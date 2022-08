Meilleur téléphone Sony 2022 | Conseiller technique

Sony connaît une chose ou deux sur les smartphones et sa marque Xperia existe depuis des années. Ses appareils figurent souvent en tête de nos meilleures listes de smartphones, mais récemment, même nous avons été un peu découragés par l’incapacité de l’entreprise à attirer les consommateurs alors que les gens affluent vers d’autres marques.

C’est une lacune étrange, notamment parce que les téléphones Xperia peuvent se vanter des derniers processeurs et des appareils photo décents, et pourtant, la société a du mal à rivaliser avec ses plus grands rivaux comme Apple et Samsung.

Regardez au-delà des systèmes de nommage non conventionnels de Sony ; composé de Z, de X et plus récemment de chiffres romains, et le tableau ci-dessous devrait vous aider à mieux comprendre la gamme actuelle, ainsi que celle qui répondra le mieux à vos besoins et à votre budget.

Nous avons tout examiné, de l’humble Xperia L4 au produit phare de pointe Xperia 1 III, avec son écran HDR 4K 120 Hz et sa triple configuration d’appareil photo de 12 mégapixels (nous testons également actuellement le Xperia Pro-I, alors restez à l’écoute ). Voici notre classement des meilleurs téléphones Sony Xperia que vous pouvez acheter en 2022.

Meilleurs téléphones Sony 2022

1. Sony Xperia 1 IV – Meilleur dans l’ensemble Avantages Incroyable écran OLED 4K

Forme mince et haute

Véritable zoom optique Les inconvénients Très cher

Surchauffe facilement

Applications de caméra déroutantes Sony s’en est tenu à ses armes ces dernières années en produisant du matériel de caméra de pointe pour smartphones haut de gamme (et coûteux) – et le Xperia 1 IV n’est pas différent. C’est le meilleur téléphone Sony que vous puissiez acheter grâce à son magnifique écran OLED 4K HDR, avec un aspect 21: 9 grand mais gérable qui permet la lecture vidéo en plein écran pour les films et les émissions de télévision sans boîte aux lettres. C’est également le viseur parfait pour les nombreuses applications d’appareil photo et vidéo incluses. Si vous consacrez du temps et des efforts pour apprendre leurs nuances de qualité professionnelle, vous serez récompensé par un contrôle exceptionnel sur vos photos. C’est la principale mise en garde de ce téléphone ainsi que sa force, car ce n’est pas un appareil photo pour les pointeurs et tireurs occasionnels — et avouons-le, c’est la plupart d’entre nous. Le téléphone chauffe également un peu trop souvent, notamment lors de la charge. Mais c’est toujours le meilleur téléphone Sony si vous voulez l’un des meilleurs écrans sur un téléphone et le niveau d’options et de contrôle le plus profond en photographie et vidéographie sur un appareil mobile. C’est également le premier téléphone à disposer d’un zoom optique à mouvement physique, de 3,5x à 5,2x. Lisez notre test complet du Sony Xperia 1 IV 2. Sony Xperia 1 III – Meilleur pour moins cher Avantages Superbes performances

Le meilleur son de sa catégorie

Affichage magnifique Les inconvénients Autonomie de la batterie médiocre

Appareil photo difficile à utiliser

Chere Le Xperia 1 III offre plus de ce que nous avons appris à connaître et à aimer de la ligne téléphonique phare de Sony, à savoir une configuration de caméra tueuse et un écran 4K époustouflant. La grande mise à niveau pour 2021 a été le passage à 120 Hz, qui rejoint une poignée d’autres technologies d’affichage de pointe ; y compris la résolution 4K, un panneau HDR OLED et un rapport d’aspect 21:9 peu commun, c’est génial pour profiter de films en déplacement. La configuration de la caméra arrière demande un peu de travail pour en tirer le meilleur parti, mais offre un contrôle sans précédent, notamment en ce qui concerne la capture vidéo ; tandis que l’association d’une puce Snapdragon 888 et de 12 Go de RAM offre certaines des meilleures performances pour un téléphone Android. La durée de vie de la batterie et le prix sont les principaux éléments qui empêchent le 1 III de la vraie grandeur, mais pour certains, c’est par ailleurs un choix évident. Lire notre avis complet sur le Sony Xperia 1 III 3. Sony Xperia 1 II – Le meilleur pour le divertissement Avantages Affichage étonnant

Superbes capacités audio

Capacités de caméra polyvalentes Les inconvénients Appareil photo difficile à utiliser

Cher Le produit phare de Sony 2020 double les attributs uniques du Xperia 1 d’origine ; avec un écran OLED 21: 9 4K HDR amélioré, une multitude de technologies audio (y compris une prise casque 3,5 mm) et un module triple caméra influencé par Sony Alpha. Sa version augmentée mais propre d’Android comprend des inclusions significatives et bien qu’elle ne semble pas aussi compétitive sur le papier que les autres produits phares d’Android de la même époque, ses performances et la longévité de sa batterie se révèlent plus que capables lors de tests dans le monde réel. Lisez notre avis complet sur le Sony Xperia 1 II 4. Sony Xperia 5 III – Meilleur téléphone compact Avantages Bel affichage

