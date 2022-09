Meilleur streaming Stick & Box 2022 : meilleurs lecteurs multimédias

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max – Meilleur dans l’ensemble

Le 4K Max est le meilleur Fire TV Stick à ce jour, avec des améliorations telles que le Wi-Fi 6, un processeur plus rapide et la prise en charge de l’image dans l’image. Si vous avez une sonnette Ring, la vidéo apparaîtra également lorsque quelqu’un appuie sur le bouton.

Il offrira une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos et d’autres formats HDR et de son surround.

La télécommande de 3e génération ajoute plus de boutons pour plus de contrôle du téléviseur, tandis que les améliorations en coulisse (comme une mise à niveau vers la version Android sous-jacente) signifient que vous obtiendrez désormais Atmos de Netflix et que vous pourrez contrôler le volume des écouteurs Bluetooth. et haut-parleurs à l’aide de la télécommande.

Il n’a pas d’Alexa mains libres comme le Fire TV Cube plus cher, mais pour seulement 5 £ / 5 $ de plus que le Stick 4K 2018, c’est le meilleur choix si vous avez un téléviseur 4K. Si vous n’avez qu’un panneau 1080p, optez pour le Fire Stick de 3e génération.

Il y a des publicités sur l’écran d’accueil et une forte promotion pour le contenu appartenant à Amazon de Prime Video et IMDb TV. Mais, avec un magasin d’applications bien approvisionné contenant tous les services de streaming populaires, ce n’est pas difficile à recommander.