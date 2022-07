Meilleur téléphone à moins de 200 $ : téléphones moins chers pour l’essentiel

Les téléphones moins chers de moins de 200 $ ont un mélange de fonctionnalités modernes avec certaines des meilleures fonctionnalités héritées que vous ne pouvez pas trouver sur les téléphones plus chers. Vous pouvez obtenir un téléphone avec un écran de 6,5 pouces et plusieurs caméras, ainsi qu’une prise casque et un stockage extensible avec un emplacement pour carte microSD.

Cependant, ces téléphones fonctionneront probablement plus lentement qu’un téléphone plus cher, n’auront pas de NFC pour les paiements sans contact, ne recevront qu’une seule mise à jour logicielle et la plupart d’entre eux ne prendront pas en charge les connexions 5G plus rapides. Mais lorsqu’il s’agit d’utiliser le téléphone lui-même, vous pourrez toujours installer la plupart des applications du Google Play Store, et ces téléphones recevront quelques années de mises à jour de sécurité qui devraient éloigner la plupart des menaces malveillantes.

Nous n’avons pas testé à fond tous ces téléphones, et pour ceux que nous n’avons pas, nous fournissons les informations basées sur nos impressions jusqu’à présent depuis l’annonce du téléphone. Alors que nous continuons à tester ces téléphones, nous mettrons à jour cette liste avec de nouvelles recommandations.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les téléphones Galaxy les moins chers de Samsung examinés: combien de 180 $…

6:50



Mike Sorrentino/Crumpe Le Galaxy A03S de Samsung à 160 $ ​​(139 £, environ 240 AU $) comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes et pourrait convenir parfaitement à quelqu’un qui recherche le téléphone le moins cher possible, capable de gérer les tâches les plus essentielles. L’écran de 6,5 pouces du téléphone, plafonné à une résolution de 720p, est idéal pour lire les actualités, regarder des vidéos et jouer à des jeux. Malgré un certain décalage de performances constaté lors de notre examen, le téléphone est bon pour le multitâche. Mais le minuscule 32 Go d’espace de stockage du téléphone pourrait se remplir rapidement, donc si vous envisagez ce téléphone, il peut être intéressant d’envisager d’étendre le stockage avec une carte microSD. Samsung prévoit également de prendre en charge ce téléphone avec au moins quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui, dans cette gamme de prix, est aussi bon que possible. Du côté logiciel, le nombre de versions d’Android prévues est moins clair, mais le téléphone est livré avec Android 11 pour démarrer. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy A03S.

Motorola Le Moto G Power pour 2022 à 200 $ (150 £, 275 AU $) se situe à l’extrémité supérieure de cette rafle inférieure à 200 $, mais il dispose de beaucoup d’espace de stockage à bord pour le montrer. Ce téléphone commence à 64 Go d’espace, soit le double du stockage que la plupart de ces téléphones incluent. Si cela ne suffit pas, vous pouvez choisir le modèle 128 Go à 250 $ ou ajouter une carte microSD pour jusqu’à 512 Go d’espace supplémentaire. Le téléphone comprend également 4 Go de RAM, ce qui devrait l’aider dans la plupart des tâches multitâches. Le téléphone est livré avec Android 11 et Motorola promet une mise à jour logicielle pour Android 12 ainsi que deux ans de mises à jour de sécurité pour ce téléphone. C’est un peu plus court, surtout par rapport à des rivaux comme Samsung. Mais le téléphone est suffisamment bon marché pour que vous puissiez considérer que le délai de deux ans est à peu près aussi long que vous prévoyiez de conserver l’appareil. En savoir plus sur le Moto G Power (2022).

Samsung Le Galaxy A13 de Samsung est disponible en versions 4G et 5G, et pour les besoins de cette meilleure liste, nous nous concentrons sur la version 4G car elle coûte 190 $ (179 £, 329 AU $). Le Galaxy A13 5G est un peu plus cher à 250 $. Le Galaxy A13 comprend un écran de 6,6 pouces à une résolution de 1080p, quatre caméras arrière mises en évidence avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra selfie de 8 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh. Comme le Galaxy A03S, il ne comprend que 32 Go de stockage intégré, vous voudrez donc obtenir une carte microSD pour étendre le stockage si vous prévoyez de prendre beaucoup de photos et de vidéos avec ces appareils photo. Mais aussi comme le Galaxy A03S, l’A13 est livré avec Android 11 et est prévu pour au moins quatre ans de mises à jour de sécurité. Cela peut être particulièrement important si vous devez utiliser ce téléphone aussi longtemps que possible. En savoir plus sur le Samsung Galaxy A13.

TCL TCL a sorti l’un des téléphones compatibles 5G les moins chers aux États-Unis jusqu’à présent avec le TCL 30 XE 5G. Le téléphone est maintenant disponible chez T-Mobile pour 198 $. Le téléphone dispose d’un écran de 6,5 pouces à une résolution de 720p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un système à trois caméras avec un appareil photo principal de 13 mégapixels, un appareil photo selfie de 8 mégapixels et un capteur d’empreintes digitales arrière. Le téléphone comprend 64 Go de stockage intégré et est livré avec Android 11. Bien que nous n’ayons pas utilisé ce téléphone, au niveau des spécifications, vous pouvez obtenir de meilleurs appareils photo et des écrans de meilleure qualité avec les autres choix de cette liste, mais ces téléphones n’ont pas de connectivité 5G. Pourtant, il est également discutable de la nécessité d’avoir la 5G en ce moment. La connectivité 4G LTE fonctionne très bien pour diffuser de la musique, des vidéos et d’autres tâches. En savoir plus sur le TCL 30 XE 5G.

Mike Sorrentino/Crumpe Même si le Galaxy A13 remplace le Galaxy A12, vous pouvez toujours trouver le téléphone Samsung à 180 $ chez les opérateurs américains, bien qu’il semble être abandonné sur le site Web de Samsung. Selon Recherche de contrepointl’A12 était le téléphone Android le plus vendu de 2021, dépassant même l’iPhone SE d’Apple (2020). Dans notre examen du Galaxy A12, nous avons constaté que le téléphone prenait de meilleures photos que le Galaxy A03S moins cher grâce à sa matrice de quatre caméras avec un appareil photo principal de 16 mégapixels, mais il était toujours gêné par les mêmes 32 Go de stockage embarqué vus sur tous les Samsung. téléphones à moins de 200 $. Pour la différence de 10 $, il est probablement préférable d’obtenir le Galaxy A13 pour l’appareil photo principal de 50 mégapixels de ce téléphone. Mais si vous envisagez d’acheter le Galaxy A12, sachez que les 3 Go de mémoire du téléphone ont bien géré le multitâche lors de notre examen, mais ont connu un certain décalage lors du passage entre les orientations horizontales et verticales de l’écran. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy A12.

Plus de conseils téléphoniques