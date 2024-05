Meilleur sérum pour la pigmentation, le mélasma et les taches brunes

Parlez à n’importe quel expert de la peau et il vous dira que pour résoudre tout problème de peau, il est essentiel de s’armer du meilleur sérum pour le visage. Ils contiennent une forte concentration d’ingrédients ciblés, il n’est donc pas surprenant que la recherche du meilleur sérum pour la pigmentation soit en hausse. Il n’y a pas si longtemps, les taches brunes, la pigmentation et la décoloration de la peau étaient quelque chose que vous deviez simplement supporter – à moins, bien sûr, que vous soyez prêt à débourser pour des traitements topiques prescrits par un dermatologue ou même plus chers. peelings chimiques ou élimination au laser. De nos jours, cependant, la gamme de produits pigmentaires Les produits disponibles en vente libre sont de plus en plus nombreux à mesure que les marques travaillent avec des dermatologues et des développeurs de produits pour mieux comprendre comment traiter la pigmentation à la maison. Et les résultats que vous pouvez obtenir sont vraiment impressionnants. Mais qu’est-ce qui cause la pigmentation en premier lieu ?

Pourquoi ai-je une pigmentation ?

Il existe en fait plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une pigmentation et un mélasma sur la peau, et beaucoup sont liés à des affections cutanées ou à la génétique existantes ou préexistantes. « Beaucoup de mes patients souffrant de problèmes pigmentaires mentionneront que c’est la même chose pour les membres de leur famille », explique Dr Alia Ahmed, Psychodermatologue consultant à La Roche Posay. L’eczéma, le psoriasis et l’acné font également partie des principales affections cutanées qui peuvent laisser une pigmentation post-inflammatoire de la couleur de la peau après une éruption cutanée. « Les facteurs environnementaux jouent également un rôle, l’exposition aux rayons UV nocifs et les dommages liés au soleil étant des facteurs », explique le Dr Ahmed. Et cela sans parler de facteurs tels que les facteurs hormonaux et les conditions médicales comme le diabète ou le syndrome métabolique, qui peuvent tous contribuer à vos risques d’apparition de pigmentation sur votre peau.

Quels ingrédients peuvent aider à traiter la pigmentation ?

Minimiser vos chances de développer une pigmentation en premier lieu est toujours un bon point de départ, donc prendre soin de votre peau en appliquant un écran solaire pour le visage tous les jours et en utilisant un sérum antioxydant comme la vitamine C vous donnera la tranquillité d’esprit que vous protégez. votre peau de la meilleure façon possible. Les AHA comme l’acide glycolique ou les acides lactique ou mandélique plus doux sont également une excellente option à intégrer dans votre routine : l’exfoliation douce aidera à éliminer les couches externes ternes de la peau et à révéler la peau plus claire et plus lumineuse en dessous.

Il existe cependant un actif particulièrement efficace pour lutter contre la pigmentation, à savoir le mélasyl. « Il est rapporté comme supérieur aux actifs actuellement disponibles pour l’hyperpigmentation, y compris l’acide tranexamique. [which is another good option]», explique le Dr Ahmed. « La nouvelle molécule mélasyl piège l’excès de mélanine avant qu’il ne puisse provoquer des marques sur la peau, mais elle est également efficace contre les taches brunes persistantes et est anti-rechute. » Ceci, combiné à d’autres ingrédients comme les rétinols pour le renouvellement de la peau, l’exfoliation et les ingrédients protecteurs de la barrière comme la niacinamide, peuvent tous agir ensemble pour réduire la pigmentation.

Combien de temps faut-il à un sérum pour agir sur la pigmentation ?

