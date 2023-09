Meilleur service de streaming pour le contenu 4K

Hulu : Hulu est une excellente plate-forme de streaming pour la diffusion de programmes télévisés, de contenus originaux et à la demande. Cependant, le nombre de titres disponibles en 4K est limité.

Hulu avec télévision en direct : aucune programmation 4K n’est disponible pour le moment.

Paramount Plus : ce service propose moins de 200 épisodes d’émissions de télévision et de films que vous pouvez diffuser en 4K, et vous avez besoin d’un abonnement premium pour les regarder. Par rapport aux autres plateformes de streaming de cette liste qui nécessitent un forfait plus cher, Paramount Plus propose moins de contenu 4K. Cependant, si vous aimez ce service, vous avez quelque chose à diffuser.

Peacock : Peacock propose une belle sélection d’originaux, de grands films comme Fast X et des titres comme Yellowstone en 4K. Bien que la plate-forme propose un streaming 4K pour ses deux forfaits d’abonnement premium, sa bibliothèque est assez petite avec environ 60 offres.

Fubo : Le service de streaming TV en direct propose une sélection de contenus sportifs en 4K, mais dans l’ensemble, sa liste UHD est limitée.

Starz : Starz ne propose pas de streaming 4K pour le moment.