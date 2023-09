Meilleur téléphone à clapet de 2023

Les téléphones à clapet font leur grand retour. Samsung, Motorola et Oppo ont tous tenté de relancer le téléphone à clapet ces dernières années, et ces appareils ont fait un pas en avant en 2023. Le Galaxy Z Flip 5 et le Motorola Razr Plus ont gagné des écrans plus grands que leurs prédécesseurs, les rendant plus utiles lorsqu’ils sont fermés. . Le Find N3 Flip récemment annoncé par Oppo dispose d’une caméra supplémentaire entre autres améliorations, bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de le tester.

Bien que chers et généralement plus fragiles que les téléphones standards, les téléphones à clapet offrent certains avantages que vous ne pouvez pas obtenir avec les appareils classiques. Ils se glissent plus facilement dans votre poche et sont plus maniables à utiliser d’une seule main lorsqu’ils sont fermés. Vous pouvez également les soutenir en les pliant à moitié, ce qui permet de prendre une photo ou de visualiser l’écran sans avoir à tenir l’appareil. Ils ont également un design distinctif qui les distingue des autres smartphones.

Cependant, si vous ne vous souciez pas de ces facteurs, vous devriez envisager l’un des appareils non pliables les moins chers répertoriés dans notre guide des meilleurs téléphones. Si vous envisagez d’acheter un téléphone à clapet en 2023, voici vos meilleures options. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous testerons de nouveaux téléphones à clapet, tels que les prochains Motorola Razr 2023 et Oppo Find N Flip 3.

Quel est le meilleur téléphone à clapet pour la plupart des gens ?

Le Galaxy Z Flip 5 est le premier choix de téléphone à clapet de CNET pour 2023. Il s’agit d’un appel serré entre le nouveau téléphone à clapet de Samsung et le Motorola Razr Plus, au prix similaire. Mais le design de Samsung semble plus robuste, l’appareil photo prend des photos plus colorées et la société propose des mises à jour de la version Android pendant une période plus longue que celle de Motorola, ce qui en fait notre choix préféré. Samsung a également l’habitude de déployer de nouvelles fonctionnalités sur ses téléphones au fil du temps grâce à des mises à jour de son logiciel One UI, ce qui lui confère un autre avantage.

Meilleurs téléphones à clapet de 2023

Amy Kim/CNET Le Galaxy Z Flip 5 est le plus grand pas en avant que le téléphone à clapet de Samsug ait connu depuis des années. Samsung a considérablement agrandi la taille de l’écran de couverture situé à l’extérieur de l’appareil, ce qui signifie que vous pouvez rechercher des itinéraires, prendre des photos et envoyer des messages sans ouvrir le téléphone. C’est cela, combiné à la solide autonomie de la batterie et à la conception robuste du Z Flip, qui en fait un premier choix. En savoir plus

Lisa Eadicicco/CNET Le Motorola Razr Plus a placé la barre plus haut en ce qui concerne ce que devrait être un téléphone à clapet en 2023. Son écran de couverture de 3,6 pouces vous permet d’utiliser presque toutes les applications sans ouvrir le téléphone, et la durée de vie de la batterie est suffisamment longue pour vous permettre de passer une journée bien remplie. Il est également plus fin que le Galaxy Z Flip 5, ce qui pourrait en faire le choix idéal pour ceux qui privilégient la portabilité dans un téléphone. En savoir plus

La caractéristique remarquable de l’Oppo Find N2 Flip est son écran extérieur vertical, qui, à 3,26 pouces, le distingue du Galaxy Z Flip 4 ou du Moto Razr. Pour certains, cette orientation peut sembler plus naturelle lors du défilement ou de la vérification des notifications, car elle correspond à l’écran principal interne. En savoir plus

Comment acheter un nouveau téléphone

Sachez ce qui vous tient le plus à cœur : Est-ce la taille de l’écran ? Qualité de la caméra ? Vie de la batterie? Cela vous aidera à affiner vos choix. Si vous êtes intéressé par un téléphone pliable, le design et la taille de l’écran devraient être plus importants pour vous que la qualité de l’appareil photo

Ne négligez pas les médiums : Les fonctionnalités des produits phares de l’année dernière se répercutent toujours sur les combinés de milieu de gamme de cette année. Vous pouvez obtenir un excellent téléphone qui fait presque tout ce qu’un téléphone haut de gamme peut faire pour une fraction du prix. Le Pixel 7 Pro de Google est doté d’un excellent appareil photo à zoom, mais le Pixel 7 de base présente la plupart des mêmes spécifications clés et est proposé à un prix plus raisonnable. Mais si vous essayez d’économiser quelques dollars, vous ne devriez pas envisager un téléphone à clapet. Des appareils comme le Galaxy Z Flip 5 et le Motorola Razr Plus ont le même prix que les téléphones haut de gamme, bien que Motorola prévoit de sortir un Razr moins cher cette année.

Magasinez les soldes : Recherchez des remises importantes et des offres promotionnelles autour des grandes fêtes, en particulier le Prime Day et le Black Friday d’Amazon. Et découvrez quel est votre délai de grâce au cas où vous auriez besoin d’un retour ou d’un échange rapide.

Les téléphones de l’année dernière : Ils peuvent aussi souvent représenter une bonne affaire. Attendez le lancement de cette année pour obtenir le téléphone de l’année dernière à moindre coût, alors que les magasins et les opérateurs tentent peut-être de écouler leur stock existant. Cependant, gardez à l’esprit que vous manquerez les écrans de couverture spacieux trouvés sur le Galaxy Z Flip 5 et le Razr Plus en optant pour les modèles de l’année dernière.

