Meilleur streamer TV filaire pour économiser la bande passante Wi-Fi de votre maison

Vous avez probablement diffusé plus d’émissions de télévision et de films que jamais auparavant. Prestations de service tel que YoutubeNetflix et Disney+ avez d’innombrables heures de divertissement à portée de main, mais votre réseau domestique connexion Internet pourrait également avoir du mal avec tout ce streaming – surtout si les enfants sont Apprentissage à distance et les adultes sont vidéo conférence à la fois. Mais il existe des appareils de streaming disponibles sur le marché qui peuvent vous aider.

Si votre réseau domestique rencontre des problèmes, vous pouvez essayer de déconnecter votre appareil de diffusion en continu du Wi-Fi. L’utilisation d’Ethernet à la place, via un câble réseau Cat 5, libère votre connexion sans fil pour d’autres appareils tels que les ordinateurs portables et les tablettes. Ethernet est également plus stable et généralement plus rapide que le Wi-Fi et n’a pas de problèmes avec les murs, les interférences ou la distance (enfin, pas dans une maison).

La mauvaise nouvelle est que vous devrez faire passer des câbles de votre routeur à votre téléviseur pour le streaming, mais si vous êtes coincé à la maison, cela fait un bon projet de week-end, et . Pendant les périodes de forte utilisation, vous pouvez utiliser un câble temporaire que vous pourrez retirer plus tard.

Il y a un hic, cependant. Alors que de nombreuses consoles de jeux et téléviseurs intelligents ont des ports Ethernet intégrés, la plupart des meilleurs streamers multimédias sont uniquement Wi-Fi, bien que certains fonctionnent avec un adaptateur bon marché. Voici une liste des meilleures options d’appareils de diffusion filaire dotés de ports Ethernet intégrés ou fonctionnant avec des adaptateurs Ethernet. Notez que tous les produits ci-dessous fonctionnent également via Wi-Fi.

Sarah Tew / Crumpe La première place de cette liste était autrefois occupée par le lecteur le plus cher de Roku, l’Ultra, mais l’Express 4K Plus à 40 $ l’a remplacé. Roku est notre système de streaming préféré car il possède toutes les principales applications de streaming, l’interface la plus simple et une plate-forme indépendante du contenu qui ne pousse aucun fournisseur de streaming multimédia particulier, comme Amazon Prime Video ou Apple TV Plus, sur un autre. L’Express 4K Plus diffuse également en 4K HDR, bien que cet appareil Roku ne dispose pas de Dolby Vision. Contrairement à l’Ultra, l’Express 4K Plus n’a pas de port Ethernet intégré sur son petit corps de la taille d’un dongle, mais vous pouvez facilement en ajouter un avec un adaptateur de 10 $ à 15 $ d’un détaillant comme Amazon (nous l’avons testé avec un câble de 12 $ d’une société appelée UGreen et cela a bien fonctionné). Ce combo n’est pas aussi élégant qu’un adaptateur intégré, mais il coûterait environ 50 $ moins cher que l’Ultra à 100 $. Notez que le prix ci-dessous ne comprend pas l’adaptateur. Lisez notre avis sur Express 4K Plus.

Sarah Tew / Crumpe Google fabrique un adaptateur bon marché qui vous permet de connecter un câble Ethernet filaire à ses streamers Chromecast, y compris l’excellent nouveau Chromecast avec Google TV. Le combo coûte au total 70 $ – 50 $ pour le Chromecast et 20 $ pour l’adaptateur de Google. Nous aimons mieux le système de Roku que Google TV, mais il est très proche, et à certains égards, en particulier la prise en charge vocale de Google Assistant, ce combo d’appareils de diffusion multimédia est un meilleur choix que le Roku Ultra et une seconde proche de l’Express 4K Plus. Notez que le prix ci-dessous ne comprend pas l’adaptateur. Lisez notre critique de Chromecast avec Google TV.

Sarah Tew / Crumpe Bien que l’Apple TV 4K coûte plus du double des options ci-dessus, c’est le meilleur choix pour les personnes qui peuvent apprécier ses avantages. Ceux-ci incluent la compatibilité avec Dolby Vision HDR, une conversion ascendante flexible, des fonctionnalités de commande vocale supérieures, une meilleure télécommande et une interface utilisateur élégante. L’Apple TV 4K est si bonne pour le streaming multimédia, cela a même du sens si vous n’êtes pas une “personne Apple”. Lisez notre avis sur Apple TV 4K (2021).

Roku Disponible uniquement chez Walmart, il s’agit techniquement de l’appareil actuel le moins cher avec le système de diffusion en continu de Roku et un port Ethernet. Cependant, les économies par rapport à l’Ultra non LT réel ne sont pas importantes et il manque les extras astucieux de cet appareil comme Dolby Vision, les touches programmables, le lancement rapide des applications et le télémètre.

Crumpe Comme nous l’avons mentionné, Roku fabrique nos diffuseurs multimédias préférés pour les applications de diffusion de télévision en direct comme Netflix, et c’est encore mieux en tant que plate-forme intégrée à un téléviseur. Cette série TCL 4 est l’un des téléviseurs Roku les plus abordables du marché, disponible dans une gamme de tailles et avec une qualité d’image parfaitement adaptée à la plupart des gens, surtout à ce prix. Et comme tous les téléviseurs Roku compatibles 4K en Amérique du Nord, il dispose d’un port Ethernet. Tailles : 43, 50, 55, 65, 75, 85 pouces (Le prix indiqué ci-dessous correspond à la taille de 43 pouces.) Lisez notre avis sur les téléviseurs Roku de la série TCL 4 (2021).

