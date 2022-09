Meilleur support pour ordinateur portable 2022 | Conseiller technique

Au cours des deux dernières années, des millions de personnes dans le monde ont échangé une configuration de bureau au bureau contre quelque chose de plus improvisé à la maison. Le travail à distance ou hybride semble être un changement permanent pour beaucoup d’entre nous.

Les entreprises ont compris les avantages du travail à domicile, tandis que de nombreux employés signalent désormais un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais sans un environnement de bureau à domicile efficace, la productivité et la santé en pâtiront inévitablement.

Vous avez probablement déjà un ordinateur portable capable, mais l’ajout d’une souris, d’un clavier, d’un moniteur et d’une webcam est crucial pour la plupart des gens. La prochaine étape peut être une chaise de bureau et un bureau, mais cela peut être coûteux et vous n’aurez peut-être pas d’espace pour plus de meubles.

C’est là qu’un support pour ordinateur portable entre en jeu. Pour relativement peu d’argent, vous pouvez aider à élever votre appareil du bureau à une hauteur plus ergonomique pour une utilisation à long terme. Garder le haut de l’écran à peu près aligné avec vos yeux favorise une meilleure posture, évitant une raideur de la nuque ou des problèmes plus graves tels que la sténose de la colonne vertébrale.

Les supports pour ordinateur portable ont l’avantage supplémentaire d’augmenter la circulation de l’air autour de votre appareil, ainsi que d’offrir un espace pratique pour ranger les accessoires à l’écart. Les personnes lors d’appels vidéo peuvent apprécier l’angle plus naturel si vous utilisez également la webcam intégrée.

Les supports verticaux valent également la peine d’être considérés, bien qu’ils soient conçus pour être connectés à un écran externe et ainsi garder votre ordinateur portable fermé. C’est très bien si vous cherchez à minimiser les distractions lorsque vous travaillez sur un écran plus grand.

Nous avons inclus les deux types principaux dans ce tour d’horizon, qui sont tous compatibles avec la plupart des ordinateurs portables. Le cas échéant, nous avons indiqué les tailles d’écran spécifiques avec lesquelles ils sont compatibles.

Voici nos supports pour ordinateur portable préférés que vous pouvez acheter dès maintenant.

