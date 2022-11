Meilleur téléviseur économique 2022 : les meilleurs téléviseurs intelligents 4K bon marché

Un nouveau téléviseur est une excellente mise à niveau technologique pour votre maison, mais il peut être très coûteux et valoir potentiellement plus que votre voiture. Si vous avez un budget limité, il y a de bonnes nouvelles, car les téléviseurs intelligents 4K sont disponibles pour moins de 500 £ / 500 $ US et nous avons testé une large gamme d’options bon marché.

La technologie sur ce marché peut être déroutante – il y a beaucoup plus dans les spécifications du téléviseur que la résolution et la taille de l’écran.

Ce que vous obtiendrez ici est une résolution 4K (Ultra HD) et probablement une prise en charge HDR sous une forme ou une autre. Il y aura inévitablement des sacrifices à faire, mais souvent seuls les utilisateurs férus de technologie remarqueront. Lisez notre conseils d’achat approfondis sous le tableau si vous avez besoin de plus d’informations sur ce qu’il faut rechercher.

Ce que vous considérez comme «bon marché» dépend de diverses choses, mais nous visons ici les meilleurs téléviseurs de moins de 500 £ / 500 $ – bien que nous puissions en inclure certains qui dépassent légèrement ces plafonds s’ils sont particulièrement bons et gardez à l’esprit que les tailles plus grandes coûtent plus cher, il se peut donc que seules les options plus petites se situent généralement sous le seuil.

Nous avons un tableau des meilleurs téléviseurs intelligents si vous avez un peu plus à dépenser. Trouvez le meilleur téléviseur Samsung ou téléviseur LG ou téléviseur Sony pour vous dans notre guide d’achat. Le marché de la télévision à petit budget n’a jamais été aussi bon, vous serez donc sûr de trouver un ensemble bon marché qui vous convient parmi la sélection ci-dessous, tous testés par nos experts.

Meilleurs téléviseurs à petit budget 2022

1. TCL RP620K Roku TV – Meilleur ensemble Avantages Excellente plateforme Roku

Lecture gratuite

Dolby Vision Les inconvénients La mise à l’échelle pourrait être meilleure

Luminosité limitée PDSF :

Indisponible aux États-Unis En surface, le téléviseur alimenté par Roku de TCL est essentiellement le même que la version de Hisense, mais le RP620K le pioche avec une luminosité légèrement meilleure et la prise en charge de Dolby Vision – la norme HDR idéale pour les panneaux à faible luminosité. La mise à l’échelle de la HD pourrait être meilleure, mais il y a beaucoup à aimer ici en dehors du prix. L’image est nette et vibrante à partir d’une source UHD et il y a aussi une qualité sonore décente. Le faible décalage d’entrée le rend bon pour les consoles, mais c’est la plate-forme Roku avec son interface conviviale et ses options de streaming presque infinies qui est la vedette du spectacle ici. Lisez notre revue complète du téléviseur TCL RP620K Roku 2. Samsung The Frame (2021) – Meilleur Full HD Avantages Conception unique personnalisable

Qualité d’image QLED

Plateforme intelligente Tizen avec mode ambiant Les inconvénients Pas de Dolby Vision

Audio en grande partie banal De nombreuses options The Frame sont hors du budget, mais si vous optez pour le modèle Full HD 32 pouces, c’est un achat d’un très bon rapport qualité-prix. Bien sûr, vous devrez être d’accord avec sa taille compacte et sa résolution inférieure, mais la taille signifie qu’il est toujours net et dynamique avec la technologie QLED de Samsung. Il est parfait pour les cuisines, les salles de jeux et les chambres. Il n’y a pas de Dolby Vision et les haut-parleurs n’ont rien d’extraordinaire, mais il existe de nombreuses options de diffusion via le système d’exploitation Tizen, le mode ambiant peut afficher des illustrations lorsque le téléviseur n’est pas utilisé et la lunette est personnalisable avec différentes couleurs et matériaux. Lisez notre avis complet sur Samsung The Frame (2021) 3. Xiaomi F2 Fire TV – Idéal pour les services Amazon Avantages Bas prix

