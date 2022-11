Meilleur suivi du sommeil en 2022 : cycles de sommeil, respiration et plus

5. Fitbit Versa 4 – Meilleur Fitbit pour le suivi du sommeil et SpO2

La montre intelligente Versa 4 de Fitbit est un tracker de fitness à part entière avec GPS intégré et toutes les mesures d’activité que vous pourriez souhaiter.

Comme tous les Fitbits, c’est également un excellent tracker de sommeil et dispose d’un mode de veille automatique qui reconnaîtra automatiquement quand vous êtes endormi – pas besoin de le régler sur un mode « veille » comme avec d’autres trackers.

Il mesure la durée du sommeil et la divise en trois phases de sommeil : sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal.

Parallèlement à la restauration (qui mesure votre fréquence cardiaque pendant le sommeil par rapport à votre fréquence cardiaque au repos pendant la journée), il vous donne un score de sommeil nocturne sur 100 et des données détaillées sur la façon d’améliorer la qualité de votre sommeil.

Comme avec le Fitbit Sense haut de gamme, la Versa 4 mesure également votre saturation en oxygène dans le sang SpO2. La SpO2 nocturne est généralement inférieure à la SpO2 diurne car votre rythme respiratoire est, en moyenne, plus lent pendant le sommeil.

Et, bien sûr, vous obtenez toutes les mesures de la condition physique (fréquence cardiaque, scores cardio et modes d’exercice) et les fonctionnalités de la smartwatch (appels téléphoniques au poignet, notifications de messages), mais avec les omissions notables de Google Assistant et du contrôle de la musique par rapport au Versa 3.