Meilleur téléphone Motorola 2022 : Classement des téléphones Moto

2. Motorola Edge 20 – Deuxième proche

Dans notre examen, nous avons surnommé l’Edge 20 standard, “la boucle d’or de la série”, non seulement parce qu’il se situe entre l’Edge 20 Lite et le 20 Pro, mais il s’est avéré offrir le meilleur rapport qualité-prix du trio.

Alors que les trois téléphones Edge 20 disposent d’un écran OLED de 6,7 pouces, le panneau 144 Hz de l’Edge 20 (et 20 Pro) est particulièrement agréable à utiliser, et bien que le téléphone n’ait pas le punch supplémentaire offert au modèle Pro plus costaud, il offre toujours, en en termes de performances de milieu de gamme, tout en offrant une expérience Android propre et facile à utiliser – comme les Motorola sont connus pour le faire.

Tant que vous n’êtes pas un fan de Moto après le meilleur téléphone avec appareil photo de l’entreprise en ce moment, l’Edge 20 couvre autrement toutes les choses importantes avec compétence.