La pigmentation peut être assez difficile à traiter, vous ne verrez donc pas de résultats du jour au lendemain avec aucun de ces produits. « La peau se renouvelle toutes les quatre semaines, mais cela peut prendre plus de temps avant d’obtenir des résultats tangibles », explique le Dr Ahmed. « Chacun est différent, mais je recommande généralement de suivre un régime pendant trois mois avant de décider s’il y a une différence positive. »

Les meilleurs sérums pour la pigmentation

1. Sérum MelaB3 de La Roche-Posay

(Crédit image : La Roche-Posay)

Sérum MelaB3 de La Roche-Posay Meilleur sérum global pour la pigmentation Raisons d’acheter + Formule puissante qui atténue les taches brunes tenaces + Non comédogène, idéal pour les peaux à tendance acnéique Raisons à éviter – Il contient du rétinol, donc les peaux sensibles pourraient vouloir en augmenter l’utilisation lentement.

Le dernier lancement de soins de la peau de La Roche-Posay est l’un des meilleurs sérums pour la pigmentation, s’attaquant aux taches brunes, aux marques post-acnéiques et à l’hyperpigmentation. L’ingrédient vedette est le Melasyl, un actif puissant mais doux qui agit dur pour minimiser la décoloration de la peau et empêcher la formation de pigmentation supplémentaire. De plus, il contient 10 % de niacinamide pour aider à renforcer la barrière cutanée et du rétinol pour améliorer le renouvellement cellulaire pour une peau renouvelée et plus lumineuse. Mieux encore, sa texture est délicieusement légère : un gel-sérum qui pénètre dans la peau et l’hydrate.

2. Le Sérum Concentré Alpha Arbutine 2% + HA Ordinaire

(Crédit image : L’Ordinaire)

L’Ordinaire Alpha Arbutine 2% + Sérum Concentré HA Meilleur sérum économique pour la pigmentation Raisons d’acheter + Booste vraiment l’éclat + Cible les taches brunes et le teint irrégulier Raisons à éviter – La texture est un peu épaisse et collante

Vous n’êtes peut-être pas familier avec l’alpha-arbutine, mais bien qu’il s’agisse d’un ingrédient moins connu, c’est un peu une star pour minimiser l’hyperpigmentation. Dérivé de l’hydroquinone, un ingrédient éclaircissant, il agit en ralentissant le processus de pigmentation et en réduisant la formation de taches brunes sur la peau, agissant ainsi à la fois comme préventif et comme traitement. L’associer à l’acide hyaluronique l’aide à être absorbé plus facilement par la peau et à se mettre au travail, tout en ajoutant une dose d’hydratation à la peau et en soutenant les niveaux d’hydratation.

3. Sérum Exaglow S10 de Facetheory

(Crédit image : Facetheory)

Sérum Exaglow S10 de Face Theory Meilleur sérum pour les taches brunes persistantes Raisons d’acheter + Éclaircit la pigmentation avec l’acide tranexamique + Exfolie en douceur pour une peau plus lisse Raisons à éviter – Utiliser avec SPF car il augmente la sensibilité de votre peau au soleil

Les critiques de ce sérum parlent d’elles-mêmes, mais avec une liste d’ingrédients aussi impressionnante, il n’est pas étonnant qu’il s’agisse de l’un des meilleurs sérums pour la pigmentation. Au cœur de la formule se trouve une dose de 5 % d’acide tranexamique, un ingrédient réputé pour sa capacité à éclaircir les zones de la peau qui ont été affectées par une décoloration et une hyperpigmentation, il est donc idéal pour minimiser l’apparence du mélasma et des taches brunes. Pour soutenir cela, il existe également de la vitamine C pour fournir une protection antioxydante et un regain d’éclat, de la niacinamide pour aider à uniformiser le teint et à minimiser l’apparence des pores, et de l’acide lactique pour exfolier et lisser en douceur la surface de la peau.

