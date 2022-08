Meilleur service de rédaction de CV pour 2022

Essayer de décrocher un nouvel emploi peut être stressant, mais vous n’avez pas à le faire seul. Un service professionnel de rédaction de CV peut démarrer votre recherche d’emploi d’accord, que vous soyez un récent diplôméA la recherche de changement de carrière ou si vous êtes dans la position malheureuse d’avoir juste perdu ton travail. Il existe des tonnes de ressources en ligne formidables qui font tout, de l’offre d’un modèle de CV de qualité à la fourniture de rédacteurs professionnels qui peuvent vous aider à faire briller votre CV.

Les meilleures entreprises de services de rédaction de CV vous aideront à personnaliser votre processus de rédaction de CV. Vous pouvez considérer cela comme plus qu’un simple générateur de CV. Un service de CV vous aidera à déterminer précisément quels aspects de vos antécédents professionnels devraient être inclus dans un CV attrayant pour les employeurs potentiels, afin que vous puissiez passer à travers ce logiciel nébuleux de filtrage des candidats RH et décrocher l’emploi de vos rêves. (Si vous êtes actuellement au chômage, consultez notre liste de ressources pour vous et votre situation, ainsi que des informations sur assurance maladie, prêts étudiants et logement.)

Ces huit services de création de CV ci-dessous font partie des meilleures options de service de rédaction de CV, et ils peuvent vous aider à créer un CV incroyable qui ne manquera pas d’attirer l’attention des professionnels des RH et des responsables du recrutement que vous contactez. Si vous êtes à la recherche d’un emploi et que vous recherchez le meilleur créateur de CV en ligne, tous les services de rédaction de CV professionnels répertoriés ici ont une note A ou A-plus du Better Business Bureau.

Services professionnels de rédaction de CV

Si vous souhaitez trouver un rédacteur professionnel pour modifier votre CV ou en créer un tout nouveau pour vous, consultez certaines des offres ci-dessous pour trouver le meilleur service de rédaction de CV pour votre budget et vos besoins.

CV Épice Si vous êtes totalement perdu et que vous avez de l’argent à dépenser, ResumeSpice est un service de rédaction de CV et de coaching de carrière créé par des recruteurs qui vous met en relation avec un “expert en CV” pour créer votre CV à partir de zéro. Une fois que vous aurez choisi, vous remplirez un court questionnaire et planifierez une consultation téléphonique avec un expert en CV pour discuter de votre expérience, de votre recherche d’emploi et de vos objectifs de carrière. L’expert prendra ces informations et rédigera un projet de CV personnalisé dans les deux jours ouvrables. Vous pouvez examiner le brouillon et demander des modifications, et vous obtiendrez la version finale aux formats PDF et Word. Un CV d’entrée de gamme coûte 449 $, un CV rédigé par un professionnel coûte 569 $ et un CV de direction coûte 689 $. Vous pouvez également ajouter une lettre de motivation, un profil LinkedIn, un coaching d’entretien ou d’autres services pour vous aider à être plus compétitif sur le marché du travail.

ResumeWriters.com ResumeWriters.com offre une garantie : si vous n’obtenez pas d’entretien d’embauche avec un employeur potentiel dans les deux mois suivant la réception de votre CV, il le réécrira gratuitement. Le service affirme qu’au cours des 10 années et des dizaines de milliers de CV réalisés dans le cadre de cette garantie, il fait en moyenne moins de cinq demandes de réécriture par an. Pour utiliser le service de rédaction de CV, soumettez votre CV actuel ou des informations sur votre carrière sur le site, et un rédacteur de CV expérimenté vous contactera pour évaluer votre matériel et planifier ce dont vous avez besoin. Vous recevrez un premier brouillon dans les 72 heures et pourrez travailler avec le rédacteur sur les révisions jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat. ResumeWriters propose des services de CV pour étudiants, professionnels, cadres et de changement de carrière, ainsi que des services de CV pour ceux qui effectuent leur recherche d’emploi dans des domaines spécifiques à l’armée, à l’informatique et à la recherche. Les services de CV coûtent 170 $ pour le niveau étudiant et 200 $ pour le professionnel avec une lettre de motivation, une consultation individuelle et un profil LinkedIn. Il existe même un package complet de changement de carrière avec les avantages du package précédent plus une lettre de suivi post-entretien pour 250 $ et un package exécutif avec leurs rédacteurs les plus expérimentés pour 300 $.

Zipjob Zipjob propose des rédacteurs de CV professionnels qui optimisent votre CV pour passer à travers le logiciel de système de suivi des candidatures utilisé par la majorité des employeurs pour numériser et trier automatiquement les CV. Un expert rédige votre CV et le scanne via l’ATS pour s’assurer qu’il parviendra au bureau du responsable du recrutement. Pour utiliser le service, téléchargez votre CV ou remplissez un formulaire pour repartir de zéro. Vous serez jumelé à un rédacteur de CV professionnel qui travaillera avec vous pour l’améliorer, puis analysera le produit final pour s’assurer qu’il passe par les algorithmes de sélection. Selon le forfait que vous choisissez, votre CV sera prêt en trois à sept jours. Choisissez parmi trois forfaits : Lancement (rédaction de CV et révisions illimitées pour 139 $), Fast Track (ajoute une lettre de motivation et une garantie d’entretien de 60 jours pour 189 $) ou Premium (ajoute un rédacteur de CV de premier plan, optimisation du profil LinkedIn, futures mises à jour de CV et livraison accélérée pour 299 $).

