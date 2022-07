Meilleur téléphone Samsung pour 2022

La gamme de téléphones de Samsung a quelque chose pour tous les budgets, à partir de 1 200 $ Galaxy S22 Ultra aux 450 $ Galaxie A53 5G. Que vous souhaitiez un téléphone géant avec l’un des meilleurs appareils photo disponibles ou un appareil plus abordable qui maîtrise les bases, il y en a pour tous les goûts.

Samsung a déjà lancé plusieurs téléphones cette année, mais nous nous attendons à voir encore plus d’appareils débuter plus tard cet été. La société lance généralement de nouveaux appareils pliables en août, ce qui signifie qu’il est possible que nous voyions un Galaxy Z Fold 4 et un Galaxy Z Flip 4 le mois prochain. Les téléphones non pliables de Samsung comme le Galaxy S21 FE, Gamme Galaxy S22 et Galaxie A53 5G n’ont encore que quelques mois, ils devraient donc encore se sentir frais et neufs. Samsung s’est également engagé à prendre en charge quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et Samsung sur ces appareils.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Examen du Galaxy A53 5G: le téléphone à 450 $ de Samsung se sent plus…

8:29



Mais alors que 2022 touche à sa fin dans quelques mois, vous voudrez peut-être attendre avant de faire un achat. Étant donné que Samsung lance généralement ses nouveaux téléphones Galaxy S au cours des deux premiers mois de l’année, nous verrons probablement un successeur au Galaxy S22 entre janvier et mars.

Trouver le meilleur téléphone Samsung dépendra finalement de vos préférences. Choisir entre tant d’options peut devenir compliqué, alors voici comment décider quel téléphone Samsung vous convient le mieux.

Samsung Le Galaxy S22 Ultra à 1 200 $ est le téléphone le plus cher de Samsung qui n’est pas un téléphone pliable. Avec son écran géant de 6,8 pouces et son appareil photo à quatre objectifs, il est idéal pour ceux qui veulent le plus grand écran et le meilleur appareil photo possible dans un nouveau téléphone Samsung. Contrairement au modèle de l’année dernière, le Galaxy S22 Ultra est également livré avec le stylet S Pen de Samsung sans frais supplémentaires, tout comme les anciens appareils Galaxy Note de Samsung. À 6,8 pouces, le Galaxy S22 Ultra est nettement plus grand que le Galaxy S22 Plus de 6,6 pouces et le Galaxy S22 de 6,1 pouces. L’appareil photo est également l’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager ce téléphone par rapport aux appareils plus petits et moins chers de Samsung. Alors que les trois nouveaux téléphones Galaxy S22 peuvent prendre de meilleures photos dans l’obscurité et avoir des couleurs et un contraste améliorés, le S22 Ultra est le seul à disposer de deux téléobjectifs. En conséquence, le S22 Ultra a le zoom le plus proche de tous les téléphones Samsung – et peut-être de tous les téléphones, point final. Il dispose également d’un capteur principal de 108 mégapixels similaire à celui du téléphone de l’année dernière, ainsi que d’un appareil photo ultra large de 12 mégapixels et de deux objectifs zoom de 10 mégapixels. Le prix élevé et la grande taille du Galaxy S22 sont probablement trop pour la plupart des gens, et sa durée de vie de la batterie pourrait être meilleure. Mais pour ceux qui aiment les grands écrans et qui veulent vraiment un appareil photo à zoom supérieur et le S Pen pour prendre des notes, le S22 ne vous décevra pas.

Richard Peterson/Crumpe Le Galaxy S22 Plus est l’enfant du milieu de la gamme Galaxy S22, mais ne l’ignorez pas. Sa taille d’écran de 6,6 pouces convient à la plupart des gens, il a un nouveau design net en verre et métal et l’appareil photo a subi une mise à niveau majeure par rapport à la génération S21. Bien que ce soit un peu cher à 1 000 $, cela semble être la bonne option pour ceux qui veulent un écran grand mais pas gigantesque associé à l’un des meilleurs appareils photo du marché. De nombreuses mises à jour effectuées par Samsung sur la gamme Galaxy S22 sont itératives, comme les nouveaux processeurs et les conceptions actualisées des téléphones. Mais le passage de l’appareil photo 12 mégapixels du Galaxy S21 à l’appareil photo 50 mégapixels du S22 est peut-être l’amélioration la plus notable. Le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 standard disposent tous deux de ce nouveau système d’appareil photo, ainsi que d’autres améliorations internes de l’appareil photo, ce qui se traduit par de meilleures performances, couleurs et détails en basse lumière. Le Galaxy S22 Plus a également duré le plus longtemps dans le test de batterie de CNET sur les téléphones Galaxy S22 de Samsung, bien que la durée de vie de la batterie soit toujours moyenne plutôt qu’impressionnante. Dans l’ensemble, le Galaxy S22 Plus est le meilleur choix pour ceux qui recherchent un téléphone haut de gamme avec un appareil photo de premier ordre et un grand écran lumineux.

