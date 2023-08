Meilleur téléphone Google Pixel à acheter en 2023

349 $ chez Google Pixel 6A Le meilleur Google Pixel si vous avez un budget serré

Nous avons examiné chaque téléphone fabriqué par Google, de la gamme Nexus d’origine à tous les téléphones Pixel d’aujourd’hui, nous savons donc ce qui rend un combiné digne de votre argent. Les Pixels ont toujours été les plus performants, avec des spécifications rivalisant avec d’autres téléphones phares comme le iPhone 14 Pro ou Samsung Galaxy S23 Ultra. Le Pixel 7 Pro se trouve au sommet de la pile, avec les meilleures performances, un design élégant et un triple réseau de caméras qui prend certaines des meilleures images que vous pouvez obtenir à partir d’un téléphone. Et il le fait à un prix qui sape ses rivaux par une mesure saine.

Mais si vous magasinez avec un petit budget, le plus récent Pixel 7A offre toujours une expérience globale stellaire, avec des caméras puissantes, une interface fluide et agréable et un prix qui ne laissera pas une aussi grosse brèche dans votre solde bancaire. Ensuite, il y a le Pliage de pixels. C’est le plus cher de tous les téléphones de Google, mais il dispose d’un écran pliable qui s’ouvre sur un grand écran de 7,6 pouces, idéal pour regarder des vidéos YouTube ou jouer à des jeux.

La gamme s’est élargie et avec des modèles plus anciens toujours en vente, il peut être un peu déroutant de déterminer lequel vous convient le mieux. Nous avons rassemblé les meilleurs pixels actuellement en vente pour vous aider à décider.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que les Pixel 8 et 8 Pro devraient être lancés en octobre, il peut donc valoir la peine d’attendre un peu si vous recherchez spécifiquement un téléphone Pixel.

Quel est le meilleur téléphone Google Pixel actuellement ?

Le Pixel 7 Pro reste au sommet de la gamme de téléphones de Google, intégrant le dernier processeur Tensor G2 et un superbe système de triple caméra dans un superbe boîtier. Ce n’est pas le téléphone Google le moins cher, mais si vous voulez le meilleur de l’entreprise (et que vous ne voulez pas dépenser de l’argent sur son pliable), alors le 7 Pro est celui qu’il vous faut pour le moment.

Le Pixel 7 Pro est le meilleur téléphone global fabriqué par Google. Il contient le dernier processeur Tensor G2, qui fournit plus qu'assez de puissance pour les jeux et la retouche photo, son logiciel Android est simple et facile à utiliser et le design en aluminium et en verre est superbe.

Bien que le Pixel 7 Pro puisse avoir un meilleur système de caméra et un écran plus grand, de nombreuses autres fonctionnalités sont les mêmes, y compris le processeur et le logiciel. Mais le Pixel 7A est également livré avec un prix nettement inférieur, ce qui en fait un bien meilleur rapport qualité-prix pour ceux d'entre vous qui ne sont tout simplement pas intéressés à payer pour l'appareil photo le plus avancé.

Sorti en juillet 2022, le Pixel 6A est l'un des modèles les plus anciens de cette liste, mais Google le vend toujours officiellement aux côtés de ses combinés les plus récents – et avec un prix réduit. Le Pixel 6A intègre une double caméra solide, une connectivité 5G et un écran décent dans un boîtier relativement compact. Bien qu'il ne dispose pas du processeur Tensor le plus récent, son ancienne puce pourra toujours faire face à tous vos besoins quotidiens.

Le Pixel Fold est le premier téléphone pliable fabriqué par Google, et ce n'est pas un mauvais premier effort. L'écran extérieur de 5,8 pouces se déplie pour révéler un écran interne de 7,6 pouces qui offre suffisamment d'espace pour regarder des vidéos ou pour utiliser les différentes applications à écran partagé disponibles. Les performances et les caméras du téléphone sont solides. De plus, la qualité de construction globale du Fold – y compris sa charnière pliante – semble bonne.

