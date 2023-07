« Meilleur » sentiment à Lincoln-Way East – Shaw Local

Il y a un an, Lincoln-Way East a perdu le match de championnat d’État de classe 7A contre Glenbard West 10-8.

Ce fut l’une des meilleures guerres de football au lycée que vous n’aurez jamais vues.

L’équipe Lincoln-Way East de cette année n’est peut-être pas aussi fanfaronnade, mais ne sous-estimez pas les Griffins. Le plaqueur défensif Scott Kresal, partant depuis deux ans, a dit la même chose après la victoire 31-0 de vendredi sur Plainfield East lors du premier tour 7A, qui a organisé l’affrontement de samedi à 13 heures à Oswego East.

« Nous nous améliorons toujours », a déclaré Kresal. «Je crois que nous pouvons faire quelque chose de spécial dans les séries éliminatoires. Les derniers matchs, nous avons de nouveau été à ce calibre, là où était la défensive de l’an dernier. Avec le groupe que nous avons, nous pouvons être aussi bons ou je pense même meilleurs que l’an dernier avant la fin des séries éliminatoires.

East (8-2) a perdu 24-21 contre Homewood-Flossmoor et 12-3 contre Bolingbrook, deux des meilleures équipes 8A de l’État. Les Griffins ont eu un problème défensif ou deux à la mi-saison – une victoire 35-28 sur Joliet West peut-être un excellent exemple – mais c’était alors.

« Notre état d’esprit défensif était de dominer », a déclaré le secondeur extérieur Louis Tiberi après le jeu blanc de Plainfield East. « Nous avons tout fait pour le faire. Notre défense contre la passe était meilleure ce match. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus à l’entraînement. Nous avons bien fait parce que tout le monde s’est concentré et a travaillé dur.

Les Griffins ont étouffé une attaque, dirigée par le quart-arrière de 6 pieds 5 pouces Cole Kotopka, qui était explosive.

« C’est un bon joueur », a déclaré Tiberi à propos de Kotopka. « Mais ce que nous prêchons, c’est qu’il n’y a que des opposants sans visage. Nous avons joué avec beaucoup d’énergie. J’adore faire notre truc.

Le truc de Tiberi comprenait un touché rare. Il a récupéré un snap errant des Bengals et l’a pris 25 mètres pour un score précoce.

« C’était mon premier touché depuis la deuxième année dans l’équipe de deuxième année », a-t-il déclaré. « Cette fois, j’ai récupéré un échappé sur un coup d’envoi et j’ai marqué. »

Kresal est rejoint sur la ligne défensive par Tyrone Suggs, Jeremy Suda et Sean Stewart. Luke Epich et Tony Emge sont secondeurs avec Tiberi. Jake Attar et Marcus Cosby sont les sécurités. Zach Hoffman et Jacob Johnson ou Deeji Olaleye sont les corners.

Du côté offensif, l’Est est différent. La ligne est solide, avec le centre Nick Allegretti comme ancre. Cependant, le quart-arrière senior Jordan Wirtz est passé au porteur de ballon au cours de la semaine 9 et le junior Mike Weller a pris la relève au poste de quart-arrière.

« Jordan a connu une sacrée saison », a déclaré l’entraîneur Rob Zvonar. «Mais nous étions choqués par le porteur de ballon et nous connaissions son athlétisme. Mike est venu lancer le ballon à la fin de l’année. Et vraiment, Mike et Jordan étaient au coude à coude toute l’année au quart-arrière. Nous les avons tous les deux sur le terrain lors de la semaine 9. »

Weller s’est connecté avec sept receveurs et a complété 18 passes sur 29 pour 224 verges contre Plainfield East. Wirtz est devenu un bourreau de travail, se précipitant 19 fois pour 98 verges en plus d’attraper deux passes pour 68 verges, une sur un écran qu’il a pris 58 verges pour un touché.

Lorsque les équipes éliminatoires sont évaluées, les points éliminatoires (victoires de l’adversaire) et/ou le nombre d’équipes éliminatoires que vous avez souvent affrontées sont utilisés comme signes révélateurs de votre préparation. Lincoln-Way East a récolté 38 points, ce qui est juste, mais n’a rencontré que trois équipes éliminatoires en saison régulière.

Dans ce cas, cela ne veut rien dire. Les Griffins ont disputé 15 rondes avec Homewood-Flossmoor et Bolingbrook et seront préparés aussi longtemps qu’ils durent.

« Le match de Bolingbrook nous a beaucoup appris », a déclaré Kresal. « Ça nous a fait monter d’un cran. »

Si Oswego East avait perdu la semaine dernière à Belleville West lors de la première ronde, comme beaucoup s’y attendaient, les Griffins se seraient rendus à Belleville cette semaine avant de visiter éventuellement Edwardsville invaincu en quarts de finale. Maintenant, au moins un long voyage n’est pas prévu.

Ou est-ce important?

Comme l’a dit Kresal : « Où que nous jouions, nous voyons que c’est notre maison. »