Satechi Aluminium – Le support le plus portable Il est indéniable que le support en aluminium de Satechi a été conçu en pensant au MacBook. Le design simple et minimaliste rappelle beaucoup les ordinateurs portables d’Apple, et il les associe même aux cinq options de couleur. Cela dit, il reste une excellente option pour tout propriétaire d’ordinateur portable, d’autant plus qu’il pèse moins d’un demi-kilogramme et se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. Il existe également des poignées caoutchoutées pour protéger l’ordinateur portable lorsqu’il est fixé en place. Satechi dit que le support convient à la plupart des appareils entre 12 et 17 pouces, tandis qu’il existe une politique de retour de 30 jours s’il ne fonctionne pas avec votre appareil. Nextstand K2 – Le plus polyvalent Les supports pour ordinateur portable inclinent votre appareil à un angle plus naturel, mais il n’y a généralement que quelques positions fixes disponibles. Ce n’est pas le cas avec le Nexstand K2, qui peut facilement se déplacer entre un total de huit hauteurs différentes. Cela en fait une excellente option si vous vous déplacez régulièrement entre différents ordinateurs portables, prenant en charge tous les appareils entre 10 et 17 pouces. Pour les appareils ultra-fins, il suffit de connecter les deux entretoises optionnelles incluses dans la boîte. Une fois verrouillé en position, fixez simplement via les poignées d’arc et vous êtes prêt à partir. C’est aussi sans doute le meilleur support pour ordinateur portable pour voyager, ne pesant que 234 g et se repliant en quelque chose de plus petit qu’un parapluie. Le seul vrai hic ici est qu’il est fait de plastique (nylon, pour être précis) et non d’un matériau plus haut de gamme. Cela le rend un peu bon marché et fragile, mais il n’y a pas besoin de s’inquiéter qu’il ne supporte pas le poids de votre ordinateur portable – c’est bien jusqu’à 9 kg. Tout cela avant même que vous n’abordiez les avantages du refroidissement – le Nexstand K2 coche toutes les cases pour beaucoup de gens. Urmust – Meilleur support pour petits bureaux À moins que vous n’ayez une pièce séparée, un bureau à domicile implique généralement de tirer le meilleur parti d’un espace aussi petit que possible, et le stand d’Urmust vous aide à le faire. Avec seulement 28,5 cm de long, c’est l’un des supports les plus compacts que vous puissiez acheter. Il peut également être ajusté de 0 à 90 degrés pour s’adapter à votre flux de travail. Malgré sa conception mince en aluminium, il peut supporter jusqu’à 4 kg de poids, avec un caoutchouc robuste qui aide à maintenir votre appareil en place. Il a également été conçu en pensant à la circulation de l’air, ce qui réduit le risque de surchauffe d’un ordinateur portable. Le support prend en charge tous les appareils de 10 à 15,6 pouces, y compris Apple, Asus, Dell et Lenovo. Support pour ordinateur portable Trust GXT 1125 Quno – Le meilleur support pour le refroidissement En plus d’encourager les postures malsaines, l’un des gros problèmes liés à l’utilisation d’un ordinateur portable directement sur un bureau est le manque de circulation d’air qu’il peut entraîner. Si vous prévoyez d’effectuer des tâches exigeantes, en particulier dans les jeux hautes performances, cela peut causer problèmes de surchauffe. Un stand est votre meilleure option pour éviter ce problème, Trust offrant l’une des meilleures que nous ayons vues. Le support de refroidissement pour ordinateur portable Quno est doté d’une plaque supérieure en maille d’aluminium qui s’adapte à tout ordinateur portable jusqu’à 17,3 pouces. Il aide à créer une meilleure hauteur et un meilleur angle de vision qui peuvent être ajustés en cinq étapes jusqu’à 7,5 pouces (190 mm) de haut. Il dispose également d’un support de téléphone amovible. Plus important encore, le support de refroidissement Quno dispose de cinq ventilateurs éclairés en bleu (un de 130 mm et quatre de 50 mm) qui maintiennent l’équipement au frais, même pendant une longue session de jeu chauffée. Il pèse 37 oz (1,05 kg). Twelve South Curve – Meilleure conception ouverte Le Curve Flex de Twelve South est le meilleur exemple de support ouvert que nous ayons trouvé, élevant votre ordinateur portable jusqu’à 22 pouces (56 cm) du bureau. Il peut également être incliné jusqu’à 45 degrés pour une ergonomie optimale du clavier. C’est toujours un ajustement très sûr, cependant, avec des coussinets en silicone antidérapants et des bords surélevés pour aider à maintenir votre appareil en place. En plus de sa flexibilité, le Curve Flex est également assez portable. Il se replie, pèse 28 oz ou 785 g et est livré avec sa propre pochette de voyage. En plus du modèle blanc froid illustré, il est également disponible en noir si vous préférez. Les deux sont fabriqués en aluminium, avec une esthétique minimaliste qui les aide à se fondre dans votre configuration existante. Bien qu’il soit commercialisé pour les MacBook, Twelve South affirme que le support est compatible avec tous les ordinateurs portables entre 11 et 17 pouces. Il existe également un support Curve plus rigide si vous pouvez vivre sans flexibilité. Omoton – Abordable et facile à utiliser Pour quelque chose d’un peu plus abordable, l’offre d’Omoton peut être tout aussi efficace. Il est également fabriqué en aluminium, bien que dans une finition argentée plus claire, vous permettant d’économiser de l’espace lorsque vous n’avez pas besoin d’accéder à l’écran. Il y a aussi un tapis en silicone dans la rainure où se trouve votre ordinateur portable, le gardant en sécurité sans causer de dommages physiques à l’appareil. La fente peut également être ajustée n’importe où de 0,55 à 2,71 pouces, offrant un ajustement parfait pour n’importe quel ordinateur portable. Il est conçu pour que les bords de l’appareil soient exposés, augmentant le flux d’air tout en garantissant sa compatibilité avec presque tous les ordinateurs portables du marché. Lention – Meilleur support vertical réglable Le processus de réglage est un peu plus facile sur le support vertical de Lention, qui peut se déplacer librement entre 0,36 pouce et 1,2 pouce sans avoir besoin d’outils supplémentaires. Comme de nombreuses options de cette liste, la rainure où se trouve votre ordinateur portable est recouverte d’un matériau doux et adhérent pour protéger l’appareil. Il s’agit de caoutchouc dans ce cas, tandis que la conception triangulaire en aluminium permet également de sécuriser votre ordinateur portable. La liste des produits indique qu’il a été conçu en pensant au MacBook, mais tous les ordinateurs portables de 11 à 17 pouces sont également compatibles. UGreen X-Kit – Meilleur support intelligent Tous les autres supports de ce tour d’horizon ajoutent une flexibilité supplémentaire à votre bureau, mais le support d’accueil pour ordinateur portable UGreen USB-C peut être considéré comme l’un des premiers supports d’ordinateur portable vraiment intelligents. C’est parce qu’il a un concentrateur USB-C intégré dans sa conception, ajoutant deux ports USB-A, un HDMI pleine taille et des emplacements SD et TF pour le stockage externe. Compte tenu du manque relatif de ports sur de nombreux ordinateurs portables modernes, cela est particulièrement utile. La conception pliante en forme de X signifie également qu’il peut être utilisé dans quatre positions distinctes en fonction de votre flux de travail. À 1,36 lb ou 617 g, il est également portable. Il ne fait aucun doute que ce support a été conçu en pensant au MacBook, mais UGreen dit qu’il est compatible avec tous les appareils entre 11 et 17 pouces.