Système d’exploitation Fire TV intégré

Lecture gratuite Les inconvénients Mauvaises performances de jeu

Pas de prise en charge eARC

Le HDR manque d’impact PDSF :

Indisponible aux États-Unis Le Xiaomi F2 fait tout ce que vous pouvez attendre compte tenu de son prix très abordable. Il combine le portail Fire TV riche en contenu avec un panneau budgétaire LCD LED généralement acceptable, et présente un sens vestimentaire à l’emporte-pièce – il a donc l’air bien mais rien de spécial. Par conséquent, il est préférable de le considérer comme un deuxième ensemble pour une chambre ou une cuisine, ou pour un visionnage non critique. Les images sont nettes avec les sources 4K natives, mais pas tellement pour la HD mise à l’échelle, et le son est suffisamment clair pour un achat économique. Bon rapport qualité-prix dans l’ensemble, mais les joueurs devraient emmener leurs consoles ailleurs. Lisez notre revue complète du Xiaomi F2 Fire TV 4. Toshiba UK31 – Meilleur rapport qualité-prix pour les grandes tailles Avantages Performance de la pièce lumineuse

Prise en charge Dolby Vision

Faible décalage d’entrée

Intégration Alexa Les inconvénients Construction en plastique

Pas de Disney+

Baisse des performances hors axe PDSF :

Indisponible aux États-Unis Il ne gagnera aucun concours de beauté et il offre une construction de base en plastique, mais le Toshiba a beaucoup à offrir et des prix très raisonnables. Tout comme le U29, il offre un moyen d’obtenir une grande taille – jusqu’à 65 pouces – sans se ruiner et le fait avec une qualité d’image décente dans l’ensemble grâce à la luminosité, au Dolby Vision HDR et au faible décalage d’entrée pour les joueurs. La mise à l’échelle vers 4K est également bonne, et il existe une bonne gamme de services de streaming et de prise en charge d’Alexa pour démarrer. De mauvais angles de vision et le manque de Disney + pourraient cependant vous faire regarder ailleurs. Lisez notre avis complet sur le Toshiba UK31 5. TCL C715K – QLED sur un budget Avantages Panneau QLED

Large prise en charge HDR

Android TV et Freeview Play Les inconvénients Interface lente

Trois ports HDMI C’est le meilleur ensemble que nous ayons vu de TCL à ce jour, en grande partie grâce à son inclusion de la technologie QLED pour un prix aussi abordable. Il y a aussi beaucoup d’autres bonnes choses en cours, comme un large support HDR, l’inclusion de Freeview Play et l’excellent système d’exploitation Android TV. C’est assez élégant pour démarrer. Le C715K n’est pas parfait cependant et le prix signifie que quelque chose devait donner. Dans ce cas, il s’agit notamment d’être limité à trois ports HDMI et de performances médiocres lors de l’utilisation de l’interface. La concurrence est rude à ce prix, donc des rivaux comme Hisense et JVC peuvent offrir une expérience plus complète. Lisez notre avis complet sur le TCL C715K 6. Toshiba WK3C – Idéal pour les petites tailles Avantages Vraiment pas cher

Petites tailles

Freeview Play et applications Les inconvénients Seulement 720p

Mauvais son

Faible luminosité PDSF :

Indisponible aux États-Unis Il est peut-être limité à une résolution de 720p, mais le WK3D ne se bat pas pour une place dans le salon principal. Au lieu de cela, cette télé est une excellente option pour ceux qui recherchent un écran dans la cuisine, la chambre ou quelque part comme la salle de jeux d’un enfant, mais sans prise en charge intégrée de Disney+ pour les plus petits. Il est extrêmement abordable et est disponible dans des tailles de 24 pouces. Une luminosité limitée signifie que l’inclusion du HDR est quelque peu minée, mais il existe une quantité raisonnable d’applications de streaming avec Freeview Play et le téléviseur peut même fonctionner comme un haut-parleur Bluetooth. Lisez notre test complet du Toshiba WK3C 7. Hisense U7QF – Meilleures performances HDR Avantages Panneau QLED

