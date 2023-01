Meilleur support de téléphone pour iPhone, Samsung, smartphone, Kindle

Un téléphone n’est plus seulement un téléphone. C’est tellement plus : appareil photo, appelant vidéo, ordinateur, messagerie sociale, télévision, bibliothèque musicale, carte, lecteur de nouvelles et console de jeux, le tout dans un tout petit paquet. Mais nous le gardons toujours dans notre poche et l’utilisons comme un téléphone portable, ce qui n’est pas toujours idéal pour le confort et la ruine de nos muscles du cou et des épaules.

Nous utilisons nos téléphones de manière si différente que nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous le tenons ou le positionnons bien plus que nous ne le faisons.

Le tenir dans la main est rarement la meilleure position. Le mettre en équilibre sur un genou ou l’appuyer contre un livre ne sont pas des solutions appropriées pour réduire la fatigue du cou, des épaules, du dos et du poignet.

Vous ne pouvez pas tenir votre téléphone tout au long d’un appel Zoom de 40 minutes, ou regarder un film avec celui-ci à plat sur votre canapé ou votre table.

Un support de téléphone est une réponse à bon nombre de ces situations.

Heureusement, il existe de nombreux types et modèles de supports de téléphone, et la plupart sont abordables. Votre poignet et votre posture vous remercieront pour ce petit investissement.

Nous avons testé les meilleurs supports de téléphone que nous pouvons trouver – des supports de chargement simples, intelligents, flexibles et sans fil – et il devrait y en avoir un ici pour vous rendre la vie plus facile et plus confortable.

Support de téléphone Lamicall – Meilleur support de téléphone simple Avantages Abordable

Inclinaison stable

Gamme de couleurs Le support de téléphone Lamicall en alliage d’aluminium est simple d’une manière minimaliste de qualité, stable et bien fait. Il maintient votre téléphone en mode portrait (vertical) ou paysage (horizontal) et s’incline bien afin que vous puissiez ajuster sa position contre l’éblouissement ou obtenir le meilleur angle de caméra pour les appels vidéo. Avec un centre de gravité bas, il est suffisamment stable pour permettre le contrôle de l’écran tactile, et est également idéal pour une utilisation plus passive, comme regarder des vidéos ou passer des appels vidéo. Les coussinets en caoutchouc empêchent le glissement et réduisent également les rayures sur votre téléphone. Il y a un trou à l’arrière pour que vous puissiez attacher discrètement votre câble de charge. Compatible avec les téléphones de 4 à 8 pouces, il est disponible dans une large gamme de couleurs : noir, rouge, or, vert, or rose et argent. Support de téléphone pliable Lamicall – Meilleur support de téléphone pliable Avantages Pliable, transportable

Réglable en hauteur

Gamme de couleurs Disponible dans une large gamme de couleurs, le support de téléphone pliable de Lamicall est très portable et est même réglable en hauteur, ce qui est rare pour un support de téléphone portable. Il s’incline également et élève le téléphone à une hauteur de visualisation plus ergonomique que le support de téléphone plus statique de Lamicall. Comme ce modèle, celui-ci est également disponible dans une large gamme de couleurs, du noir et blanc attendu, au rose, vert et or, bien qu’étrangement pas rouge. Support de téléphone portable UGreen – Support de téléphone pliable Le support de téléphone portable Ugreen est basique mais bien fait et stable. Ce qui le rend spécial, c’est sa forme pliable, ce qui signifie que vous pouvez le mettre dans un sac ou une poche profonde et l’emporter avec vous au café ou simplement dans une autre pièce de votre maison ou de votre bureau. Il pèse 207 g, ce qui est un peu plus qu’un téléphone moyen, vous ne remarquerez donc pas son poids lorsque vous le transporterez. Il est réglable sur une large gamme d’angles, de sorte que vous pouvez obtenir le bon écran pour la visualisation ou l’angle de caméra pour les appels vidéo. Il est fabriqué en aluminium, mais est suffisamment lourd pour la stabilité et l’utilisation de l’écran tactile. Les coussinets en caoutchouc au bas du support améliorent encore la stabilité. pour aider à prévenir les glissades. Les téléphones peuvent être réglés en mode paysage ou portrait. Compatible avec les téléphones de 4 à 8 pouces, il manque d’options de couleur mais a tout de même l’air intelligent dans son gris bronze neutre. UGreen Phone Desk Stand – Le support de téléphone le plus simple Ce support de téléphone de UGreen est super simple et pliable. Il est réglable mais n’ajoute aucune hauteur, et si vous voulez charger en même temps, le câble dépassera d’un côté car il n’y a pas de trou à l’arrière pour ranger la majeure partie de la vue. C’est basique mais bien fait et portable. Et bien, nous aimons l’option de couleur blanche. Compatible avec les téléphones de 4 à 7,9 pouces et disponible en noir et blanc. Twelve South HiRise Wireless – Meilleur support de téléphone à chargement sans fil Avantages Chargeur sans fil

