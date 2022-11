Meilleur téléphone Realme 2022: du budget au tueur phare

4. Realme GT Neo 3 – Charge la plus rapide

Le Realme GT Neo 3 est une question de vitesse – jusqu’aux rayures de course ornées à l’arrière.

Étrangement, le téléphone est disponible en deux versions dans le monde, bien que la plus excitante soit la version qui offre une charge filaire de 150 W – la plus rapide au monde en ce moment. C’est suffisant pour recharger complètement la batterie en moins de 15 minutes et en récupérer la moitié en seulement cinq minutes.

Le compromis pour cette charge rapide est une batterie légèrement plus petite, mais la longévité est encore assez décente. Le téléphone est également rapide ailleurs, alimenté par la puce phare Dimensity 8100, et possède également un appareil photo principal décent – ​​bien que les objectifs ultra-larges et macro ne soient pas à la hauteur.