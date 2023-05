Meilleur téléphone pour enfants 2023 : Les 10 meilleurs téléphones pour enfants

2. Apple iPhone SE (2022) – Le meilleur iPhone pour les enfants

Si votre enfant a vraiment besoin d’être une bulle bleue dans le chat de groupe (en gros, si tous ses amis ont des iPhones et qu’ils disent en vouloir un aussi), alors le moyen le plus rentable est avec l’iPhone SE 2022.

Le SE de troisième génération est la dernière version et est le seul iPhone encore vendu avec le design classique avec le bouton d’accueil. C’est un appareil très mince et petit avec un petit (et pas génial) écran LCD, mais il a 5G et une charge sans fil (mais pas de chargeur du tout dans la boîte) et un accès à iMessage, FaceTime, AirDrop et tous les autres Apple- seules choses que les iPhones offrent.

Ce n’est peut-être pas la pression des pairs, cependant – si en tant que parents, vous avez également des iPhones, il peut être utile que vos enfants en aient un aussi, car vous pouvez utiliser l’application Find My pour garder une trace de leurs allées et venues.

Il existe des iPhones plus chers avec plus de fonctionnalités et de meilleurs appareils photo et écrans, mais pour la plupart des enfants, l’iPhone SE est plus que suffisant. Il bénéficiera également d’un support logiciel jusqu’en 2028 environ.