Meilleur support de téléphone de voiture pour 2023

Le chargeur de voiture sans fil à serrage automatique « autosense » d’iOttie avec support de téléphone est l’un des meilleurs du marché. Bien que ce soit cher, nous avons récemment vu de belles remises dessus. Le support de téléphone de voiture de chargement Qi à serrage automatique Auto Sense est disponible en version montage sur tableau de bord ou en version CD, porte-gobelet et clip de ventilation (j’ai essayé le support de chargement sans fil pour tableau de bord). Ce support de chargeur de voiture sans fil a un bras télescopique bien conçu, une ventouse solide et la fonction de support de charge sans fil est compatible avec la plupart des coques de téléphone. Vous obtenez une charge de 7,5 watts pour un iPhone et une charge de 10 watts pour les téléphones Android, ce qui est considéré comme une charge sans fil rapide.

Ce chargeur sans fil Qi est livré avec un adaptateur allume-cigare USB à double charge. Mon seul reproche – et c’est un petit – est que le câble fourni est Micro-USB et non USB Type-C. Une fois que ce chargeur Qi est branché sur le support de charge sans fil pour voiture, vous pouvez pratiquement l’oublier, mais si le câble se débranche accidentellement (ce qui arrive), il est plus facile de brancher un câble USB-C pour charger le téléphone, surtout lorsque vous re conduite.