Richard Peterson/Crumpe Les utilisateurs d’Android n’ont pas beaucoup de choix en ce qui concerne les petits téléphones, mais Samsung change cela avec le Galaxy S22. Le Galaxy S22 standard a un écran de 6,1 pouces, tandis que de nombreux téléphones Android concurrents ont des écrans qui mesurent environ 6,4 pouces ou plus. Le Galaxy S22 à 800 $ apporte par ailleurs bon nombre des mêmes avantages que le Galaxy S22 Plus. Cela comprend un appareil photo de 50 mégapixels avec une meilleure photographie en basse lumière, un nouveau processeur et un design remanié qui se sent plus élégant que le S21. Il s’agit essentiellement d’une version plus petite du Galaxy S22 Plus, sauf que le Plus dispose également d’une batterie plus grande, d’une charge plus rapide et d’une prise en charge ultra large bande. Le Galaxy S22 est la meilleure option pour ceux qui veulent un téléphone plus compact qui possède toujours la plupart des fonctionnalités haut de gamme des téléphones Samsung plus gros et plus chers. Gardez simplement à l’esprit que la taille plus petite du Galaxy S22 s’accompagne également d’une autonomie de batterie plus courte que celle du S22 Plus et du S22 Ultra.

Lisa Eadicicco/Crumpe Le premier S20 FE nous a sérieusement impressionnés par son équilibre entre performances et prix, et le nouveau Galaxy S21 FE va encore plus loin avec un triple appareil photo solide, un écran dynamique et le même processeur puissant que celui du produit phare S21. Il dispose d’un écran de 6,5 pouces, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui veulent un téléphone plus grand que le Galaxy S22 ordinaire sans le prix élevé du Galaxy S22 Plus. Bien qu’il manque certaines des cloches et des sifflets du Galaxy S22 – comme la photographie nocturne améliorée et un processeur plus récent – ce téléphone dispose d’une caméra frontale plus nette pour les selfies et les appels vidéo. Le Galaxy S21 FE fait face à une rude concurrence de la part du Pixel 6 de Google, mais si vous recherchez un excellent téléphone Samsung et que vous ne voulez pas payer le gros prix pour les produits phares, alors le S21 FE vaut la peine d’être considéré.

Lisa Eadicicco/Crumpe Nouveau pour 2022, le Galaxy A53 vous offre une pléthore de fonctionnalités et de puissance Samsung à une fraction du prix de la série S. Il dispose d’un écran beaucoup plus grand et d’un groupe de caméras plus polyvalent que l’iPhone SE, bien que le modèle économique d’Apple offre des performances plus rapides. Pourtant, les fans de Samsung apprécieront ce qu’ils obtiennent ici compte tenu du prix abordable. Le Galaxy A53 5G dispose d’un objectif ultra large pour prendre des photos avec un champ de vision plus large et prend également en charge la photographie en mode nuit. La qualité d’image n’est pas aussi bonne que celle que vous obtiendriez sur un téléphone Samsung plus cher comme le Galaxy S21 FE ou le Galaxy S22, mais elle est certainement suffisamment claire et colorée pour les prises de vue de base. Les autres points forts incluent une batterie longue durée, quatre générations garanties de mises à jour du système d’exploitation Android et un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. Dans l’ensemble, le Galaxy A53 5G est un choix approprié pour ceux qui privilégient un grand écran et une longue durée de vie de la batterie pour moins de 500 $. Gardez simplement à l’esprit que vous devrez peut-être faire face à un décalage occasionnel et que l’appareil photo n’est pas aussi avancé que ceux que l’on trouve sur les téléphones plus chers. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy A53 5G.

Angela Lang/Crumpe Le téléphone pliable original de Samsung était une idée nouvelle, mais la dernière génération – le Samsung Galaxy Z Fold 3 – l’affine davantage. Il s’agit toujours essentiellement d’une tablette qui se plie en deux pour devenir un téléphone, mais ce smartphone a une charnière améliorée, de meilleures spécifications tout autour, une connectivité 5G et un écran plus grand à l’extérieur qui le rend réellement utilisable comme téléphone. Les téléphones pliables Samsung Galaxy ne sont peut-être pas du goût de tout le monde et ils ont certainement un prix élevé, mais si vous recherchez un pliable futuriste, le Z Fold 3 est le meilleur à acheter. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Patrick Hollande/Crumpe Si le Galaxy Fold est une tablette qui se plie en deux pour devenir un téléphone, le Z Flip est un téléphone qui se plie en deux pour devenir un téléphone plus petit. Lorsqu’il est ouvert, ce smartphone Samsung Galaxy dispose d’un grand écran de 6,7 pouces, mais pliez-le en deux et il devient un petit carré facile à glisser dans une poche de jean ou de veste. Nous aimons son design soigné, ainsi que ses spécifications complètes décentes et sa connectivité 5G et c’est une option de pliage plus abordable parmi les téléphones Samsung Galaxy. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Le téléphone Android A42 5G se trouve juste en dessous de l’A52, fournit moins de RAM, perd la caméra macro et dispose d’une caméra frontale de résolution inférieure. Il dispose toujours d’une connectivité 5G, ainsi que d’une batterie plus grande et d’un écran légèrement plus grand, ce qui pourrait en faire une excellente option de téléphone Samsung abordable pour ceux d’entre vous qui regardent beaucoup de vidéos en déplacement.

Andrew Hoyle/Crumpe Si les vitesses 5G sont votre priorité absolue sur votre téléphone Android mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, le Galaxy A32 5G de Samsung est l’endroit où vous devriez chercher. Son prix bas en fait l’un des téléphones Samsung Galaxy compatibles 5G les moins chers qu’il est possible d’acheter en ce moment, et vous obtenez toujours un grand écran de 6,5 pouces et une configuration de plusieurs caméras arrière. Cela ne remet pas en cause les performances globales de la gamme S21, mais c’est un appareil polyvalent solide pour l’argent.