Trouver mon métier Find My Profession propose des services professionnels de rédaction de CV ainsi qu’un coaching de carrière. Chaque CV est examiné par deux consultants différents. Vous trouverez des forfaits de rédaction de CV qui incluent des services de rédaction de CV d’entrée de gamme, professionnels, de niveau C et de direction, ainsi que des options de rédaction de CV en informatique / ingénierie et fédérales. Dans chacun, vous pouvez choisir un forfait de niveau de base, premium ou VIP en fonction de vos besoins. Par exemple, le package de CV professionnel commence à 595 $ pour un CV compatible ATS et monte jusqu’à 695 $ pour ajouter une lettre de motivation et 895 $ pour ajouter un profil LinkedIn. Vous recevrez la première ébauche de votre CV dans les trois à cinq jours ouvrables suivant votre consultation avec un rédacteur. Ou passez à un service prioritaire pour 149 $ de plus pour l’obtenir dans les 48 heures.

Options de CV à créer soi-même

Si vous avez besoin de conseils sur la création ou la mise à jour d’un CV mais que vous n’êtes pas prêt à faire appel à un service professionnel, consultez ces outils de création de CV en ligne pour vous aider à trouver des modèles et des guides pour le faire vous-même.

CV.com Plus de 6 millions de CV ont été créés sur Resume.com, une plateforme entièrement gratuite qui propose 24 modèles différents pour créer votre CV. Vous avez la possibilité de télécharger et de modifier un CV existant, d’en créer un nouveau ou de modifier l’un des exemples de CV proposés sur le site. Il est intuitif et facile à utiliser et crée un CV de qualité professionnelle. Lorsque vous partez de zéro, vous pouvez soit passer par des invites de questions pour en créer une (par exemple “Êtes-vous à l’école ?”), soit passer section par section, en saisissant votre formation, vos antécédents professionnels, vos loisirs et intérêts, vos compétences professionnelles, vos langues et vos références. Vous pouvez également choisir de renoncer à l’une de ces sections ou d’en ajouter des personnalisées en fonction de vos besoins. Au fur et à mesure que vous mettez à jour et enregistrez chaque section, vous pouvez voir comment elle apparaîtra sur la page de l’aperçu de votre CV à droite. Vous pouvez également modifier le modèle, le style ou la taille de la police et l’espacement à tout moment et le voir se mettre à jour en temps réel dans l’aperçu. Une fois que vous avez terminé, téléchargez votre nouveau CV au format PDF, DocX, RTF ou TXT, créez une URL personnalisée ou imprimez-le. Vous avez également la possibilité de le télécharger sur Indeed, un site de recherche d’emploi de Resume.com. Si vous cherchez quelque chose de gratuit et facile à utiliser, Resume.com est un bon outil pour commencer.

CV Génie Le site Web Resume Genius affirme que vous pouvez “créer votre CV professionnel en 15 minutes”. (Je l’ai testé et j’ai en effet eu une première ébauche solide d’un CV facile terminé en environ 10 minutes.) Tout d’abord, sélectionnez l’une des 17 options de modèle différentes, puis passez à une série de questions (par exemple “Avez-vous une expérience de travail ?” et “Quel est votre niveau d’études le plus élevé ?”), qui vous amènent ensuite à remplir des cases d’informations complémentaires. Il est facile de se déplacer, bien que vous deviez le faire dans l’ordre et remplir chaque champ de texte avant de continuer. Là où Resume Genius est particulièrement utile, c’est lorsque vous remplissez des sections telles que “responsabilités professionnelles”, vous pouvez rechercher un poste et voir des options prédéfinies que vous pouvez ajouter ou modifier – ou simplement remplir les vôtres. Une fois terminé, vous pouvez facilement basculer entre différents modèles pour voir ce qui convient le mieux au produit final. Vous avez également la possibilité de partager directement votre CV avec Indeed ou Resume Library. Vous pouvez vous inscrire et créer un CV de base gratuitement, télécharger le CV que vous créez pour 2,95 $ (qui démarre un essai de 14 jours) ou 24,95 $ (qui lance un plan d’abonnement mensuel). Cependant, si vous ne parvenez pas à annuler votre essai avant la fin des 14 jours, il se renouvellera automatiquement au prix de 24,95 $ par mois. Ils ont également un plan d’abonnement annuel pour 95,40 $, ce qui est moins cher à long terme.

Recherche d’emploi Jobscan est un service de CV à faire soi-même qui automatise le processus de création de CV à l’aide d’outils pour vous aider à parcourir les systèmes de suivi des candidatures avant de postuler. Il se distingue par son centre d’apprentissage gratuit, qui propose des guides pour la rédaction de CV, de lettres de motivation et de profils LinkedIn, ainsi que des informations détaillées sur les systèmes de suivi des candidatures et leur fonctionnement, même si vous ne vous inscrivez pas au service. Vous pouvez également copier et coller ou télécharger rapidement votre CV et une description de poste sur le site pour le scanner et voir à quel point vous correspondez et où vous pouvez vous améliorer. Jobscan propose gratuitement une partie de son aide à la numérisation de CV. Vous pouvez également vous inscrire à un forfait de trois mois (plus un mois gratuit supplémentaire) pour 90 $ ou à un forfait mensuel continu pour 50 $, qui comprennent tous deux plus de modèles et de ressources d’édition de CV, ainsi qu’une lettre de motivation et une optimisation LinkedIn.