Meilleur téléviseur 43 pouces pour 2023

Geoffrey Morrison/Crumpe

Le Samsung Q60A est plus cher que tous les autres téléviseurs de cette liste, mais il est également meilleur à presque tous les égards. Il a un design plus mince et plus élégant, plus de fonctionnalités, y compris une télécommande à énergie solaire et une qualité d’image légèrement meilleure. Nous l’avons comparé aux séries TCL 4 et Vizio V et ce téléviseur Samsung Q60A était plus lumineux avec de meilleures couleurs pour le HDR, grâce à sa technologie QLED. Les autres ensembles de cette liste sont de meilleures valeurs, mais si vous voulez quelque chose de plus agréable dans cette taille, le Q60A est un excellent choix.

Lisez notre avis sur la série Samsung Q60A (2021).