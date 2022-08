Meilleur service de streaming sportif pour 2022

Hulu

Hulu Plus Live TV offre un terrain d’entente intéressant pour les amateurs de sport. D’une part, le service n’a pas la capacité d’obtenir de nombreuses chaînes appartenant à la ligue, mais d’autre part, il est automatiquement fourni avec un abonnement ESPN Plus.

Hulu Plus Live TV coûte 70 $ par mois et transporte quatre RSN ainsi que tous les principaux réseaux plus ESPN, TBS, TNT, FS1 et FS2. Il vient avec le réseau NFL, mais même le module complémentaire Sports ne dispose pas des chaînes MLB, NHL, NBA ou Tennis. Le plus grand attrait de l’add-on est l’inclusion de la NFL Red Zone. Sinon, cela n’apporte pas beaucoup de valeur au package.

L’inclusion du forfait Disney pourrait rendre Hulu Plus Live TV plus attrayant que certains des autres services de cette liste. Non seulement vous bénéficiez d’un accès complet aux sports sur ESPN Plus, mais vous bénéficiez également de Disney Plus. Peut-être que Hulu Plus Live TV pourrait être un bon compromis pour les fans de sport qui sont aussi amoureux de Disney ou qui partagent une maison avec ceux qui le sont.

Cliquez sur le lien “Afficher toutes les chaînes de votre région” en bas de Hulu Plus Live TV page d’accueil pour voir quels réseaux locaux et RSN sont disponibles là où vous habitez.

Lisez notre revue Hulu Plus Live TV.