Excellent son

Petite taille

Des performances solides Les inconvénients Autonomie de la batterie médiocre

Appareil photo difficile à utiliser

Problèmes de chaleur

Chere Comme pour les deux dernières générations de téléphones phares de Sony, le Xperia 5 III de 2021 est essentiellement une incarnation plus compacte du Xperia 1 III. En tant que tel, il présente la plupart des points forts du 1 III, ainsi que le même ensemble de faiblesses. Il n’y a pas d’écran 4K à proprement parler ici, à la place d’avoir accès à un panneau OLED HDR Full HD+ 6,1 pouces 120 Hz (toujours excellent). Les performances sont toujours solides (bien que le téléphone ait tendance à chauffer), tandis qu’un ensemble de caméras cohérent et capable est principalement retenu par une configuration d’application fixe/vidéo alambiquée. Lisez notre test complet du Sony Xperia 5 III 5. Sony Xperia 5 II – Idéal pour les jeux Avantages Bel écran 120Hz

Belle performance

Compact Les inconvénients Pas de charge sans fil

Appareil photo difficile à utiliser

Cher Dans un monde où tant de smartphones se ressemblent, il faut admirer le désir de Sony d’être différent. Avoir un écran sans encoche et une prise casque 3,5 mm est pratiquement inconnu sur le marché actuel des smartphones, mais des téléphones comme le Xperia 5 II nous rappellent que nous aurions aimé qu’ils soient sur plus de téléphones. Non seulement le 5 II se sent comme une mise à niveau notable par rapport au modèle de 2019, mais il a battu son frère – le Xperia 1 II – au poinçon en ce qui concerne l’adoption d’un taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz. Les performances sont superbes dans tous les domaines, tandis que les trop rares haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant sont un délice. D’un autre côté, les appareils photo sont plus flatteurs pour tromper – à moins que vous ne soyez prêt à jouer dans l’application Photo Pro – tandis qu’une quantité surprenante de bloatware entache une expérience logicielle par ailleurs excellente. Il n’y a pas non plus de charge sans fil — une omission majeure à ce prix, mais la durée de vie de la batterie est considérablement plus longue que celle de son successeur Mk III. Lisez notre test complet du Sony Xperia 5 II 6. Sony Xperia 10 III – Milieu de gamme unique Avantages Grande autonomie de la batterie

Performances décentes

Bonne expérience logicielle Les inconvénients Caméras inégales

Charge filaire lente

Afficher toujours seulement 60Hz Alors que les produits phares Xperia 1 et 5 de 2019 sont des entrées plus impressionnantes en général, les incohérences de Sony avec le support logiciel à long terme signifient – ​​à partir de début 2022 – que le Xperia 10 III, plus modeste mais plus récent, constitue un achat plus judicieux au sein de la famille Xperia. Les performances sont suffisantes pour certains jeux mobiles compétitifs, la durée de vie de la batterie est excellente et les réglages Android de Sony sont à la fois aussi significatifs et discrets que jamais. Malgré ses attributs uniques pour un milieu de gamme, cependant – à savoir l’association d’un écran OLED et d’une résistance à la poussière et à l’eau IP65/68 – il y a un peu trop de défauts par rapport aux concurrents en dehors du camp Sony pour en faire une recommandation facile au-delà du la plupart des fans inconditionnels de la marque à petit budget. Lire notre avis complet sur le Sony Xperia 10 III 7. Sony Xperia 1 – Idéal pour les médias Avantages Premier écran de l’industrie

Logiciel propre

Performances décentes Les inconvénients Matériel vieillissant

Autonomie de la batterie médiocre

Cher Le Xperia 1 fait faillite en étant vraiment, vraiment Sony – et ça paye. En s’adressant à un public de niche, ce téléphone peut toujours plaire, si vous voulez un écran incroyable avec un rapport d’aspect cinématographique, des caméras très performantes et une excellente qualité de construction. Le design haut semble toujours différent mais rend le téléphone plus mince et plus facile à tenir dans une main, tandis qu’un bouton d’obturateur dédié et l’application d’enregistrement vidéo manuel Cinema Pro sont conçus sur mesure pour les cinéphiles. Lisez notre avis complet sur le Sony Xperia 1 8. Sony Xperia 5 – Bonnes performances Avantages Bel affichage

Grands haut-parleurs stéréo

Autonomie de la batterie décente Les inconvénients Matériel vieillissant

Capteur d’empreintes digitales incohérent

Mauvaise valeur Le Xperia 5 est une version réduite du plus grand produit phare Xperia 1 de 2019, mais conserve une grande partie de ce qui rend le 1 si capable. Une puce Snapdragon alors phare, la même version personnalisée d’Android et le même trio de caméras arrière se marient tous avec l’ensemble de fonctionnalités du Xperia 1. L’encombrement réduit du 5 signifie cependant une batterie plus petite, un écran plus petit et de résolution inférieure et un prix demandé inférieur. Outre le format d’image 21: 9, cependant, il s’agit d’une recommandation difficile, compte tenu de ce qui existe d’autre au même prix et des entrées qui ont été lancées depuis. Lisez notre avis complet sur le Sony Xperia 5 9. Sony Xperia L4 – Le plus abordable Avantages Mise à niveau décente

Touches de design haut de gamme

Grande expérience logicielle Les inconvénients Prise en charge logicielle guindée

Chargement lent

Caméras incohérentes En l’absence d’entrée budgétaire dans la gamme Sony depuis 2020, votre seule option à l’extrémité inférieure de la gamme de prix est le Xperia L4. Il n’y a toujours pas beaucoup de téléphones autour du bas prix de ce téléphone qui disposent d’un écran 21: 9 expansif, ce qui en fait un lecteur multimédia mobile à budget unique. Regardez au-delà des caméras médiocres et de l’excellente expérience utilisateur de Sony, ainsi que de son design quelque peu haut de gamme, aideront le L4 à se démarquer de la foule pour certains. Lisez notre avis complet sur le Sony Xperia L4

