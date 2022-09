Meilleur téléphone Oppo 2022 : Smartphones Oppo passés en revue

1. Oppo Find X5 Pro – Meilleur téléphone Oppo

Le Find X5 Pro est l’appareil phare d’Oppo, qui chante et danse, et il gagne sa place en tête de ce tableau.

Oui, c’est cher, et c’est indéniable. Mais vous obtenez le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une charge filaire de 80 W avec une connexion sans fil de 50 W.

Les caméras principales et ultra-larges intègrent toutes deux le même capteur 50Mp et offrent presque exactement les mêmes prises de vue de qualité, avec des couleurs percutantes, des tas de détails et une grande plage dynamique. Il n’y a « que » un appareil photo à zoom 2x — pas d’objectif périscopique ici, malheureusement — mais les résultats sont impressionnants ici aussi.

C’est un gros téléphone lourd — en partie grâce à l’arrière en céramique — et la conception prend un certain temps pour s’y habituer, mais c’est un excellent polyvalent qui offre dans tous les domaines.

Ce n’est pas seulement le meilleur téléphone d’Oppo, mais l’un des meilleurs produits phares du marché de toutes les entreprises.