas disponible sur les modèles 42 et 48 pouces cependant ).

Le G2, plus cher, ajoute une synchronisation thermique physique à sa construction, ce qui lui donne un avantage en termes de performances, mais la différence par rapport au C2 n’est pas trop importante. Les modèles Z2, G2 et C2 sont tous équipés du dernier processeur LG, l’Alpha 9 Gen 5.

La qualité d’image est sensationnelle. La technologie AI Picture Pro de LG intègre une mise à l’échelle améliorée et un mappage de tonalité dynamique amélioré, capable d’analyser plus précisément une image en temps réel et d’appliquer un traitement approprié.

Si vous optez pour un B2 ou A2, vous travaillerez avec un processeur Alpha 7 Gen 5. Le haut de gamme 4K G2 est conçu principalement pour être accroché au mur – il n’y a donc pas de socle dans la boîte.

Les C2 et G2 disposent de quatre entrées HDMI, toutes capables de prendre en charge 4K 120fps. Tous les LG OLED sont dotés du tableau de bord Game Optimizer de la marque et disposent d’une prise en charge étendue du VRR (taux de rafraîchissement variable).

La plate-forme intelligente est webOS 22 (sans surprise), associée à Freeview Play au Royaume-Uni, il y a donc beaucoup de contenu en streaming et d’options de rattrapage, ainsi qu’une interaction à la maison intelligente, y compris la prise en charge vocale de Google et Alexa.

Les modèles B2 moins chers utilisent du verre OLED ordinaire, mais ils gèrent toujours les jeux 4K 120 Hz et prennent en charge VRR Nvidia G-Sync et AMD Freesync Premium.

Les modèles A2 moins chers partagent à peu près les mêmes spécifications que le B2, bien que les panneaux soient à 60 Hz. Si vous recherchez principalement un OLED pour regarder des films, cette ligne moins chère pourrait être l’achat le plus intelligent.

Meilleur pour: Home cinéma haut de gamme, jeu sur console nouvelle génération.

Modèles au choix :

LG

LG Lifestyle OLED – Collection Objet

Si vous désirez un téléviseur OLED avec une différence, jetez vos mirettes sur le designer 65Art90, un OLED 65 pouces 4k de style chevalet. Faisant partie de la collection d’appareils électroménagers haut de gamme d’Object de la marque, il adopte une approche très différente de la conception des téléviseurs.

Le téléviseur est doté d’un couvercle en tissu qui tombe pour révéler toute la beauté de son écran 4K lorsqu’il est sous tension, ou il peut être abaissé partiellement, permettant à l’écran de transmettre des informations sur les morceaux de musique ou des flux d’actualités et de météo. La housse en tissu provient du fabricant textile danois Kvadrat et est interchangeable. Vous avez le choix entre trois teintes pour s’adapter à votre décor : beige, séquoia et vert.

Il n’y a aucun compromis en matière de performances. L’ensemble est construit autour d’un panneau Evo OLED 120Hz boostant la luminosité, alimenté par un processeur Alpha 9 Gen, et dispose d’un système audio 80W 4.2 canaux.

À bien des égards, il est comparable à un C2, avec une plate-forme intelligente webOS 22, de nombreuses options de streaming et une interaction vocale avec Google et Alexa.

Meilleur pour: Intérieurs, design haut de gamme.

Modèles au choix :

LG

Téléviseur LG Signature OLED R

Introduit en 2021, cet écran OLED s’enroule littéralement à partir de son système de sonorisation d’armoire. En tant qu’exemple d’ingénierie de panneau OLED, c’est assez remarquable, bien qu’une telle ingéniosité ait un prix élevé.

Remarquablement, lorsqu’il est entièrement déployé, le verre ressemble à n’importe quel autre écran OLED.

L’armoire elle-même fournit l’audio, son réseau de haut-parleurs caché derrière le tissu Kvadrat. L’armoire abrite un système audio Dolby Atmos à 4.2 canaux et dispose d’une puissance de sortie de 100 W.

Le panneau OLED peut s’enrouler sur toute sa hauteur pour un visionnage normal de la télévision, ou seulement partiellement, pour révéler les informations sur la piste musicale lorsque le système audio se double d’un haut-parleur Bluetooth.

La qualité d’image n’est pas aussi impressionnante que les modèles Evo OLED C2 et G2 de la marque, mais ce niveau de magie d’ingénierie a son propre attrait visuel.

En ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes, il y a Google Assistant et Amazon Alexa, et webOS répond à tous vos besoins de streaming.

Meilleur pour: Appartements design, superyachts.

Modèles au choix :

Où acheter des téléviseurs LG

Acheter dans la boutique officielle LG semble être la chose la plus évidente et la plus sensée à faire ici. Vous pourriez même être en mesure d’obtenir un code de réduction si vous vous inscrivez pour devenir membre.

Cependant, LG est plus susceptible de vendre ses téléviseurs au prix fort et, d’après notre expérience, n’a souvent pas toutes les tailles d’un modèle particulier disponibles. L’achat auprès de détaillants tiers peut vous permettre d’obtenir un prix moins cher ainsi que des offres supplémentaires telles qu’une barre de son à prix réduit ou un cadeau gratuit. Recherchez les prix les moins chers autour des événements de vente tels que Amazon Prime Day et Black Friday.

Ceux qui se trouvent aux États-Unis peuvent également se rendre dans la boutique officielle Samsung ou acheter sur AmazoneBestBuy, Newegg, Target, Walmart, Costco et B&H.

Vous pouvez acheter des téléviseurs LG au Royaume-Uni auprès de Amazone, John lewisOrdinateurs portables directs, AO, Argos, Curry PC World, TrèsBoîte et plus encore.