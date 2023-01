Meilleur téléphone Nokia 2023 : 10 téléphones Nokia classés

8. Nokia 5.3 – Grande autonomie de la batterie

Le Nokia 5.3 offre beaucoup pour un téléphone à son prix. L’appareil photo principal produit des images claires et nettes, avec des couleurs très vives, et la batterie de 4000 mAh ne déçoit pas, avec environ une journée et demie d’utilisation par charge.

Mais à ce prix, il faut faire des compromis. Les inconvénients de 5.3 incluent des haut-parleurs de mauvaise qualité, un écran à résolution relativement faible et les caméras secondaires dégradent considérablement la qualité des images.

Si vous utilisez votre téléphone pour regarder de nombreuses vidéos, le Nokia 5.3 n’est probablement pas pour vous. Si, toutefois, vous recherchez un téléphone moins cher qui fait bien les bases, il n’y a aucun mal à garder à l’esprit le 5.3.