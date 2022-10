Meilleur téléviseur 32 pouces pour 2022

Tout le monde n’a pas l’espace ou le budget pour un énorme téléviseur, mais la plupart des Téléviseurs que j’évalue sommes 55 pouces et plus – et pour une bonne raison. Vous ne devriez donc pas être choqué qu’il n’y ait que deux choix dans ma quête pour trouver le meilleur téléviseur 32 pouces.

Je commence généralement avec un écran de 55 pouces pour plusieurs raisons :

Je toujours recommande d’acheter un téléviseur plus grand si vous pouvez vous le permettre et avez la place.

si vous pouvez vous le permettre et avez la place. Un téléviseur plus petit est moins cher, donc les gens dépendent moins des critiques et plus des différences de prix.

Les téléviseurs plus grands deviennent également moins chers, ce qui réduit l’écart de prix et améliore la valeur des téléviseurs plus grands.

Un téléviseur plus petit a une moins bonne qualité d’image, car les fabricants de téléviseurs réservent leur meilleure technologie aux modèles plus grands. Si vous voulez une excellente qualité d’image, le meilleur angle de visionnement large possible, des capacités intelligentes de pointe, une résolution d’écran et une qualité sonore de premier ordre et un port HDMI ou un port USB pour tous vos appareils, une taille d’écran plus grande est généralement le moyen de aller.

Si vous êtes un joueur sur console, la taille de votre téléviseur fait une énorme différence dans votre expérience de jeu, en particulier ceux avec un faible décalage d’entrée et qui sont compatibles HD.

Les lecteurs me demandent massivement de revoir téléviseurs plus grands .

Pour toutes ces raisons et plus encore (notamment le plaisir de regarder des films et des épisodes télévisés, de parcourir les chaînes ou de diffuser sur Hulu, Netflix ou Disney+) Les téléviseurs de 32 pouces sont les plus petits que j’ai examinés – et il n’y a que deux modèles actuels avec cette taille d’écran qui méritent d’être recommandés. Tout comme avec Ensembles de 43 poucesla deuxième plus grande taille que j’examine, vous ne trouverez pas les derniers extras à cette taille – tous les téléviseurs de 32 pouces ont toujours Résolution TV HD (720 pixels ou 1080p) au lieu de 4K et aucun n’a d’extras d’amélioration de l’image tels que gradation locale complète. Au lieu de cela, je privilégie les fonctionnalités de télévision intelligente telles que les applications de streaming intégrées et l’accès à YouTube.

La liste ci-dessous représente les meilleurs téléviseurs de la taille de 32 pouces que j’ai examinés dans le laboratoire de test de CNET, où je les compare côte à côte pour voir lesquels sont le plus intéressant à acheter. Lorsque je prends en compte des éléments tels que l’expérience de visionnage, l’affichage, le taux de rafraîchissement, la résolution, la télécommande, les fonctionnalités intelligentes, le streaming, le son, le décalage d’entrée et la connectivité, il n’y en a que deux que je peux recommander. Donc, si vous êtes incontestablement à la recherche d’un petit téléviseur, en voici quelques-uns de bons.

Sarah Tew / Crumpe Rappelez-vous comment j’ai dit que la fonction Smart TV était reine à cette taille d’écran ? Roku est notre plate-forme préférée pour un service de streaming TV en direct comme Netflix, Prime Video, YouTube et le reste, et c’est encore mieux intégré à cette télévision intelligente. À ce prix, l’achat d’un streamer séparé pour Roku est un investissement important – et jongler avec la télécommande de ce streamer est un problème – donc si vous devez obtenir un téléviseur de cette taille pour répondre à vos besoins de visualisation, c’est notre choix pour le meilleur 32 pouces LA TÉLÉ. Ce téléviseur LED intelligent dispose de trois ports HDMI, offre des images de haute qualité avec une haute définition de 720 pixels et est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous n’avez donc pas besoin de mettre à niveau vos appareils de haut-parleurs intelligents pour interagir avec ce téléviseur LED 32 pouces particulier. . Lisez la critique du téléviseur TCL 32S325 Roku de Crumpe. Vous recevez des alertes de prix pour TCL 32S325

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez le meilleur téléviseur 32 pouces avec Alexa, ce Toshiba intègre le système Fire TV d’Amazon, ce qui en fait un concurrent direct du système Roku de TCL. En général, nous aimons mieux Roku que Fire TV, grâce à des menus et à une recherche supérieurs, mais ce Toshiba a un extra sympa qui manque à TCL : Alexa intégrée, disponible en parlant dans la télécommande. Notez que l’Echo Dot dans l’image ci-dessus n’est pas inclus. Ce téléviseur 32 pouces offre également trois ports HDMI, une qualité d’image HD 720p et un écran LED. Remarque : cet article n’est pas disponible actuellement chez Best Buy. Lisez notre avis sur le Toshiba 32LF221U19.

En savoir plus sur l’achat d’un nouveau téléviseur 32 pouces

Encore avec moi? Si aucun de ces téléviseurs ne vous plaît, mon conseil est que, à cette taille, à peu près n’importe quel téléviseur Roku de 130 $ ou moins est un bon choix. Roku concède sous licence son système d’exploitation à des marques de télévision telles que Hisense, RCA, Sharp et d’autres – et chacune d’entre elles offrira les capacités intelligentes et les avantages de la télévision intelligente de mon premier choix ci-dessus. Si vous insistez sur un petit téléviseur d’une autre marque comme Samsung, LG ou Vizio, c’est bien, mais sachez qu’à cette taille, vous paierez probablement plus pour une qualité d’image similaire et une expérience de télévision intelligente inférieure par rapport aux deux téléviseurs ci-dessus.

Vous cherchez plus d’informations? Voici tout ce qu’il faut savoir sur acheter un nouveau téléviseur en 2022.