Bonnes performances HDR

Interface simple Les inconvénients Son moyen

Applications de streaming limitées Comme c’est souvent le cas chez Hisense, le U7Q vous offre la possibilité de posséder un excellent téléviseur sans vous ruiner, si vous pouvez encore en trouver un maintenant c’est un modèle plus ancien. En plus d’obtenir simplement un ensemble élégant dans de grandes tailles pour moins de 500£, l’U7Q a des performances HDR incroyablement bonnes normalement réservées aux téléviseurs beaucoup plus haut de gamme. La technologie de panneau Quantum Dot, la gradation locale Full Array, l’Ultra Smooth Motion et la large prise en charge de la norme HDR vous laisseront ébloui. Il y a aussi de bonnes performances de jeu, même s’il ne prend pas en charge 120 images par seconde pour les consoles de nouvelle génération. La qualité sonore est médiocre, mais il faut s’y attendre et la combinaison de Freeview Play et Vidaa U4 OS vous donne beaucoup à regarder. Lisez notre avis complet sur le Hisense U7QF

Comment choisir un téléviseur économique

Comme mentionné en haut, les téléviseurs bon marché sont meilleurs que jamais, mais vous manquerez toujours de certaines fonctionnalités et de la qualité par rapport aux modèles plus chers. Même si le fabricant ou le détaillant peut faire croire que ce n’est pas le cas.

4K et HDR

Tous les téléviseurs testés ici sont 4K (alias Ultra HD ou UHD), soit quatre fois la résolution du Full HD et si vous envisagez d’acheter un téléviseur avec ce dernier, quelque chose ne va pas.

Obtenir un téléviseur bon marché avec cette résolution est la norme, mais tous les téléviseurs 4K ne sont pas créés égaux.

Ils ont tendance à offrir une luminosité plus faible et n’ont généralement pas de gradation locale (cela signifie que le téléviseur peut assombrir de petites zones du panneau pour assombrir les noirs). Ou s’ils le font, il n’y a pas autant de zones que les modèles haut de gamme.

Une luminosité plus faible signifie que les performances HDR sont limitées car un bon rétroéclairage est nécessaire. Faites également attention aux normes HDR car il y en a plusieurs : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HGL sont les plus courants.

Dolby Vision est favorisé par Netflix tandis que HDR10+ est pris en charge par Amazon Prime Video. Vérifiez donc les spécifications s’il existe un service de streaming particulier que vous utilisez plus que d’autres.

HDMI

Il est facile d’oublier les ports ennuyeux lorsqu’on est ébloui par les normes HDR, mais cela vaut la peine de vérifier des choses simples comme le nombre de ports HDMI d’un téléviseur.

Pour réduire les coûts, les fabricants de téléviseurs peuvent n’en proposer que deux ou trois, ce qui n’est pas idéal si vous souhaitez brancher de nombreux appareils.

Soyez également conscient des versions HDMI car vous pourriez être limité aux plus anciennes, ou généralement, un seul port est une version plus récente.

Idéalement, vous voulez HDMI 2.0 pour 4K à 60 ips (images par seconde). Si vous souhaitez une prise en charge complète des consoles de nouvelle génération telles que la PS5 et la Xbox Series X pour les jeux en 4K à 120 ips, vous avez besoin de HDMI 2.1, mais cela est actuellement hors de portée des téléviseurs à petit budget. En savoir plus sur la compatibilité de la console TV.

Système d’exploitation et applications

Les choses sont certainement bien meilleures qu’auparavant et tous les téléviseurs ici sont «intelligents» d’une manière ou d’une autre.

En termes simples, ils ont tous un accès Internet via Wi-Fi et des systèmes d’exploitation (OS) vous offrant une interface utilisateur et des applications pour regarder du contenu comme BBC iPlayer et Netflix.

Alors que certains peuvent être livrés avec Android TV, d’autres auront un système d’exploitation personnalisé. Assurez-vous de lire nos avis complets pour savoir à quoi ils ressemblent et s’il manque des services majeurs.

Si c’est basique, vous pouvez toujours brancher un stick ou une box de streaming pour améliorer les choses sans dépenser beaucoup plus.