Tenez d’abord le téléphone en main dans un magasin : Vous pouvez aimer ou détester son apparence et sa sensation en personne. Ceci est particulièrement important pour les téléphones à clapet et autres appareils pliables, surtout si c’est la première fois que vous en utilisez un.

Vérifiez si vous êtes déjà investi : Avez-vous déjà acheté de nombreuses applications iPhone et films iTunes ? Restez avec un iPhone si vous souhaitez toujours y accéder. De même, si vous avez investi dans de nombreuses applications Android, vous souhaiterez rester de ce côté de la barrière. Sinon, c’est assez simple de changer de plateforme. Cependant, ceux qui s’intéressent aux téléphones à clapet n’ont pour l’instant le choix que parmi les appareils Android.

Achetez une coque et un protecteur d’écran : Vous protégerez votre téléphone contre des dommages coûteux et augmenterez la valeur de revente ou de reprise du téléphone lorsque vous serez prêt à passer à autre chose.

Comment nous testons les téléphones



Le Galaxy Z Flip 4 (à gauche), le Galaxy Z Flip 5 (au centre) et le Motorola Razr Plus (à droite) Numi Prasarn/CNET

Nous testons chaque téléphone dans des scénarios réels, en nous concentrant sur ses fonctionnalités, sa conception, ses performances, ses appareils photo, la durée de vie de la batterie et sa valeur globale. Nous documentons nos résultats dans un premier examen périodiquement mis à jour en cas de nouvelles mises à jour logicielles, ou pour les comparer aux nouveaux téléphones de concurrents tels qu’Apple, Samsung, Google et OnePlus. Vous trouverez ci-dessous notre méthodologie de test des smartphones en général, qui s’applique également aux téléphones à clapet.

La photographie

La photographie est un objectif majeur pour la plupart des téléphones de nos jours, c’est pourquoi nous prenons des photos et des vidéos de divers sujets dans une variété de paramètres et de scénarios d’éclairage. Nous essayons tous les nouveaux modes d’appareil photo, tels que le mode Action qui a fait ses débuts avec la gamme iPhone 14, ou l’outil photo Unblur lancé avec la série Google Pixel 7.

Prendre une photo avec le Galaxy Z Flip 5. Amy Kim/CNET

Vie de la batterie

Les tests de batterie sont effectués de différentes manières. Nous évaluons la durée d’autonomie d’un téléphone au cours d’une journée typique d’utilisation et notons ses performances lors de sessions plus ciblées d’appels vidéo, de streaming multimédia et de jeux. Nous effectuons également un test de lecture vidéo, en tant que mesure simple et reproductible de la durée de vie pure de la batterie, qui n’est pas toujours incluse dans l’examen initial mais parfois ajoutée ultérieurement dans une mise à jour.

Mesure des performances

Nous utilisons des applications d’analyse comparative pour mesurer les performances de chaque téléphone, ainsi que nos propres expériences anecdotiques d’utilisation du téléphone pour notre examen. Il convient de noter l’apparence des graphiques et des animations. Sont-ils lisses ? Ou sont-ils en retard ou bégayent-ils ? Nous examinons également la rapidité avec laquelle le téléphone bascule entre les orientations horizontale et verticale, ainsi que la vitesse à laquelle l’application appareil photo s’ouvre et est prête à prendre une photo.

Nous effectuons des tâches gourmandes en ressources processeur, telles que l’édition de photos, l’exportation de vidéos et la lecture de jeux. Nous évaluons si une version plus récente d’un téléphone particulier inclut suffisamment de fonctionnalités pour justifier une mise à niveau à partir de modèles plus anciens.

Lire plus: Comment nous testons les téléphones

FAQ sur les téléphones à clapet

Quelqu’un fabrique-t-il un téléphone à clapet 5G ? Oui, les nouveaux téléphones pliables de Samsung, Motorola et Oppo prennent en charge les réseaux 5G. Samsung a commencé à proposer la 5G sur son téléphone à clapet en 2020 avec la deuxième édition du Galaxy Z Flip, lancée en août de la même année.

Les téléphones pliables sont-ils bons ? Oui, mais il y a des compromis importants à considérer. Les téléphones pliables offrent des avantages que vous ne pouvez pas obtenir avec un téléphone ordinaire, comme un écran plus grand qui tient plus facilement dans votre poche et la possibilité de prendre des photos mains libres sans trépied. Mais ces téléphones sont également plus fragiles que votre smartphone moyen car ils sont dotés de charnières qui leur permettent de se plier et ne sont pas conçus pour résister à la poussière. Ils présentent également des plis visibles sur leurs écrans internes. Vous pouvez également généralement trouver de meilleurs appareils photo sur les téléphones non pliables.

Qu’est-ce qui fait un bon appareil photo pour téléphone ? Tous les téléphones actuels contiennent une sorte de configuration d’appareil photo à l’arrière, la plupart en contenant plusieurs, comme des zooms ultra-larges ou téléobjectif. Les téléphones plus chers, comme l’iPhone 14 Pro, utilisent des capteurs d’image plus grands, des objectifs de meilleure qualité et une stabilisation d’image qui laissent entrer plus de lumière, capturant des images détaillées avec de belles couleurs, de jour comme de nuit. En règle générale, plus vous payez, meilleure est la qualité que vous obtiendrez, les fonctionnalités les plus avancées étant réservées aux produits phares les plus chers.

Combien de temps doit durer la batterie d’un téléphone ? La plupart des smartphones, même ceux haut de gamme, devraient pouvoir offrir une journée complète d’utilisation mixte avec une seule charge. Cela signifie qu’il vous restera un peu de jus à la fin de votre journée, mais vous devez vous attendre à ce qu’il soit complètement chargé lorsque vous le branchez à côté de votre lit la nuit.