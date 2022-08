Meilleur spray de finition pour voitures en 2022

Auto lavages et cires sont importants pour l’entretien de l’extérieur de votre voiture. Mais pour qu’il reste net et brillant entre les cires, vous voudrez également garder une bonne bouteille de spray de détail à portée de main. Les detailers sont utilisés pour essuyer la surface de votre voiture, lui donnant un peu plus de brillance et de protection tout en aidant à prévenir l’accumulation de saleté et de crasse. De bons sprays de finition fonctionnent rapidement et peuvent faire une grande différence. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous voulez vraiment que votre véhicule éclate, comme lors de salons automobiles et d’autres événements.

Choisir le spray d’esthétique automobile approprié peut être un défi, car les étagères des magasins physiques et en ligne regorgent d’options. Mais nous avons testé notre juste part sur les voitures qui entrent et sortent du garage CNET Cars pour déterminer le meilleur spray de détail que nous avons utilisé cette année. Découvrez quelques-unes de nos meilleures recommandations.

d’Adam Très bien, nous l’avons donc nommée notre meilleure cire de voiture en aérosol pour nos 10 meilleures cires de voiture de 2020, mais comme nous l’avons noté à l’époque, ce n’est pas vraiment une cire en aérosol. C’est un spray de détail rapide et nous l’aimons tellement qu’il mérite la place globale sur la liste consacrée à des produits comme celui-ci. Ce spray de détail est incroyablement polyvalent. Utilisez-le pour garder une voiture en bon état entre les lavages, combinez-le avec une barre d’argile et un gant comme lubrifiant pour votre outil. Il ne vous laissera certainement pas tomber, peu importe comment vous l’utilisez.

Mères Nous avons compris. De nombreux produits de finition ne sont pas bon marché, et les sprays de finition peuvent être utilisés assez rapidement si vous avez un gros véhicule. Pour l’argent, Mothers California Gold Instant Detailer fait tout ce que vous attendez d’un spray de détail de voiture et plus encore. Une note d’avertissement : nous n’avons jamais vu le produit remplir de toile d’araignée comme le suggère Mothers. Néanmoins, si vous avez besoin d’un détail rapide et simple, Mothers a ce qu’il vous faut.

Les gars de la chimie L’habillage de voiture est devenu une tendance ces dernières années. Les magasins et les propriétaires proposent des designs vraiment sauvages, que parfois la peinture ne peut tout simplement pas toucher. Mais, vous ne pouvez pas traiter l’emballage comme de la peinture de voiture et il est un peu plus fastidieux de garder une voiture emballée en bon état. Wrap Detailer de Chemical Guys est le bon produit pour ceux d’entre vous qui ont une voiture enveloppée, et la société est l’une des rares à proposer un véritable spray detailer sans cire, ce qui n’est pas bon à utiliser avec une voiture légèrement sale. Il existe une poignée de détaillants rapides sur le marché des wraps, mais le Wrap Detailer de CG fait ses preuves avec des résultats étonnants et offre un rapport qualité-prix assez décent. Comme le titre l’indique, ce spray de détail est également totalement sûr à utiliser sur l’emballage et il est censé protéger l’emballage du vieillissement et bloquer les rayons UV. Il suffit de vaporiser et de l’essuyer avec une serviette en microfibre propre pour aider à rendre votre travail d’emballage gonflé.

Les gars de la chimie Les revêtements en céramique fonctionnent, et si vous payez cher pour en avoir un correctement appliqué, c’est une bonne idée d’en prendre soin. Nous avons été séduits par le scellant en aérosol Carbon Flex Vitalize de Chemical Guys – et pas seulement sur un véhicule avec un revêtement en céramique. Alors que ce spray de détail a fait des merveilles sur une voiture avec un revêtement en céramique et une feuille d’eau améliorée, il a également fait un excellent travail sur les voitures sans un. Nous avons en fait vu des rayures plus légères s’estomper avec ce produit appliqué. Il est important de suivre les instructions telles qu’elles sont indiquées, et si vous le faites, les résultats justifient le prix plus élevé.

P&S Nous croyons fermement au protecteur de peinture Bead Maker de P&S. Heck, nous l’avons inclus en tant que produit bonus dans notre tour d’horizon des meilleures cires de 2020. Cependant, il mérite absolument une place appropriée ici en raison de la magie qu’il opère. Contrairement à un spray de détail régulier, Bead Maker doit toujours être appliqué après une nouvelle couche de cire. Vaporisez le produit sur une surface sèche, idéalement, et essuyez avec une serviette en microfibre propre. Donnez à ce produit 8 heures de temps de durcissement et les résultats sont spectaculaires. Nous n’avons jamais vu l’eau perler aussi bien avec un simple produit en aérosol, et nous l’avons même appliqué sur les fenêtres extérieures pour aider à évacuer la pluie pendant la conduite. Il fonctionne comme un charme.

Meilleur détaillant les détails de pulvérisation Meilleur spray de détail Marque Nom Prix Globalement d’Adam Spray de détail 13 $ Pour l’argent Mères California Gold Instant Detailer 9 $ Sans danger pour les enveloppements Les gars de la chimie Détaillant d’enveloppe 17 $ Revêtement céramique Les gars de la chimie Carbone Flex Vitaliser 14 $ Protection de la peinture P&S Protecteur de peinture Bead Maker 15 $

Remarques sur les sprays de détail rapides

Un spray de finition ne remplace pas la cire : Ces produits sont destinés à aider à garder votre voiture belle entre un lavage et des cires. Il ne s’agit pas d’un remplacement, mais d’un produit facile à utiliser qui s’insère entre eux.

Ces produits sont destinés à aider à garder votre voiture belle entre un lavage et des cires. Il ne s’agit pas d’un remplacement, mais d’un produit facile à utiliser qui s’insère entre eux. Les spray detailers et les spray wax sont très différents : Ne confondez pas une cire en spray avec un spray de détail rapide. Les produits de cire en aérosol incluent, eh bien, la cire, et ce n’est pas la meilleure chose à utiliser sur une voiture légèrement sale. Les spray detailers sont formulés pour fonctionner sur des voitures légèrement sales avec de la poussière et des débris.

Ne confondez pas une cire en spray avec un spray de détail rapide. Les produits de cire en aérosol incluent, eh bien, la cire, et ce n’est pas la meilleure chose à utiliser sur une voiture légèrement sale. Les spray detailers sont formulés pour fonctionner sur des voitures légèrement sales avec de la poussière et des débris. Vous pouvez utiliser des sprays en céramique sans céramique manteau: L’un de nos choix illustre ce scénario. C’est un très bon spray de détail rapide, mais c’est aussi un peu cher. Dans l’ensemble, vous feriez probablement mieux de choisir un produit différent.

Profitez de votre éclat approuvé par CNET Cars

Avec l’un de ces détaillants de pulvérisation dans votre arsenal, vous serez sûr d’avoir une voiture à l’allure de patron dans votre allée pour rendre les autres envieux. Ou peut-être voulez-vous un peu plus de sensations fortes avant de vous rendre à la compétition automobile. Quoi qu’il en soit, ces produits de détail rapide accompliront une brillance magnifique.