Se déplie pour faire un chargeur Les inconvénients Non réglable en hauteur ou en angle

Cher Le 10W HiRise Wireless de Twelve South est un support de téléphone de haute qualité et un chargeur sans fil qui peut également se transformer en un chargeur sans fil. Pouvoir faire sortir le chargeur du socle dans un pad, signifie que vous pouvez également charger un étui de chargement d’écouteurs ou un autre appareil prenant en charge Qi. L’angle de 75 degrés n’est pas réglable et peut être un peu raide pour les appels vidéo rapprochés. Il est livré avec un câble USB-A vers USB-C de 1,5 m, mais vous devez ajouter votre propre prise de charge murale. Compatible avec les téléphones de 4 à 7 pouces. Support de charge sans fil Anker 313 – Support de téléphone à charge sans fil abordable Avantages Chargeur sans fil

Abordable Les inconvénients Non réglable en hauteur ou en angle

Charge 5W pour iPhone

Câble microUSB Ce support de téléphone est peu coûteux mais constitue un chargeur sans fil fiable pour les téléphones compatibles Qi de l’un de nos fabricants d’accessoires préférés. Il n’y a aucun moyen de régler l’angle ou la hauteur de 60 degrés, mais c’est un support simple et efficace à des fins de visualisation passive. Il est un peu lent à charger un iPhone car il ne dépasse pas 5 W, sauf si vous avez un téléphone Samsung qui se charge à 10 W plus impressionnant. Vous devez ajouter votre propre prise de charge murale et éventuellement un câble USB-C vers MicroUSB car il est livré avec un câble USB-A vers MicroUSB. Visez au moins un chargeur de 10 W pour les résultats les plus rapides. Moshi Lounge Q – Support de charge sans fil élégant Bien qu’il soit possible de fixer proprement un câble de charge à la plupart des supports de téléphone, une solution beaucoup plus intelligente est un support de téléphone qui est également un chargeur sans fil. Notre préféré pour son look et son réglage (minimal) de la hauteur est l’élégant Moshi Lounge Q, en tissu gris nordique “inspiré du design de mobilier danois”. La possibilité d’ajuster la hauteur du chargeur signifie qu’il devrait y avoir moins de manœuvres du téléphone pour choisir le bon endroit pour le chargement et les angles d’écran. Il se charge en modes vertical et horizontal. Compatible Qi, il peut charger rapidement n’importe quel appareil jusqu’à 15 W. Il prend en charge la charge rapide Apple (7,5 W) et Samsung (9 W). Le Lounge Q dispose d’un câble USB-C de 1,2 m (4 pieds), vous aurez donc besoin d’un chargeur USB-C pour le connecter. Compatible avec les téléphones de 4 à 7 pouces. Trépied de téléphone Muyos Avantages Tordu et flexible