Que dois-je rechercher dans un support pour ordinateur portable ?

Les supports pour ordinateur portable se présentent sous différentes formes et tailles, il peut donc être difficile de savoir lequel vous conviendra le mieux. Voici comment simplifier cette décision.

Régulier ou vertical

C’est le moyen le plus simple d’affiner vos options. Un support pour ordinateur portable ordinaire aidera à maintenir votre appareil à une hauteur et à un angle plus confortables pour une utilisation sur de longues périodes. Il consiste généralement en une conception ouverte où votre ordinateur portable peut s’asseoir, offrant un accès facile au clavier et au trackpad. Le soulever du sol augmente également le flux d’air, tout en offrant de l’espace pour d’autres accessoires sur un bureau.

Un stand vertical est tout à fait différent. Ceci est conçu pour maintenir solidement l’ordinateur portable en place lorsque l’écran n’est pas utilisé. Contrairement à la version standard, vous n’avez pas accès au clavier ou au trackpad lorsqu’il se trouve dans le support vertical. Cela le rend idéal pour se connecter à un écran externe, ou simplement pour le ranger plus efficacement.

Quels matériaux ?

Le matériau le plus populaire utilisé pour les supports d’ordinateurs portables est l’aluminium. Les options haut de gamme optent généralement pour une conception en métal pur, tandis que les alternatives plus abordables utilisent un alliage d’aluminium. Cela rend la finition argentée typique commune, bien que des versions noires ou blanches soient parfois également disponibles.

Cependant, si vous cherchez quelque chose de plus simple, un support en bois peut également bien fonctionner. Ils manquent généralement des fonctionnalités modernes des options en aluminium, mais peuvent être efficaces si vous cherchez simplement à utiliser votre ordinateur portable en hauteur.

Ajustabilité

Une chose que vous n’obtiendrez probablement pas d’un support d’ordinateur portable en bois est la possibilité de réglage. Ils sont généralement fabriqués à partir d’un seul morceau de bambou ou de chêne, bien qu’il existe de nombreuses variations en ce qui concerne les supports en métal.

Presque toutes les options offrent la possibilité d’ajuster la hauteur du support, bien qu’il soit utile de vérifier si vous souhaitez également contrôler l’angle d’inclinaison. Ce dernier peut être efficace si vous souhaitez que le support s’adapte à votre configuration existante au lieu de l’inverse.

Un ajustement sûr

À moins que vous n’achetiez un support qui ne fait que soutenir votre appareil dans une position, vous devrez vous assurer qu’il est bien ajusté. Ceci est particulièrement important pour les supports verticaux, qui doivent maintenir l’appareil en place sans l’endommager.

De nombreux supports utilisent une doublure en silicone ou en caoutchouc pour empêcher l’ordinateur portable de trop bouger, ce qui est particulièrement important s’il prend en charge une gamme de tailles différentes.

Vous cherchez quelque chose pour soutenir l’autre technologie que vous possédez ? Consultez nos guides des meilleurs supports de téléphone, des meilleurs supports de tablette et des meilleurs supports de moniteur.