4. Sérum anti-taches Pai Fade Forward

(Crédit image : Pai)

Sérum anti-taches Pai Fade Forward Meilleur sérum pour peau sensible Raisons d’acheter + Formule douce qui ne provoquera pas d’irritation + Les algues marines ciblent la décoloration Raisons à éviter – Pas aussi puissant que les autres, mais fonctionne avec le temps

Traiter la pigmentation lorsque votre peau est très sensible ou très réactive peut être délicat, car la plupart des meilleurs sérums contiennent des actifs très puissants qui peuvent provoquer des irritations. Celui-ci de Pai, cependant, adopte une approche douce pour cibler la décoloration, en renonçant aux acides exfoliants et aux rétinols au profit d’ingrédients à base de plantes comme les algues marines et une forme stabilisée de vitamine C pour atténuer la décoloration, éclaircir et protéger. La peau reste éclatante dès la première utilisation et les taches brunes semblent réduites au cours des semaines suivantes,

5. Sérum double anti-pigment Eucerin

(Crédit image : Eucerin)

Eucerin Sérum Double Anti-Pigment Meilleur sérum pour peau mature Raisons d’acheter + Minimise les rougeurs et le teint irrégulier + Hydratant et repulpant Raisons à éviter – Probablement trop riche pour les peaux grasses ou sujettes aux taches

La pigmentation apparaît souvent sur notre peau à mesure que nous vieillissons. Il peut donc être difficile de lutter contre la décoloration ainsi que le manque d’hydratation et d’élasticité de notre peau. Ce sérum d’Eucerin adopte une double approche pour augmenter la luminosité et améliorer les niveaux d’hydratation grâce à une formulation à double action. Le premier sérum cible les taches brunes et les taches solaires en utilisant l’ingrédient breveté thiamidol dont il est cliniquement prouvé qu’il réduit la pigmentation et empêche sa réapparition. Le second regorge d’acide hyaluronique concentré pour aider la peau à conserver son hydratation et à renforcer sa rondeur. Combinée, la peau est lisse, juteuse et plus lumineuse.

6. La liste Inkey de l’acide tranexamique

(Crédit image : The Inkey List)

Acide tranexamique The Inkey List Meilleur sérum grand public pour le mélasma Raisons d’acheter + Formule simple qui éclaircit la décoloration + Il est prouvé que l’acide tranexamique agit sur la pigmentation Raisons à éviter – Ceci est uniquement pour une utilisation de nuit

Que vous ayez un mélasma génétique, des taches brunes causées par les dommages causés par le soleil ou une hyperpigmentation laissée par des poussées d’acné, ce traitement de nuit a un objectif principal : éclaircir et éclaircir toute décoloration de la peau. Il a une texture semblable à un gel que vous appliquez sur une peau propre comme dernière étape de votre routine de soin du soir, puis que vous laissez agir pendant que vous dormez. L’acide tranexamique agira pour éclaircir les taches brunes tandis que la baie d’açaï fournit un soutien antioxydant et éclaircit la peau en général. Il faut quelques semaines pour constater une différence notable sur la peau, mais respectez-le car son prix est bon marché et il fonctionne vraiment.

7. Sérum de nuit correcteur de pigmentation mandélique Allies of Skin

(Crédit image : Alliés de la peau)

Sérum de nuit correcteur de pigmentation mandélique Allies of Skin Meilleur sérum de luxe pour la pigmentation Raisons d’acheter + Ça marche vraiment vite + Un puissant mélange d’acides exfoliants

Si vous recherchez un sérum qui agit rapidement sur la pigmentation, celui-ci ne vous décevra pas. Oui, c’est cher, mais vous payez pour une formule vraiment complexe contenant un mélange impressionnant de 11 % d’acide mandélique, lactique et salicylique qui décompose les cellules mortes de la peau, favorise le renouvellement cellulaire et cible la pigmentation, les pores dilatés, les irrégularités. texture et même des points noirs. Pour toute personne souffrant de congestion et de mélasma, il s’agit d’une approche unique en matière de soins de la peau ciblés. Mieux encore, il n’y a aucune chance que votre peau se dessèche lors de son utilisation car elle garde également votre barrière cutanée à l’esprit grâce à une infusion hydratante d’acide hyaluronique, de niacinamide et d’acides gras provenant d’huiles naturelles. C’est luxueux, efficace et vaut chaque centime.