Contrôle Bluetooth Les inconvénients Pas super stable pour une utilisation tactile Ce type de trépied de téléphone est connu sous le nom de pieuvre, bien qu’il n’ait pas huit pattes (c’est un trépied, après tout), et de toute façon, les pieuvres n’ont pas de pattes. Le trépied Muyos mini Octopus est en métal léger avec un revêtement en caoutchouc. Vous pouvez le tordre et le plier pour qu’il soit stable là où vous le placez, et ses pieds vous permettent d’élever ou d’abaisser sa hauteur jusqu’à ce qu’il soit parfait pour vous. Il est très flexible et peut même être utilisé comme support de vélo pour téléphone, ou vous pouvez l’enrouler autour d’une branche d’arbre mince, d’une balustrade ou d’un poteau d’échafaudage si vous le souhaitez. Vous pouvez également le tenir comme un selfie-stick, et il est livré avec une télécommande Bluetooth qui vous permet de prendre des photos ou des vidéos à une distance allant jusqu’à 30 pieds. Il maintient votre téléphone verticalement ou horizontalement. Compatible avec les téléphones de 4 à 8 pouces. Tyrone Gooseneck Support pour téléphone et tablette Les inconvénients Pas super stable pour une utilisation tactile Un support en col de cygne vous offre une flexibilité ultime dans le positionnement de votre téléphone. Vous pouvez plier le col en alliage métallique dans à peu près n’importe quel angle, et il est suffisamment rigide pour la stabilité. Il est assez solide pour contenir un téléphone ou une tablette, et est fixé à votre bureau ou table par sa prise ferme, et s’adaptera sur une surface jusqu’à 3 pouces d’épaisseur. Le téléphone tient dans la poignée supérieure et se sent en sécurité, bien que l’appareil oscille si vous utilisez un doigt ferme sur l’écran pour le contrôler. En tant que tel, nous le recommandons pour regarder des vidéos passives ou participer à des appels vidéo Zoom. Compatible avec les téléphones de 4 à 8 pouces. Support de téléphone trépied UBeesize Selfie Ring Light – Meilleur support de téléphone avec une lumière Avantages Lumière annulaire

Trépied

Télécommande Les inconvénients Les pieds du trépied peuvent se coincer Cela ressemble à un must pour les influenceurs – un support de téléphone / perche à selfie léger et portable avec une lampe annulaire flatteuse de 10 pouces pour vous donner les meilleurs clichés. Vous n’avez pas besoin d’être un YouTuber. Pour ceux qui travaillent à domicile ou dans des bureaux sombres, la lumière LED rechargeable est idéale pour s’assurer que vous n’êtes pas en silhouette ou dans l’obscurité totale sur Zoom et d’autres appels vidéo. Il dispose de trois filtres (blanc chaud, blanc froid et lumière du jour) et de dix niveaux de luminosité contrôlés par un écran tactile. Le trépied robuste comprend un clip de téléphone qui s’étend jusqu’à 4,5 pouces et une télécommande pour prendre des photos et des vidéos bien éclairées jusqu’à 30 pieds. Il peut également être utilisé pour les photos ou tout simplement comme lampe pour se maquiller. Il peut s’étendre de 16 à 50 pouces et se replie pour faciliter les déplacements. Compatible avec les téléphones de 4 à 6,5 pouces. Support de téléphone Omoton – Le meilleur support de téléphone pour ajouter un peu de hauteur Réglable en hauteur, le support de téléphone Omoton est acceptable pour la visualisation passive et les appels vidéo, mais moins si vous devez utiliser vos doigts sur l’écran tactile car il vacillera. Cela dit, sa base en métal lui confère une stabilité de poids par rapport à certains supports à poteaux qui sont tous en plastique. Vous pouvez régler la hauteur jusqu’à 5 cm, ce qui n’est pas beaucoup, mais plus stable que de placer un support statique sur une pile de livres. Compatible avec les téléphones de 3,5 à 7 pouces. Lisen Tablet & Phone Stand – Rehaussez la hauteur de votre téléphone Avantages Réglable en hauteur

Plasticky Pour ajouter un peu de hauteur à votre téléphone, le support pour tablette et téléphone Lisen dispose d’un poteau réglable (un peu d’assemblage requis). Il convient mieux à la visualisation passive ou aux appels vidéo qui ne nécessitent pas que vous utilisiez fréquemment l’écran tactile du téléphone, car il vacille au toucher et peut tomber. Ce n’est pas le plus beau support et il est un peu plastifié, mais il offre ce petit réglage de la hauteur (10-15 cm) si vous en avez besoin. Compatible avec les téléphones de 4 à 12 pouces.

Les supports de téléphone à chargement sans fil examinés ici sont livrés avec des câbles mais nécessitent un chargeur mural USB.

Découvrez notre meilleure fonctionnalité de téléphones pour nos appareils recommandés à placer dans votre support de téléphone préféré.

Si vous recherchez d’autres facteurs de forme, consultez nos meilleurs supports pour tablettes et nos meilleurs supports pour ordinateurs portables.