Comment nous testons les téléphones

Chaque téléphone de cette liste a été minutieusement testé par l’équipe d’experts de Crumpe. En fait, nous utilisons le téléphone, testons les fonctionnalités, jouons à des jeux et prenons des photos. Nous évaluons toutes les promesses marketing qu’une entreprise fait à propos de ses téléphones. Et si nous trouvons quelque chose que nous n’aimons pas, que ce soit la durée de vie de la batterie ou la qualité de fabrication, nous vous en parlons.

Nous examinons tous les aspects d’un téléphone lors des tests :

Afficher

Conception et sensation

Performances du processeur

Vie de la batterie

Qualité de la caméra

Caractéristiques

Nous testons toutes les caméras d’un téléphone (à l’avant et à l’arrière) dans diverses conditions : de l’extérieur sous la lumière du soleil aux lieux intérieurs plus sombres et aux scènes nocturnes (pour tous les modes nuit disponibles). Nous comparons également nos résultats avec des modèles à prix similaire. Nous avons une série de tests de batterie dans le monde réel pour voir combien de temps dure un téléphone dans le cadre d’une utilisation quotidienne.

Nous prenons en compte les fonctionnalités supplémentaires du téléphone telles que la 5G, les lecteurs d’empreintes digitales et de visage, les stylets, la charge rapide, les écrans pliables et d’autres extras utiles. Et nous, bien sûr, pesons toutes nos expériences et nos tests par rapport au prix afin que vous sachiez si un téléphone représente une bonne valeur ou non.

Lire plus: Comment nous testons les téléphones

Comment choisir un téléphone Pixel

Décider quel téléphone Pixel vous convient le mieux dépendra probablement du montant que vous êtes prêt à dépenser. Comme pour tout, plus vous dépensez d’argent, meilleures sont les fonctionnalités que vous obtiendrez. Le Pixel 7 Pro est le plus cher de la gamme (hors pliable) et par conséquent il est livré avec le meilleur système de caméra.

Mais si la photographie n’est pas importante pour vous, vous pouvez économiser de l’argent et vous tourner plutôt vers le Pixel 7A. Il a le même processeur que le 7 Pro, vous pouvez donc vous attendre à des performances globales similaires, mais sa double caméra arrière s’adresse davantage à ceux d’entre vous qui souhaitent simplement prendre une photo étrange de votre enfant sur la plage, plutôt qu’à ceux qui recherchent Instagram. célébrité.

Si vous voulez la technologie la plus avant-gardiste dans votre poche, l’écran pliable du Pixel Fold le distingue certainement dans la gamme. Mais vous paierez un prix élevé pour cette toute nouvelle technologie, ce qui signifie que ce n’est pas un téléphone à considérer par tout le monde.

FAQ sur les téléphones Pixel

Alors que nous avons adoré le Pixel 7 lors de son lancement grâce à ses performances globales solides et à son prix inférieur, l’arrivée du Pixel 7A moins cher signifie que nous ne recommandons plus d’acheter le Pixel 7. Le 7A partage de nombreuses fonctionnalités du Pixel 7, y compris le processeur et une excellente configuration à double caméra. Mais comme le Pixel 7A est plus récent, l’acheter maintenant sur le Pixel 7 signifie que vous obtiendrez quelques mois supplémentaires de mises à jour logicielles et de sécurité.

Quand le prochain téléphone Pixel sera-t-il lancé ? Google devrait dévoiler les Pixel 8 et 8 Pro en octobre. Les téléphones sont configurés pour recevoir le dernier processeur fabriqué par Google, le Tensor G3, ainsi que diverses mises à jour des caméras et des logiciels. Si vous voulez la technologie la plus récente et la plus performante de Google, cela vaut la peine de conserver votre argent pendant un moment pour voir ce que Google vous réserve plus tard dans l’année.