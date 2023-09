Meilleur téléphone pliable 2023 : 10 meilleurs rabats et plis

3. Samsung Galaxy Z Fold 5 – Le meilleur pliable de style livre

C’est encore trop cher à 1 799,99 $/1 749 £, mais le Galaxy Z Fold 5 est le meilleur style de livre pliable du marché. Ce n’est pas le plus fin ni le plus fin, mais le logiciel pliable supérieur de Samsung signifie qu’il reste le meilleur à utiliser, avec des options multitâches avancées et de nouveaux ajouts bien pensés.

Le support logiciel en général signifie que le prix élevé est plus justifiable, avec quatre mises à jour du système d’exploitation promises ainsi que cinq ans de mises à jour logicielles.

L’écran extérieur est fin, donc un peu difficile à taper, mais cela signifie que le Fold est utilisable d’une seule main, contrairement au Google Pixel Fold plus large. L’écran intérieur est de grande qualité malgré le pli visible au milieu, et présente vraiment tout ce que vous faites avec clarté et dynamisme. Il est plus durable que les générations précédentes et est compatible avec le S Pen de Samsung, qui est désormais plus fin et est livré dans un étui utile en option.

La durée de vie de la batterie est correcte étant donné que le grand écran est une consommation d’énergie, et vous bénéficiez également du mode DeX de Samsung pour vous connecter à un moniteur et utiliser une configuration de bureau. Les caméras ne sont pas les meilleures, mais elles sont solides, et il s’agit tout à fait d’un évier de cuisine de pointe en matière de téléphone.