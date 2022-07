Meilleur téléphone de jeu 2022 : meilleures performances mobiles

5. Asus ROG Phone 5 – Idéal pour les accessoires

L’ Asus ROG Phone 5 n’a peut-être pas un attrait de masse, avec un design volumineux et gamer, mais ce n’est pas le but ici.

Le jeu est la priorité ici, et Asus a pris les choses en main avec un écran AMOLED de 144 Hz, deux batteries de 3 000 mAh, le Snapdragon 888 haut de gamme de l’année dernière et jusqu’à 16 Go de RAM. Il peut gérer à peu près n’importe quel jeu disponible sur Android en ce moment, avec suffisamment de puissance pour assurer la pérennité du téléphone pendant un certain temps – le tout à un prix moins cher que les produits phares de grands noms.

L’expérience de jeu est encore améliorée par des déclencheurs haptiques intégrés directement sur le côté du ROG Phone 5, et si vous voulez aller plus loin, la pléthore d’accessoires officiels – y compris les contrôleurs Nintendo Switch-esque Kunai 5 et le ventilateur alimenté Système de refroidissement AeroActive Cooler 5 – devrait être dans votre rue.

Ils ne sont pas liés aux jeux, mais même les caméras sont correctes, ce qui est inhabituel pour un téléphone de jeu. Nous ne pouvons vraiment nous plaindre que de la taille et du poids, mesurant 10,3 mm d’épaisseur et 238 g, mais ce n’est pas si applicable dans le secteur des jeux.

Le ROG Phone 6 a été lancé depuis, mais nous ne l’avons pas encore examiné – et nous mettrons à jour ce tableau une fois que nous l’aurons.